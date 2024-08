Hokejový Zlín našel partnera. Vrací se výrobce oken, navýší se rozpočet

„Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Ne vždy v životě jsem se tímto moudrem řídil. Nakonec zvítězil pragmatismus a sentiment,“ komentoval jediný majitel bzenecké společnosti Petr Ingr překvapivý comeback do zlínského hokeje, který mezitím spadl z extraligy.

Partnerství největšího českého výrobce oken a dveří s Berany se upeklo rychle během posledních dvou týdnů.

„Volal mi můj kamarád z rally Honza Jelínek, že je nabídka na stole,“ zmínil Ingr parťáka, se kterým jako navigátor ještě před pár lety objížděl český mistrák a několikrát spolu startovali i na Barumce.

Co si Ingr od opětovného vstupu do hokejového prostředí slibuje?

Stejně jako poprvé propagaci společnosti, která letos v říjnu slaví třicet let založení a podle poslední zveřejněné výroční zprávy měla v roce 2022 tržby bezmála miliardu a půl korun a čistý zisk 167 milionů.

„Pořád se potřebujete zviditelnit. Rychle se zapomíná,“ tvrdí Ingr, který začal chodit na hokej ve Zlíně už v 80. letech minulého století. Zároveň by chtěl být u toho, až budou Berani opět hrát nejvyšší soutěž, ve které je jihomoravská firma podporovala v letech 2005 až 2007.

Předseda představenstva RI Okna Petr Ingr.

„Ze sestupu jsem byl zklamaný, naštvaný. Jsem přesvědčený, že to šlo umlátit. Věřím, že druhým návratem přispějeme k postupu do extraligy,“ pronesl Ingr, který do kabiny vypsal bonus, pokud se to povedlo. „Chci hráče ještě více motivovat.“

Dohoda je víceletá, její přesnou délku ani konkrétní výši obě strany nezveřejnily. „Podpora RI Okna nám výrazně pomůže. Od roku 2016 je nejvyšší,“ naznačil generální manažer klubu Jan Pravda.

Podle kvalifikovaných odhadů by měla činit kolem pěti milionů korun na sezonu. Majetkové poměry v klubu, jejímž většinovým vlastníkem je se 49 % město Zlín, se nemění. „Jednali jsme pouze o reklamě. Nepotřebuji být majitel,“ podotkl Ingr.

Podpora radnice zůstává stejná. „Snížení nebylo na stole. Bylo by to nefér vůči partnerům a špatný signál,“ prohodil primátor města Jiří Korec. „Těší mě, že o zlínský hokej stoupá zájem. Chceme, aby se i s fotbalem vrátily na místa, kam si všichni ve městě přejeme,“ doplnil.

Fotbalisté, kteří na jaře po devíti letech spadli do druhé ligy, jsou po šesti kolech na čele tabulky, hokejisté načínají letos třetí pokus o návrat mezi elitu, kde předtím působili nepřetržitě 42 let. První skončil v extraligové baráži proti Kladnu, druhý ve valašském finále se Vsetínem.

Dovést zpátky ho má slovenský tandem Ján Pardavý, Richard Kapuš. Kádr je zatím hotový, vstupem RI Okna k jeho okamžitému posílení nedojde. „Chceme, aby hráli i naši mladí kluci. V týmu jsou čtyři. Začneme sezonu i s nimi a uvidíme. Zatím to nevypadá zle,“ uvedl Pravda.

Berani mají za sebou čtyři přípravné zápasy. Dvakrát prohráli s Prostějovem, porazili dva slovenské extraligisty Zvolen s Trenčínem.