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Balaštík jako manažer: Dobu hájení mít můžu, ale hodnocený budu podle výsledků

Tomáš Železník
Petr Fojtík
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  15:40

Jaroslav Balaštík na aktuální fotografii | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Z pozice hráčského agenta dohazoval hráčům co nejlepší angažmá, před půl rokem ale někdejší hokejový kanonýr Jaroslav Balaštík přestoupil na druhou stranu barikády a jako sportovní manažer zlínských Beranů naopak hráče pro klub hledá.

„Věděl jsem, jak se dělají smlouvy, a tuhle zkušenost jsem využil. Znal jsem hráče, hráčský trh. Sledoval jsem je napříč extraligou i Maxa ligou, měl jsem přehled o finančních možnostech klubů. Věděl jsem, kam můžu hráče směřovat,“ říká Balaštík, který se s novou funkcí rychle sžil.

Co vás na práci sportovního manažera nejvíce baví?
Je to pro mě nové. Mám zodpovědnost za výsledky áčka. Z pozice hráče jsem je mohl ovlivňovat přímo na ledě. Zůstal jsem u hokeje, který je nedílnou součástí mého života.

Je výhodou, že jako klubové legendě vám fanoušci můžou alespoň zpočátku leccos odpustit?
Nějakou dobu hájení mít můžu, ale je mi naprosto jasné, že budu hodnocený podle výsledků.

V minulé sezoně ve Zlíně kvůli špatným výkonům diváci ubývali. Co s tím?
Lidé vždycky dojdou za výsledky. Jsou klíčové. Fanoušci jsou pro nás důležití. Pro naši generaci byli šestým hráčem.

Změnil se váš denní režim hodně?
Mám ho daný podle toho, jak trénuje a hraje A-tým. Jsem teď kancelářský typ, funkcionář. Ale pořád jsem v hokejovém prostředí. Na zimácích jsem byl i předtím, akorát mám během zápasů přesně daný režim.

Váš předchůdce Jan Srdínko pomáhal občas během zápasů na střídačce. Vás to na lavičku netáhne?
Vnímám to tak, že šatna je trenérů a hráčů. Naše role jsou jasně rozdělené. Jsem zodpovědný za skladbu kádru, samozřejmě s Peterem (trenérem Oremusem) jsme všechna jména konzultovali. Za sestavu je zodpovědný zase on. Pokud se zeptá, svůj názor mu řeknu.

Třeskuté vsetínské léto, Zlín se zkušeným kádrem. Oba celky míří v Maxa lize vysoko

Shodli jste se na posilách?
V devadesáti procentech ano, až mě to překvapilo. Vidíme hru stejnýma očima. Hodně nám to ulehčuje práci a je to důležité. Volili jsme formu postupné, a ne radikální obměny, vylepšování jednotlivých postů. Samozřejmě mladé hráče vnímáme. Nemáme jich tolik. Budeme se snažit jim pomoct se zapracováním.

Junioři sestoupili z extraligy. Nebojíte se exodu mládežníků?
Sestup juniorky je téma. Pokud bude výpadek jeden, maximálně dva roky, můžeme to nějak udržet. Pakliže by to bylo dlouhodobé, nastal by problém. Máme dva reprezentanty ročníku 2010, Simona Vrbeckého a Martina Pavlůska, kteří dostali šanci v přípravě. S mladými je potřeba pracovat, být trpělivý a motivovat je. Třeba tím, že je posuneme do áčka.

Jak lehce, nebo těžce se shání hráči do Zlína? Některé vám prý přetáhl Vsetín.
Konkurence vylepšuje náš klub, vylepšuje hráče. Musí nám typologicky zapadnout do sestavy. Nechceme dvanáct stejných útočníků, osm stejných beků. Zvažujeme každé políčko, věk, jestli je to levák, nebo pravák, obranný, nebo ofenzivní hráč. Koho jsme si vytipovali, toho jsme do Zlína dostali.

Limitují vás finance?
Všude jsou důležité. Každý člověk chce získat pro sebe to nejlepší. Teď se snažím hrát za klub, ušetřit. Ze zkušenosti vím, jak je hráč v první lize ohodnocený. Klíčový je poměr cena, výkon.

Radek Číp přišel ze Sokolova jako nejproduktivnější hráč Maxa ligy. Dost často se ale stává, že hráči z menších klubů ve Zlíně zhasnou. Nebojíte se toho?
Radka jsme sem chtěli, byla to priorita číslo jedna do útoku. Víme, proč jsme ho přivedli, jaké jsou jeho silné stránky, na těch budeme pracovat. Od nás dostane maximální podporu, aby byl úspěšný.

Radek Číp ze Zlína během utkání s Chomutovem.

Budete lákat zpátky do klubu někdejšího spoluhráče Petra Lešku?
Už jsme nad tím seděli. Bavili jsme se na přátelské rovině. Třeba o zapojení do trenérského týmu. Ale je potřeba tomu ještě dát čas.

Mohli by se přidat i další bývalí zlínští hráči?
Byl by to hezký scénář. Vrátil se Paťa Hučko do realizačního týmu jako masér. Chceme jich postupně oslovit více. Dává mi to smysl.

V agentuře Aleše Volka jste skončil. S Filipem Chytilem jste stále v kontaktu?
Jasně, pořád. Před dvěma týdny odletěl do Kanady. Přes léto jsme se ale viděli málo. Má rodinu, narodila se jim dcerka. Bydlí v Pardubicích, na tréninky dojížděl do Prahy. Ale Zlín ho vždycky zajímal, teď ho zajímá ještě více, když jsem v klubu zainteresovaný. Ptal se na hráče, chtěl vědět, proč ten přišel a jiný ne. V kontaktu budeme neustále.

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