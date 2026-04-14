Finále mě baví, v nefér baráži nemá vítěz šanci, říká bývalý útočník Ondráček

Petr Fojtík
  10:00
Přestože hokejisté Zlína v neděli neproměnili doma první finálový mečbol, bývalý útočník Beranů Jiří Ondráček věří, že v úterním sedmém zápase v Jihlavě si jeho někdejší klub přece jen vybojuje účast v extraligové baráži proti Litvínovu.
Už když v závěru základní části hrál Jiří Ondráček (vpravo) proti Zlínu, věřil,...

Už když v závěru základní části hrál Jiří Ondráček (vpravo) proti Zlínu, věřil, že jeho bývalý tým může projít do finále. (duben 2026) | foto: Pavel PaprskářČTK

Zlínský útočník Jiří Ondráček slaví gól.
Padající Jiří Ondráček ze Zlína v obležení hráčů Vsetína Romana Přikryla a Jana...
Zleva Jiří Ondráček z Českých Budějovic a Rob Flick z Vítkovic.
Zlínský hokejista Jiří Ondráček i jeho spoluhráči, kteří prodělali koronavirus,...
6 fotografií

„Pokud se mu povede vstřelit první branku, Jihlava znervózní. Zlín to má v této situaci lehčí než Dukla, pro kterou bude domácí utkání více svazující,“ míní Ondráček, který si v závěru Maxa ligy zahrál proti oběma finalistům během krátkého hostování v Třebíči.

Jak se vám letošní finále první ligy líbí?
Tohle mě baví. Perfektní atmosféra. Hokej je jiný než v základní části. Jsou tam souboje, emoce. V sezoně jsem nechodil, neměl jsem ani moc čas. V neděli jsem vyrazil s malou a líbilo se mi to hodně.

Dceru hokej baví?
Když je plno, má to atmosféru a o něco se hraje, líbí se jí to. Když jsme šli v základní části a nebylo tolik lidí, moc ji to nebralo. V neděli byla spokojená moc. Kdyby se poštěstilo a zahráli si baráž s Litvínovem, šli bychom zase. Extraligu vůbec nezná.

Výsledek 1:2 vám ale radost neudělal, že?
Jasně. Oba jsme si mysleli, že se bude předávat pohár, medaile. A také jsem věřil. I když Jihlava tlačila a hrála dopředu, Zlín hrál přesně ten play off hokej, který může přinést úspěch. Čekal jsem, že dají gól na 2:0, třeba v přesilovce. Bohužel po zlínském zaváhání padl rozhodující gól Jihlavy.

Lhoták puk dotlačil do branky po velké skrumáži, situaci pak rozhodčí dlouze zkoumali, než gól uznali. Jak jste to viděl vy?
Díval jsem se na to hned na stadionu na videu. Když rozhodčí nepřerušili hru, že puk nevidí, říkal jsem si, že to bude gól, a už jsem tušil, že bude rozhodující. Kdyby předtím přerušili hru, také by si to obhájili.

Jihlava byla před finále jasný favorit. Překvapuje vás, že bude rozhodovat sedmý zápas?
Tipoval jsem, že Zlín vyhraje finále 4:2 na zápasy. Zlínu jsem věřil více tím, jak má tým poskládaný na play off. Můžou se zranit hráči, ale pořád mají kam sáhnout. Sedí tři čtyři kluci, kteří jsou nachystaní. To je jejich výhoda, navíc se jim vyhýbají zranění. Myslím, že Zlín je pořád ve výhodě.

Hraje roli, že Zlín došel do finále až ze dna, kde byl ještě v lednu?
Také. Už když přešli v předkole přes Pardubice ze stavu 0:1 v sérii, říkal jsem, že hlava se uvolní, začnou si věřit. A s hráči, které má, porazit Zlín ve čtyřech zápasech je hrozně těžké. Čekal jsem, že s Kolínem to budou mít ještě lehčí, ale ten hrál výborně.

Zlínský útočník Jiří Ondráček.

Neříkáte si, kde Zlín po tak dlouhém a vyčerpávajícím play off bere ještě síly?
Tohle zažilo dost hráčů. V play off nejdete den po zápase na led, projedete se třeba na kole a do dalšího utkání jdete zase v euforii. Síly vždycky najdete, kór když je to finále, které už si nemusíte nikdy zahrát. Horší je, že vítěz za další tři dny vyzve v baráži Litvínov, který to ví tři měsíce dopředu.

Může mít šampion Maxa ligy proti odpočinutému Litvínovu za daného stavu nějakou šanci?
Prakticky nulovou. Litvínov půjde do série s fyzicky nachystanými hráči, zatímco soupeř bude po play off rozbitý a Litvínov je bude řezat. Nevím, co by se muselo stát, aby byla série vyrovnaná. Kdyby šla Sparta hrát po extraligovém finále sérii s odpočinutým prvoligovým týmem, tak se nadře úplně stejně. Nedává mi to smysl. Možná kdyby vítěz první ligy dostal alespoň deset dnů na doléčení šrámů a odpočinul si. Navíc případná cesta ze Zlína do Litvínova je na celý den a to je šílené.

A vítěz první ligy pak musí rychle přepnout na další vrchol.
To je také špatně. V úterý půjdete slavit vítězství, ve středu dostanete volno, ve čtvrtek jedete do Litvínova a řeknete si: Je to tady znova. Líbil se mi formát se dvěma týmy z extraligy a dvěma z první ligy, to dokázal někdo postoupit do extraligy. Někdo argumentuje, že první liga má zkrátit play off, ale každý hraje o peníze a chápu prvoligové kluby, které potřebují play off, aby naplnily kasu. Někdo by se nad tím měl zamyslet.

Zlín byl v sezoně i poslední. Tipl byste si tehdy, že bude sahat po titulu?
Když jsme s Třebíčí proti nim hráli, bylo vidět, že si strašně nevěří. A nešlo jim to. Z deseti utkání základní části, co jsem za Třebíč odehrál, patřil Zlín k těm slabším. Ale zároveň jsem třebíčským klukům říkal: Když se dostanou do play off, jsou schopní ho vyhrát. Věděl jsem, že starší hráči mají sílu a v play off najednou přepnou. Byl na nich obrovský tlak a už s nimi nikdo nepočítal. Jenom je škoda, že i kdyby to uhráli, tak je minimální šance, aby se vrátili do extraligy. Je to nefér.

Zlínský hokejista Jiří Ondráček i jeho spoluhráči, kteří prodělali koronavirus, se rozhodli darovat krevní plazmu.

Nezávidíte trochu aktérům? Nebo je vám už lépe na tribuně?
Atmosféra byla výborná, ale také jsem si vzpomněl, jaká byla v základní části, kdy přišlo tisíc a půl lidí. Chtěl jsem si užít atmosféru, ale že bych litoval, že nejsem na ledě, to už ne. Jsem soudný. Už když jsem teď hrál za Třebíč, viděl jsem, že mladí jsou jinde fyzicky a nemám je jak dohnat.

Se zlínskými hráči jste v kontaktu?
S některými kluky jsem hrával. Když zajdeme občas na večeři, hokej probíráme. Nebo si zavoláme. Informace z klubu mám. Řešíme, co se bude dít, kdo skončí, kdo přijde. Zajímá mě to.

Když jste dal v únoru vítězný gól Porubě, prý vám pak děkovali, že jste jim na dálku pomohl se záchranou.
Zaplatili mi pivo.

Jenom jedno?
Asi tři. (úsměv) Když jsem jel z Třebíče domů do Zlína s kustody, vyšlo to, že jsme se viděli. Byl jsem rád. Nechtěl jsem, aby spadli ještě z první ligy.

Co vy a hokej? Ještě budete hrát druhou ligu ve Velkém Meziříčí, kde trénuje váš kamarád a bývalý spoluhráč Pavel Kubiš?
Dokud mě to bude bavit a budu zdravý, chci. Teď jsem se ještě přihlásil na trenérskou licenci B, abych mohl sám trénovat. Nechávám to plynout. Proč končit, když chodím běhat, jezdím na kole? V rámci Třebíče máme mít zajímavou spolupráci, na což se docela těším.

Zlínský klub už ohlásil první změny. Sportovním manažerem bude nově Jaroslav Balaštík. Je to dobrá volba?
Určitě. Jardu jsem zažil jako spoluhráče a musím říct, že je na všechno v dobrém slova smyslu pes. Dbá na detaily. Soutěže a hráče zná, byl agent. Pokud mu nechají volnost, může to oživit a přinést nový a svěží vítr do kádru. Bude mě bavit sledovat, kdo přijde, co vymyslí.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Finále mě baví, v nefér baráži nemá vítěz šanci, říká bývalý útočník Ondráček

Už když v závěru základní části hrál Jiří Ondráček (vpravo) proti Zlínu, věřil,...

Přestože hokejisté Zlína v neděli neproměnili doma první finálový mečbol, bývalý útočník Beranů Jiří Ondráček věří, že v úterním sedmém zápase v Jihlavě si jeho někdejší klub přece jen vybojuje účast...

14. dubna 2026

Trenér Švýcarska před OH v Pekingu zfalšoval potvrzení o očkování na covid

Ustaraný kouč Patrick Fischer na střídačce švýcarské reprezentace sleduje zápas...

Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer přiznal, že se v roce 2022 účastnil olympijských her v Pekingu s falešným potvrzením o očkování proti koronaviru. Informoval o tom národní svaz...

14. dubna 2026  9:16

Vladař vychytal Philadelphii postup, Nečas v NHL zůstává na 99 bodech

Daniel Vladař slaví výhru a postup Philadelphie do play off.

Pondělní program hokejové NHL rozhodl o posledních postupujících do play off. I díky zákrokům brankáře Dana Vladaře slaví jako poslední ve Východní konferenci Philadelphia a na Západě postupující...

14. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  8:40

Kaut si odhlásil sociální sítě: Občas se to přehání. A sedmý zápas? Co víc si přát

Pardubický autor gólu Martin Kaut se raduje z trefy do sítě Sparty v šestém...

I když od závěrečné sirény uběhla teprve čtvrthodina, při hodnocení se snažil dívat především dopředu. „Teď už s výsledkem nic neuděláme,“ pravil Martin Kaut smířeně po prohře 2:3 v šestém semifinále...

14. dubna 2026  8:08

Špačkův zápas. Dva góly a sekera do krku soupeře. Najel mi do hokejky, řekl

Michael Špaček se proti Pardubicím v šestém semifinále prosadil dvakrát a...

Byl to další hraniční moment, o kterém se bude po sparťanské výhře 3:2 a srovnání semifinálové série s Pardubicemi na 3:3 mluvit. Měl jít sparťanský útočník Michael Špaček v první třetině do sprch za...

13. dubna 2026  22:04

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

13. dubna 2026  18:44,  aktualizováno  21:31

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

13. dubna 2026  21:27

Choreo na Dědka i další ostrá hesla. Emoce mezi Spartou a Pardubicemi neutichají

Fanoušci Sparty vytasili choreo při šestém semifinálovém utkání proti...

Že se při šestém semifinále hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi emoce uklidní a příznivci obou klubů začnou fandit výhradně slušně? Mylná představa. Typické chorály zněly brzy z obou...

13. dubna 2026  20:55

Rulík oznámil tři omluvenky ze zámoří. Na kempu už trénují Kubalík a Tomášek

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Z možné účasti na hokejovém mistrovství světa v květnu ve Švýcarsku se Radimu Rulíkovi omluvili útočníci David Kämpf (Washington), Ondřej Palát (New York Islanders) a Tomáš Nosek (Florida) a Radim...

13. dubna 2026  19:10,  aktualizováno  20:10

Ovečkin proti Crosbymu, posté v NHL! A možná naposled. Zvážím ještě rok, říká Rus

VÝJIMEČNĚ NA BULY. Dylan Strome z Washingtonu poslal za sebe do středového...

Stačilo jedno varování na buly a centr Washingtonu Dylan Strome hned věděl, co udělá. Své místo na středu kluziště přepustil Alexandru Ovečkinovi. Však na opačné straně v předklonu čekal Sidney...

13. dubna 2026  17:01

Ani na střídačce není bezpečno. Kouče Colorada zasáhl puk, skončil v nemocnici

Jared Bednar promlouvá k hráčům na střídačce Colorada.

Nešťastný odraz a převoz do nemocnice. Takový scénář nabídl sobotní zápas hokejové NHL mezi Coloradem a Vegas, v němž trenéra Jareda Bednara zasáhl puk do hlavy. Kouč musel být převezen do nemocnice...

13. dubna 2026  16:01

Jakmile jde do tuhého, selžeme. Detroit završil desetiletou mizérii, skončí legenda?

Hokejisté Detroitu se loučí s fanoušky po domácí porážce s New Jersey.

Zase to má nahnuté. V Detroitu nikoliv poprvé, ale dost možná naposledy. Ustojí generální manažer Steve Yzerman další zpackaný závěr základní části? Tradiční tým z hokejového města vynechá play off....

13. dubna 2026  14:26

