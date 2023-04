Zlínský kouč Říha: Hráči nechali v baráži všechno, postoupit je extrémně těžké

Jednačtyřicetiletý trenér v rozhovoru s novináři sportovně přiznal, že Kladno, které uhájilo extraligovou příslušnost po výhře 4:0 na zápasy, bylo po všech stránkách lepší. Rád by ale do budoucna viděl lépe nastavené podmínky pro oba soupeře, kteří v boji o extraligu zkříží hokejky.

„Kdybych měl zhodnotit celou sérii, tak Kladno bylo herně a hokejově lepší, 4:0 na zápasy vyhrálo zaslouženě. Myslím, že k tomu netřeba nic moc dodávat, ale samozřejmě nás mrzí, že jsme neuhráli alespoň jeden zápas doma. Už kvůli lidem. Musím však klukům i přes ten jasný výsledek série poděkovat za to, že tam nechali úplně všechno. Na konci jsme to měli už hodně polepené, deset kluků hrálo úplně na hraně,“ řekl Říha.

Jeho svěřenci dali za čtyři zápasy pouhé dva góly, v prvním a čtvrtém duelu při porážkách 0:1 vůbec neskórovali. „Do baráže jsme samozřejmě nešli prohrát, ale od prvního zápasu bylo vidět, že soupeř má navrch. Nám už pak ubývaly síly a není to žádná výmluva. Jestli měl někdo pocit, že do toho kluci ve třetím utkání (1:7) nedali maximum, já říkám, že jednoznačně dali. Na závěr jsme určitě odehráli lepší zápas, ale jsme zklamaní, že nebyl vítězný a nevrátili jsme sérii ještě na Kladno,“ konstatoval Říha.

„Nerad bych ale, aby výsledek baráže přinesl nějakou negativní vlnu, která by překryla to pozitivní, co se nám v sezoně podařilo,“ zdůraznil Říha. „Myslím, že to byl obrovský úspěch, protože je neskutečně těžké první ligu vyhrát. Nám se to povedlo, přestože si myslím, že oproti soupeřům jsme měli o něco užší kádr. Mám z toho dobrý pocit. Vždyť tým byl jednu chvíli předposlední,“ dodal.

Pro prvoligové celky byla letošní baráž opětovným potvrzením toho, jak těžké je postoupit do extraligy za současných okolností, kdy nejhorší tým extraligy má takřka měsíc a půl na vyléčení zdravotních neduhů, dobití energie a pečlivou přípravu, zatímco v první lize probíhají tuhé bitvy v play off.

„Mně přijde, že je to hodně divné. Když se zamyslíme nad tím, jak to vypadá... Extraliga už nemá ani tu fázi play out, jak to bývalo dříve. Přece jen se ukázal faktor toho, že ty síly už nebyly. Když si vezmu, jak jsme hráli aktivní, nepříjemný a agresivní hokej, tak v té barážové sérii jsme se k tomu vůbec nedostali, protože hráči byli už vyřízení a pomlácení,“ uvedl Říha.

Hokejisté Zlína děkují fanouškům za podporu.

„Je to strašně znát. Bylo patrné, že Kladno bylo odpočaté a že dobře potrénovali. Měli dobrý pohyb, hráli fakt dobrý, nepříjemný hokej, to musím sportovně uznat. Do ničeho nás nepouštěli. Ale měl jsem ve čtvrtek fakt pocit, že už se nemůžeme ani rozjet. Ten zápas vypadal až děsivě. Jsem rád, že kluci v tom čtvrtém utkání ze sebe vymačkali poslední zbytky sil a bylo to výsledkově vyrovnané,“ ocenil Říha.

Uvítal by změnu. „Myslím, že by se nad tím měl někdo zamyslet. Nechci, aby to těsně po té baráži vypadlo, že si stěžujeme, ale myslím, že budu mluvit za všechny prvoligové kluby, že by se to mělo nějakým způsobem přehodnotit. Ta šance je hrozně malá. Za ty poslední roky nepostoupil přes baráž nikdo,“ podotkl Říha.

Jeden návrh na změnu hned nabídl. „Když to přeženu, tak kdyby dali poslední Kladno k nám do play off a nasadili ho jako jedničku, tak by se přece nic nestalo. Oni by si to museli uhrát a my bychom měli šanci je porazit. Museli by do toho dát stejně sil, energie a odehrát stejně zápasů. Když se hrála ta baráž se čtyřmi týmy, tam se občas někdo prostřídal, ale takhle je to čistě tou sportovní cestou opravdu extrémně těžké. Každý, kdo se na to objektivně díval, tak jednoznačně viděl, jak to bylo. Pokud se ta pravidla nezmění, mělo by se zatlačit na to, aby to bylo férovější,“ je přesvědčený Říha.

Už v pondělí budou Zlínští spřádat plány do budoucna. „Sejdeme se s majitelem a musíme si jasně říct, jaký bude cíl na příští sezonu. Podle toho se pak musíme zařídit. Hráče máme už podepsané. Pokud bychom však chtěli jít na postup, jednoznačně potřebujeme mít minimálně pět kvalitativně vyrovnaných pětek, to je jasné. Tím bychom potřebovali přivést ještě další dva tři velmi kvalitní hráče,“ nastínil Říha.