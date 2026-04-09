Když ve finále vládnou střelci. Zápasy o baráž baví diváky, trenéry už tolik ne

„Pro nás trenéry je gólů až moc, pro fanoušky je to dobře,“ shrnul asistent jihlavského kouče Karel Nekvasil, který chodil ve Zlíně na tiskovky místo svého nadřízeného Viktora Ujčíka.
„Pro lidi na stadionu i u obrazovek je to pěkná série,“ přitakává zlínský trenér Peter Oremus.
Zatímco Dukle patřily liché zápasy (4:1, 5:1), Berani opanovali sudé (5:3, 6:3). V předešlé sérii přitom byly jejich maximem v normální hrací době jen dvě trefy.
|
„Asi jsme si góly v semifinále šetřili na finále,“ usmíval se zlínský útočník Jakub Šlahař, dvoubrankový střelec úterního čtvrtého zápasu. „Série je otevřená a divácky zajímavá.“
Nad brankáři mají zatím navrch střelci. Zatímco loňské finále bylo gólmanským minisoubojem zlínského Daniela Hufa s jihlavským Adamem Beranem, kteří odchytali kompletní minutáž, letos se už zapojili také oba jejich náhradníci. A sérii zásadně ovlivnili.
Marek Čiliak šel do hry v úvodní partii za stavu 0:4 a v bráně se potil i o den později.
„Hufíňo to bral sportovně. Doteď odchytal výborně všechny zápasy. Bylo toho na něj hodně, i on si musí oddechnout. Bavili jsme se o tom, byl úplně v klidu,“ povídal Čiliak, jehož pojí s Hufem nadstandardní vztah už z extraligové éry, kdy slovenský gólman přišel do Zlína na krátkodobou výpomoc z brněnské Komety.
Přestože Čiliak vyčapal první zlínskou výhru ve finále, třetí duel začal opět Huf. A ačkoliv v pondělí čtyřikrát inkasoval, Oremus ho nechal v sestavě také den poté.
|
„Vůbec jsme neuvažovali o změně. Hufíno je výborný brankář. Podržel tým ve spoustě zápasů, dostal ho z posledního místa do finále. V play off odvedl maximum. Jednoznačně za ním i Čiliakem stojím,“ komentoval Oremus situaci ve zlínském brankovišti.
Jasně daná je gólmanská hierarchie i v Dukle. Ovlivňují ji však zdravotní trable jedničky Berana. Hrdina loňského finále odstoupil v průběhu druhého střetnutí kvůli krvavému poranění obočí a ve Zlíně nebyl ani na střídačce.
„Věřím, že v pátek bude chytat,“ mlžil Nekvasil o jeho stavu.
„Ať tam stojí, kdo tam stojí, potřebujeme uhrát dva zápasy,“ poznamenal Šlahař.
Ve Zlíně to natvrdo neřeknou, ale je zjevné, že Žukov není zdaleka tak jistý jako Beran. Ve druhém zápase série inkasoval z prvních dvou střel, ve třetím dal po jeho kiksu gól do prázdné brány Říčka a oporou nebyl ani ve čtvrtém duelu. V obou prohraných startech měl úspěšnost zákroků hluboko pod 80 procenty.
„V pondělí nás Max podržel, v úterý jsme mu chybami nepomohli,“ zastal se Nekvasil ruského gólmana, jehož křivka výkonnosti má od vítězného finále v dresu Dukly v roce 2022 klesající tendenci.
„Nebudu hodnotit soupeřovy brankáře, ale Jihlava má velmi kvalitní tým. Jsem rád, že jsme se mu vyrovnali a v některých činnostech jsme ho předčili,“ těšilo Oremuse po úterním srovnání série.
Pro Žukova je to těžké, říká Menšík
Dukla v klíčové fázi sezony počítá ztráty. Kromě brankářské jedničky Berana přišli jihlavští hokejisté ve finále proti Zlínu také o útočníka Richarda Cachnína, pro něhož sezona skončila po zásahu pukem do obličeje.
„Budeme to chtít urvat i za něj,“ hlásí odhodlaně jeho spoluhráč Matouš Menšík. Jak aktuálně nejproduktivnější hráč Dukly v play off vnímá brankářskou rošádu, nečekanou gólovou přestřelku se Zlínem a vyhlídky na postup do baráže?
Ve finále Maxa ligy se Zlínem máte za sebou čtyři zápasy, série ale začíná od nuly. Jak zatím finálovou bitvu hodnotíte?
Může být právě domácí prostředí Horácké arény výhodou v tomto klíčovém zápase, možná nakonec i v celé sérii?
Na první pohled je finále hodně ofenzivní, za čtyři zápasy padlo už 28 gólů. Čekali jste, že to může být až taková přestřelka?
Hodně se řeší, jestli se zraněný brankář Adam Beran dá dohromady na pátý zápas. Jak v kabině vnímáte situaci kolem zranění vaší jedničky?
A jak to zatím zvládá Maxim Žukov? Řada lidí tvrdí, že zkrátka není v takové formě nebo pohodě, jaká by byla potřeba.
Objevilo se tam také další zranění, Richard Cachnín je po tvrdé ráně pukem rovněž mimo hru. Dá se říct, že se na finále Maxa ligy dobře kouká hokejistům Litvínova, když vidí, jak spolu se Zlínem musíte o baráž složitě bojovat?