„Pokud se mu povede vstřelit první branku, Jihlava znervózní. Zlín to má v této situaci lehčí než Dukla, pro kterou bude domácí utkání více svazující,“ míní Ondráček, který si v závěru Maxa ligy zahrál proti oběma finalistům během krátkého hostování v Třebíči.
Jak se vám letošní finále první ligy líbí?
Tohle mě baví. Perfektní atmosféra. Hokej je jiný než v základní části. Jsou tam souboje, emoce. V sezoně jsem nechodil, neměl jsem ani moc čas. V neděli jsem vyrazil s malou a líbilo se mi to hodně.
Dceru hokej baví?
Když je plno, má to atmosféru a o něco se hraje, líbí se jí to. Když jsme šli v základní části a nebylo tolik lidí, moc ji to nebralo. V neděli byla spokojená moc. Kdyby se poštěstilo a zahráli si baráž s Litvínovem, šli bychom zase. Extraligu vůbec nezná.
Výsledek 1:2 vám ale radost neudělal, že?
Jasně. Oba jsme si mysleli, že se bude předávat pohár, medaile. A také jsem věřil. I když Jihlava tlačila a hrála dopředu, Zlín hrál přesně ten play off hokej, který může přinést úspěch. Čekal jsem, že dají gól na 2:0, třeba v přesilovce. Bohužel po zlínském zaváhání padl rozhodující gól Jihlavy.
Lhoták puk dotlačil do branky po velké skrumáži, situaci pak rozhodčí dlouze zkoumali, než gól uznali. Jak jste to viděl vy?
Díval jsem se na to hned na stadionu na videu. Když rozhodčí nepřerušili hru, že puk nevidí, říkal jsem si, že to bude gól, a už jsem tušil, že bude rozhodující. Kdyby předtím přerušili hru, také by si to obhájili.
Jihlava byla před finále jasný favorit. Překvapuje vás, že bude rozhodovat sedmý zápas?
Tipoval jsem, že Zlín vyhraje finále 4:2 na zápasy. Zlínu jsem věřil více tím, jak má tým poskládaný na play off. Můžou se zranit hráči, ale pořád mají kam sáhnout. Sedí tři čtyři kluci, kteří jsou nachystaní. To je jejich výhoda, navíc se jim vyhýbají zranění. Myslím, že Zlín je pořád ve výhodě.
Hraje roli, že Zlín došel do finále až ze dna, kde byl ještě v lednu?
Také. Už když přešli v předkole přes Pardubice ze stavu 0:1 v sérii, říkal jsem, že hlava se uvolní, začnou si věřit. A s hráči, které má, porazit Zlín ve čtyřech zápasech je hrozně těžké. Čekal jsem, že s Kolínem to budou mít ještě lehčí, ale ten hrál výborně.
Neříkáte si, kde Zlín po tak dlouhém a vyčerpávajícím play off bere ještě síly?
Tohle zažilo dost hráčů. V play off nejdete den po zápase na led, projedete se třeba na kole a do dalšího utkání jdete zase v euforii. Síly vždycky najdete, kór když je to finále, které už si nemusíte nikdy zahrát. Horší je, že vítěz za další tři dny vyzve v baráži Litvínov, který to ví tři měsíce dopředu.
Může mít šampion Maxa ligy proti odpočinutému Litvínovu za daného stavu nějakou šanci?
Prakticky nulovou. Litvínov půjde do série s fyzicky nachystanými hráči, zatímco soupeř bude po play off rozbitý a Litvínov je bude řezat. Nevím, co by se muselo stát, aby byla série vyrovnaná. Kdyby šla Sparta hrát po extraligovém finále sérii s odpočinutým prvoligovým týmem, tak se nadře úplně stejně. Nedává mi to smysl. Možná kdyby vítěz první ligy dostal alespoň deset dnů na doléčení šrámů a odpočinul si. Navíc případná cesta ze Zlína do Litvínova je na celý den a to je šílené.
A vítěz první ligy pak musí rychle přepnout na další vrchol.
To je také špatně. V úterý půjdete slavit vítězství, ve středu dostanete volno, ve čtvrtek jedete do Litvínova a řeknete si: Je to tady znova. Líbil se mi formát se dvěma týmy z extraligy a dvěma z první ligy, to dokázal někdo postoupit do extraligy. Někdo argumentuje, že první liga má zkrátit play off, ale každý hraje o peníze a chápu prvoligové kluby, které potřebují play off, aby naplnily kasu. Někdo by se nad tím měl zamyslet.
Zlín byl v sezoně i poslední. Tipl byste si tehdy, že bude sahat po titulu?
Když jsme s Třebíčí proti nim hráli, bylo vidět, že si strašně nevěří. A nešlo jim to. Z deseti utkání základní části, co jsem za Třebíč odehrál, patřil Zlín k těm slabším. Ale zároveň jsem třebíčským klukům říkal: Když se dostanou do play off, jsou schopní ho vyhrát. Věděl jsem, že starší hráči mají sílu a v play off najednou přepnou. Byl na nich obrovský tlak a už s nimi nikdo nepočítal. Jenom je škoda, že i kdyby to uhráli, tak je minimální šance, aby se vrátili do extraligy. Je to nefér.
Nezávidíte trochu aktérům? Nebo je vám už lépe na tribuně?
Atmosféra byla výborná, ale také jsem si vzpomněl, jaká byla v základní části, kdy přišlo tisíc a půl lidí. Chtěl jsem si užít atmosféru, ale že bych litoval, že nejsem na ledě, to už ne. Jsem soudný. Už když jsem teď hrál za Třebíč, viděl jsem, že mladí jsou jinde fyzicky a nemám je jak dohnat.
Se zlínskými hráči jste v kontaktu?
S některými kluky jsem hrával. Když zajdeme občas na večeři, hokej probíráme. Nebo si zavoláme. Informace z klubu mám. Řešíme, co se bude dít, kdo skončí, kdo přijde. Zajímá mě to.
Když jste dal v únoru vítězný gól Porubě, prý vám pak děkovali, že jste jim na dálku pomohl se záchranou.
Zaplatili mi pivo.
Jenom jedno?
Asi tři. (úsměv) Když jsem jel z Třebíče domů do Zlína s kustody, vyšlo to, že jsme se viděli. Byl jsem rád. Nechtěl jsem, aby spadli ještě z první ligy.
Co vy a hokej? Ještě budete hrát druhou ligu ve Velkém Meziříčí, kde trénuje váš kamarád a bývalý spoluhráč Pavel Kubiš?
Dokud mě to bude bavit a budu zdravý, chci. Teď jsem se ještě přihlásil na trenérskou licenci B, abych mohl sám trénovat. Nechávám to plynout. Proč končit, když chodím běhat, jezdím na kole? V rámci Třebíče máme mít zajímavou spolupráci, na což se docela těším.
Zlínský klub už ohlásil první změny. Sportovním manažerem bude nově Jaroslav Balaštík. Je to dobrá volba?
Určitě. Jardu jsem zažil jako spoluhráče a musím říct, že je na všechno v dobrém slova smyslu pes. Dbá na detaily. Soutěže a hráče zná, byl agent. Pokud mu nechají volnost, může to oživit a přinést nový a svěží vítr do kádru. Bude mě bavit sledovat, kdo přijde, co vymyslí.