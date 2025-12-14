Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Petr Fojtík
Petr Skácel
,
  12:56
Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem objeví údaj o oficiální návštěvě 1 590 lidí, jde jen o potvrzení děsivého úpadku hokeje ve Zlíně.
Před sezonou klub sliboval další boj o návrat do nejvyšší soutěže. Místo toho hraje zcela reálně o záchranu první ligy, ať si už si šokující realitu hrozícího sestupu mnozí zainteresovaní odmítají připustit.

„Z hlediska postavení v tabulce i soutěže jsme na dně. Herní krize se u nás standardně opakují bez ohledu na soutěž, teď je to ale markantnější,“ líčí dlouholetý předseda fanklubu Tomáš Vitásek. „Je to nejvíc vidět, co pamatuju, i s ohledem na předváděnou hru. A to chodím na hokej sedmadvacet let.“

Sobotní „fotbalová“ porážka 0:1, současnou zlínskou bídu pouze umocnila. Tým ještě více přišpendlila na poslední místo Maxa ligy, kde se ocitl po předchozí porážce na ledě béčka Pardubic poprvé od sestupu z extraligy v roce 2022. A minimálně do středečního zápasu ve Vsetíně na ní také zůstane.

„Nikdy bych neřekl, že za rok budeme hrát derby v pralese s Uherský Brodem,“ baví se temnou vizí dva fanoušci v kotli na stání, když Berani ve třetí třetině marně ostřelují kolínského gólmana Soukupa. Vyslali na něj 41 střel, neujala se žádná.

Dobu, kdy klub naposledy působil na třetiligové úrovni, zažil z přítomných málokdo, pokud vůbec někdo. Bylo to v roce 1959 v takzvané Oblastní soutěži a tehdejší Tělovýchovná Jednota Gottwaldov byla zařazená do skupiny F.

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Místo za bránou, kam chodí nejhlasitější fanoušci, je notně prořídlé. O zábradlí se opírá maminka se synem, který mačká plyšového maskota berana. O povzbuzování se starají především mladší ročníky, často ještě teenageři. Na opačné straně stadionu zaslechnete jen ozvěnu jejich nápěvu „jedeme, ševci, jedeme“.

„Publikum je letargické. Nikdo se ani nerozčiluje a lidi nejsou tak ponoření do hry,“ všímá si Martin Kratochvíl z Chvalčova, který loni oslavil kulatou padesátku. S partou deseti, dvanácti známých zpod Hostýna vyráželi společně a pravidelně na domácí zápasy auty. Jenže to už je historie.

„Dnes jedu sám a vezmu svoje syny s jejich kamarádem. A i chlapi, kteří mají permice a kupují je třeba dvacet let, letos byli asi dvakrát,“ svěřuje se Kratochvíl.

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa ligy. Mezitím ubývá počet fanoušků na zimním stadionu. (13. prosinec 2025)

Na zápase se čepovalo tisíc piv zdarma jako omluva klubu za mizerné výsledky týmu. (13. prosinec 2025)

Dříve pro něj byl hokej ve Zlíně prioritou, teď si dvakrát rozmyslí, jestli nastartuje vůz. „Musí se to sejít tak, že mám čas. Trénuju dorostence ve fotbalu, máme zápasy, k tomu rodina, práce… Člověk už prostě dá přednost jiným věcem,“ přiznává.

„Mnoho lidí si vybírá, jak strávit sobotu. Jestli jít na vánoční trhy, nakupovat, do kina nebo na hokej. A hokej se bohužel z pozice, kdy byl pro řadu fanoušků jasná volba, dostal jinam,“ přitakává Vitásek.

Sobotní návštěva s Kolínem byla ve Zlíně druhá nejnižší od sestupu z extraligy v roce 2022. Méně diváků (1 411) přišlo jen týden předtím na Sokolov. Průměrná domácí návštěvnost spadla v této sezoně pod hranici dvou tisíc a Zlín v ní klesl za Jihlavu i Vsetín.

Tisíc piv zdarma jako omluva za mizérii

Počty přitom zkreslují promo akce, které klub pořádá, aby odliv fanoušků zmírnil, když už ne zastavil. Vstupenky rozdával zdravotníkům a studentům, na Kolín zase lákal volným vstupem i na příští domácí duel s Porubou pro držitele permic a tisícem piv zdarma.

„Už jsem si dal čtyři kousky na Pravdu se Srdínkem,“ chlubí se Honza ze Zlína během první přestávky u okýnka s občerstvením, zatímco na obrazovkách pod stropem chodby se odpočítává počet zbývajících půllitrů.

Gólman Soukup vychytal Zlín, výhru Kolínu vystřelil jedinou brankou Moravec

„Prostřednictvím piva a vstupenek zdarma se chceme fanouškům omluvit a současně požádat o jejich pokračující podporu,“ vzkázal před utkáním generální manažer Jan Pravda, jehož spolu se sportovním manažerem Janem Srdínkem mnozí příznivci – celkem logicky – spoluviní za současný tristní stav zlínského hokeje.

„Srdínko ven,“ skandovala stovka nespokojenců ještě několik minut po zápase. Vadí jim i to, že město jako majoritní vlastník nekoná.

„Béďa Köhler!“ Byl to jenom záskok, říká o svém návratu do Zlína extraligový šampion

„Věci kolem vlastnické struktury až tak nesleduju, jde mi o dění na ledě. Letos podle mě nemají natrénované a ani parta v kabině nemůže fungovat. Přece není normální, že opakovaně hrají takhle,“ diví se Kratochvíl. Co by pomohlo, aby se na stadion zase vrátila radost? „Zlepšené výkony na ledě,“ má jasno stejně jako Vitásek.

A ty mají Berani nyní nejhorší z celé Maxa ligy. Od 30. října do 26. listopadu prohráli deset zápasů v řadě a ani tři trenérské rošády zatím nezajistily kýžený obrat.

„Všichni kluci v kabině si to uvědomují. Vědí, kde mají být v tabulce. U mužů jsem dvacet let. Jestli někoho takové věci položí, nemůže pracovat v této branži,“ vykládal slovenský kouč Peter Oremus po posledním nezdaru, který neodvrátilo ani 44 střel na kolínskou bránu.

Snaha je málo. Někteří hráči mě absolutně nepřesvědčili, říká zlínský kouč Oremus

„Se*e mě to, kudy chodím,“ přidal se útočník Robert Říčka, který se nehodlá o sestupu bavit. „Ještě zbývá dost kol a tabulka je vyrovnaná.“

Někteří fanoušci jeho optimismus ovšem nesdílejí. „Spadneme dříve my, nebo zimák?“ zazněla v sobotu na stadionu všeříkající a provokativní otázka s odkazem letitý zimní stadion, který nově musí být pod dohledem statika.

