Když obranáři střílí góly. Zlín táhne čtvrtá lajna, kouč chválí: Ideální typy na play off

Za nepříznivého stavu 1:2 na zápasy pomohl dvěma trefami k vyrovnání série veterán Köhler, Sadovikov se Sedláčkem uklidnili tým dvěma góly v úvodní třetině pátého duelu.

V posledních dvou utkáních sklidili celkem osm bodů.

„Je to odměna za jejich práci. Fárají v defenzivě i ofenzivě, chodí na oslabení, blokují střely,“ chválí je Pardavý. „Hrají jednoduše, dají puk za obranu, mají dobrý forčeking, získávají puky v útočném pásmu a dokážou se fyzickým fondem prosazovat v soubojích jeden na jednoho. I když nemají takovou rychlost, silou to protlačí.“

Jejich branky nejsou líbivé, ale o to důležitější.

„Máme to upracované, ale věříme, že když se budeme tlačit do brány, budou góly padat. Dřina přináší ovoce,“ usmívá se kapitán Sedláček, jenž si otevřel brankový účet letošního play off ve středu. Navrch přidal pět asistencí.

Spolu nastupují třetí sezonu. V jedné lajně se přitom sešly tři generace. Nejstarší Köhler oslavil v půlce února čtyřicetiny, Sedláček má o devět let méně, Sadovikov je ve dvaadvaceti benjamínkem lajny.

Zlínský Lukáš Válek (ve žlutém) a Dušan Žovinec z Litoměřic se perou.

Ukrajinský útočník umí sázet góly v kritických momentech play off. Ve třetím zápase předloňského finále proti Vsetínu pečetil zlínskou výhru střelou do prázdné brány, ve čtvrtém duelu loňského semifinále za stavu 1:2 v sérii rozhodl v prodloužení, stejně jako ve druhém letošním čtvrtfinále s Chomutovem. A ke středeční výhře zavelel už v čase 2:36.

„Sad si na zádech přes celou třetinu výborně vozil obránce, pak to zasunul,“ zatleskal Sedláček individuální akci útočného kumpána, který skóroval po objetí branky.

„Sedlo s Béďou mezitím před ní dělali pořádek,“ podotkl Pardavý.

Když jde v zápase do tuhého, chce mít tyhle tři chlapíky na ledě: „Jsou to somatotypy, které hrají play off hokej nejlépe.“

Potřebovat je bude i v pátek na severu Čech, kde semifinále pokračuje šestým zápasem.

„Třetím bodem jsme získali mentální výhodu. Ale Litoměřice to nevzdají, mají nůž na krku, my to musíme využít,“ přeje si Pardavý.

Sedláček věří, že na odbojného soka našli recept stejně jako před rokem, kdy ho udolali v závěrečném sedmém zápase.

„Série bych ale nesrovnával. Loni to bylo o něco náročnější, prohrávali jsme 2:3 a museli otáčet, teď máme mečbol my,“ připomněl, že Berany dělí od třetího prvoligového finále v řadě jedno vítězství. A mají dva pokusy.