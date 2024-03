Kouč Srdínko po postupu: Dopustili jsme se minima zbytečných chyb

„Něco trénujeme, ale je to výsledek výborné práce útočníků před brankou,“ upozornil Novotný. „Pokud před brankou někdo nestojí, nedáte z dálky v dnešní době vůbec nic.“

Na důrazné práci v předbrankovém prostoru postavil Zlín svou úvodní taktiku. Zvládl ji dokonale, čímž srazil Jestřáby do kolen. Za čtyři minuty vedl o dva góly a žádné drama už nepřipustil.

„Nedivím se, že soupeř pak odpadl. Byla to pro něj velká rána,“ poznamenal Novotný, který skóroval dvakrát. Jen ztěžka vzpomínal, že to samé zvládl před nejméně deseti lety v Šumperku. „Víckrát už se mi to asi nepovede,“ dodal s úsměvem zkušený zadák, který stylově oslavil své 35. narozeniny, jež měl v den zápasu.

Berani jako jediní ze semifinalistů Chance ligy potřebovali na postup pouhé tři zápasy, přitom začínali venku. Velký obrat v poslední třetině úvodního utkání, v níž otočili manko 1:3 na 5:3, je nastartoval k rychlému ukončení série.

„Výsledkově je to jasné, ale série byla dost těžká,“ upozornil Novotný. „Musíme uznat sílu Prostějova. Vydal se ze všech sil.“

Čtvrtfinálové utkání mezi celky Zlína a Prostějova. Zákrok domácí brankáře Daniela Hufa.

Postupující celek přitom těžil z kolektivního výkonu. Nikdo nevyčníval, nikdo nezaostával. Jen tři hráči – členové Sedláčkovy obranářské lajny – zůstali bez zápisu do kanadského bodování.

„Úsměv nám přinesla týmová hra směrem od obrany do útoku podpořená skvělým Hufínem,“ zmínil trenér Beranů Jan Srdínko brankáře Daniela Hufa, který výrazně předčil prostějovskou dvojici Pavelka, Štipčák. „Dopustili jsme se minima zbytečných chyb, bylo to perfektní.“

Po nepříliš povedené základní části Zlín jasně ukázal, že má na to, aby zopakoval loňské tažení do baráže o extraligu. A vnímají to také fanoušci. Středeční duel sledovalo přes pět tisíc lidí, suverénně nejvyšší návštěva dosavadního play off druhé nejvyšší soutěže.

„Kulisa žene kluky dopředu,“ ocenil Srdínko. „Neskutečně nás to vtáhlo do hry, strašně moc nám to pomohlo,“ dodal.

„Když na kostce pustí hlukoměr, moc nás to baví,“ připomněl Novotný, jak se režie zápasu snaží zvyšoval počet decibelů v Trinity Bank Areně Luďka Čajky.

Mužstvo dostalo dva dny volna, znovu se sejdu v sobotu, kdy začne s přípravou na semifinále. Až na dlouhodobě zraněného zadáka Jakuba Husu nemusí řešit větší zdravotní trable.

Soupeře zatím nezná, všechny ostatní série pokračují dnes odpoledne čtvrtými duely. Jisté je jen to, že jím nemůže být Vsetín. Valašské finále může nastat stejně jako loni až ve finále. Na takový scénář se těší celá východní Morava.

„Teď se těšíme na semifinále,“ podotkl Srdínko, který si mohl užívat nejlepšího výkonu Beranů od listopadového nástupu na lavičku. „Až se dozvíme jméno dalšího soupeře, začneme se na něj chystat.“