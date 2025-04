Klíč k vyrovnání? Přesilovky, Hufíňo a první gól. Zlín jede vyhrát tam, kde nevítězí

Poslední šanci vylepšit krajně nepříznivou bilanci mají v pátek večer. Jedině vítězství je přitom udrží ve hře o triumf v letošním ročníku Maxa ligy a zároveň o baráž s posledním týmem extraligy Olomoucí.

„Chceme sérii dotáhnout do sedmého zápasu,“ rozhodně prohlásil trenér RI Okna Berani Zlín Ján Pardavý po domácí výhře 2:1 v pátém duelu, díky níž jeho tým snížil stav finálové série na 2:3 na zápasy.

Jenže jak na to? Zlínu je jasné, že musí navázat na výkon z poslední třetiny předchozího duelu. Po nevydařených dvou třetinách, které zakončil pískot diváků, na soupeře vletěl a zasypal ho sprškou střel. K tomu přidal dobrý pohyb a také fyzickou hru, která Jihlavě moc nevoněla.

„Po každém zápase si říkáme, že musíme přenést dobré věci do toho dalšího, ale bohužel nepřenášíme,“ přiznal útočník Beranů Lukáš Válek, autor obou vítězných gólů Zlína v sérii. „Netřeba slov, je potřeba začít dělat činy.“

Pardavý si zároveň uvědomuje, že musí tým před šestým utkáním zklidnit, aby nebyl až přehecovaný.

„Chceme odehrát minimálně stejný zápas jako ten čtvrtý, jen s úspěšnějším koncem,“ připomněl souboj, v němž byl jeho výběr dlouho lepší, ale nedokázal se prosadit střelecky a nakonec padl. „Bude to zase o detailech.“

Pro svou pohodu Berani potřebují jít do vedení, což se jim v celé sérii podařilo jen jednou. Bylo to až v 55. minutě pátého utkání. Jinak byl stav nerozhodný nebo dotahovali vedení soupeře. A v takovém případě jejich sebevědomí rapidně klesá.

„Provází nás to celou sezonu. Na ledě se stane chyba, následující pětka to ztupluje a potom se to nějakým způsobem nabaluje,“ uvědomuje si Pardavý. „Hráčům to neustále vysvětlujeme: zapomeň na dobré střídání, zapomeň na špatné střídání a zkus napravit chybu, kterou jsi udělal. Je to o hlavách.“

Naštěstí pro celý tým, podobné trampoty se netýkají nejlepšího hráče play off, brankáře Daniela Hufa. Svými výkony deptá všechny protivníky. Úspěšnost 94,42 % a průměr inkasovaných branek 1,38 v patnácti odehraných zápasech jsou ohromující.

„Celou sezonu potvrzuje svou vysokou výkonnost,“ chválí Pardavý.

Ostatně nebýt Hufa, v pátek by se vůbec nehrálo. Neskutečnými zákroky v pátém utkání udržel Zlín ve hře, takže se v poslední třetině mohl nadechnout k velkému tlaku.

„Bez Hufíňa jsme tady mohli po dvou třetinách nechat hokejky a jenom bruslit. Klidně to mohlo být 0:6 a nikdo by nemohl říct ani půl slova,“ komentoval pátý duel Válek.

Jihlavský Maxim Burkov střílí na zlínského brankáře Daniela Hufa.

„Doufám, že jeho zákrok v první třetině, kdy dokázal strčit beton do čisté šance, změní dějiny této sezony,“ přeje si Pardavý.

Na druhé straně hřiště by si Zlín zároveň potřeboval pomoci v přesilových hrách. Ty mu ve finále vůbec nejdou. Nevyužil ani jednu, naopak ve čtvrtém duelu při vlastní výhodě inkasoval rozhodující branku.

„Strašně velká zodpovědnost daného momentu nám občas svazuje ruky,“ přiznal Pardavý. „Když se k tomu přidá dobrá hra soupeře, vypadají přesilovky v našem podání špatně.“

Berany může těšit aspoň to, že hra v oslabení jim funguje. Jihlavě v něm povolili jedinou trefu.

„Ani jedno z mužstev zatím přesilovky nezdobí,“ připomněl trenér Dukly Jihlava Viktor Ujčík, že jeho výběr je na tom v početních výhodách podobně jako soupeř. „Ale třeba budou v šestém utkání rozhodující.“

Bude mít pravdu? Nebo se jako klíčové ukáže něco úplně jiného? Ukáže se dnes od 17.30 před kamerami ČT sport Plus.