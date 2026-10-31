Dvojnásobný mistr světa Stavjaňa dostal za úkol zvednout hokejové Berany, kteří prožívají další mizerný podzim v Maxa lize. Po dvanácti porážkách z posledních patnácti zápasů paběrkují na jedenáctém místě tabulky.
„Každodenní práce už mi chyběla,“ přiznal 63letý Stavjaňa, který v letošní sezoně nikde nepůsobil. V té předchozí začínal jako asistent ve Spartě a dokončil ji v roli hlavního kouče slovenského Zvolenu.
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Když předstoupil před novináře, mluvil tišším hlasem a hned se omlouval: „Tím, jak hlasivky nejsou zvyklé být u ledu, tak mi trochu odchází.“
Kdy jste dostal nabídku od Zlína?
První informaci, že uvažují o změně trenéra, jsem dostal po pondělním zápase s Frýdkem-Místkem. Po dalším utkání v Táboře mi Jarda Balaštík volal, jestli bych do toho šel.
Přemýšlel jste dlouho, nebo jste měl jasno hned?
V létě jsem nechtěl vzít žádné angažmá. Všechno bylo na distanc a já potřeboval být chvíli doma. Byl jsem ztotožněný s tím, že něco vezmu na podzim, a je to doma. (úsměv)
Dostal jste víc nabídek?
Jen takové sondování, máš už něco, nemáš? To není žádná nabídka.
Balaštík o vás přemýšlel už na jaře, klub nakonec po báječné cestě do finále prodloužil smlouvu Peteru Oremusovi. Jak jste to tehdy bral?
Tím, že závěr byl výborný, dávalo logiku, že nabídl pokračování trenéru Oremusovi.
Asistenty Lubomíra Vosátka a Martina Vojtka jste si vybral sám?
To si dělal Jarda. Víceméně je to na dohodě, stejně jako s hráči. O jménech se bavíme, ale spíš ve smyslu, že by sem nepřivedl nikoho, koho tady nechceme.
Mimochodem, byl jste u toho, když Balaštík začínal v extralize jako hráč. Co říkáte na to, že dnes je z něj sportovní manažer, čili vás nadřízený?
Dozrál. (úsměv) Tenkrát to byla výjimečná generace ročníku 79. Najednou jsme vytáhli pět kluků do áčka (dále Karel Rachůnek, Žižka, Vala a Ambruz) a všichni se chytili. Teď v mládeži takový potenciál není.
V této sezoně jste netrénoval. Chyběla vám každodenní práce?
Samozřejmě, že člověk se dívá, jak se rozběhla extraliga, liga. Studuju pochopitelně Slovensko, protože znám tamní pozadí a rytmus. Když se hraje hodně zápasů, člověk už ví, který den se jaká liga hraje, sleduje výsledky.
Zlín se na ledě trápí a výsledkově strádá. V čem je problém?
Až tolik zápasů jsem neviděl. Když se nabalují špatné výsledky, mužstvo je pod dekou. Je tady ale spousta kvalitních a zkušených hráčů. Všechno se odvíjí od dobré defenzivy. Když je, gólmani mají pohodu. Hokejová dovednost tady je, takže se nebojím, že bychom góly nedávali.
Co vám ukázal první trénink?
Chtěli jsme hráče trošičku dostat do systému, který po nich chceme, ať už je to práce v obranném pásmu, nebo situace po buly. Za jeden trénink se toho ale nedá moc stihnout. Víceméně navazujeme na herní systém, který tady byl.
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Snad nejvíc se herně souží Petr Holík, který kvůli tomu dokonce přišel o kapitánské céčko. Jak ho vnímáte?
Má úžasnou historii, něco dokázal, ale je to jako ve všem. Nikdo se neptá, co bylo, ale každý se ptá, co bude. Zachytil jsem, že tady něco proběhlo, ale v tento moment extra lidi navíc nemáme. Tým, který tady je, hraje. To jsou spíš otázky na Jardu Balaštíka.
Jak to bude s matadorem Bedřichem Köhlerem, který v posledních zápasech zůstal mimo sestavu?
S Béďou jsem se o jeho postavení bavil, určitě ho využiji.
Trenér Oremus před svým odvoláním požadoval pět posil. Máte taky nějaké speciální požadavky?
Kdo se orientuje na trhu, tak ví, že nikde nečeká pět kvalitních hráčů. Občas se objeví nějaké okénko, ale většinou se jedná o výměny hráčů, kterým to nejde.
Uvažujete o změně kapitána?
Chtěl bych, aby se všichni starší kluci nějakým způsobem brali o šatnu. Ve finále je jedno, kdo má céčko. Potřebuju, aby starší bez ohledu na hodnost mužstvo nějakým způsobem semkli.
Jak to bude s brankáři? Budete sázet na určenou jedničku?
V gesci to má Martin Vojtek. Kluky zná, už doporučuje. Určitě to ale nebude one man show, že jeden chytá a druhý ne. Tím, jak je soutěž náročná, jsou tam často dva zápasy za sebou, rotace gólmanů být musí. Asi to bude podle momentální formy.
Když jste tady naposled působil před sedmi lety, končil jste předčasně. Berete současný návrat jako příležitost dokončit nedodělanou práci, případně ji napravit?
Je asi málo trenérů, kteří končí tak, když jim doběhne smlouva. Často je za tím odvolávání. Tenkrát se nakupilo spousta zranění, tým se dostal do krize. Teď máme taky nějaká zraněné, ale nepověděl bych, že jsme až tak obouchaní. Máme sice hráče, co jsou mimo sestavu, ale marodka není až tak široká
Jak vůbec vnímáte Maxa ligu?
Zažil jsem ji před lety v Českých Budějovicích. Hráči, co tady hrají, tak jsou tu proto, že jim něco schází. Buď jsou to hráči, co je čeká nějaká budoucnost a chtějí se vypracovat, nebo jsou tady starší hráči, kteří tomu mají dodat zkušenost, ale na extraligu už to z nějakého důvodu není.
Obnovenou premiéru na zlínské střídačce si odbudete v sobotní repríze loňského finále proti Jihlavě. O moc složitější úvod jste mít nemohli, že?
Je to kvalitní tým, vybírat si nemůžeme. Hrajeme doma, věřím, že náš tým sílu má. Domácí prostředí by mělo hrát roli.