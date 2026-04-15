Oremus a Köhler ve Zlíně pokračují. Kapitán Holík je zatím bez smlouvy

Petr Fojtík
  14:26
Zatímco se v hráčích mísilo zklamání z porážky v sedmém rozhodujícím finále Maxa ligy s narůstající únavou z extrémně vyčerpávajícího play off, bezprostředně po úterním utkání v Jihlavě už začaly z kabiny zlínských hokejistů prosakovat první informace o tom, jak bude vypadat tým v příští sezoně.
Zlínský kouč Peter Oremus na střídačce při šestém finále první ligy proti Jihlavě. | foto: Luděk Ovesný, Luděk Ovesný, MAFRA

Pokračovat budou trenér Peter Oremus s veteránem Bedřichem Köhlerem, konec kariéry oznámil nejlepší střelec Beranů ve finálové sérii Jakub Šlahař.

„Podepsanou smlouvu nemám, ale jsme ústně dohodnutí. Jsem tady rád a příští sezonu uděláme maximum, abychom se dostali opět tak daleko,“ pronesl Oremus, který převzal trápící se tým na konci listopadu a přes značné obtíže ho dovedl ze dna až těsně pod prvoligový vrchol.

„Prohrát sedmý zápas finále je nejhorší pocit, ale řekl jsem klukům, že když si za deset let vezmou medaili do ruky, vzpomenou si, že odvedli kus dobré práce pro klub, pro město i pro sebe,“ podotkl slovenský stratég, který řeší soupisku už s novým sportovním manažerem Jaroslavem Balaštíkem.

Nový kontrakt podepsal jeho bývalý spoluhráč Köhler (41), který po nedobrovolném konci ve Zlíně začal právě končící sezonu ve druholigovém Uherském Brodu.

„Baví mě soutěžit s mladšími kluky. Samozřejmě mám nějaké roky, ale jako každý sportovec mám také ego a chci dokázat, že na to pořád mám a můžu se měřit s mladšími,“ přiznal Köhler.

Nejlepší zlínský střelec finále končí kvůli zdraví

Do hokejové penze naopak odchází v 34 letech Šlahař. „Smutný konec kariéry. Prohrál jsem i svoje čtvrté finále, ale loučím se s čistým štítem,“ povídal Šlahař, který už nechtěl pokračovat ze zdravotních a rodinných důvodů. „Se zraněními jsme se potýkal celou kariéru. Lékař mi po loňské sezoně řekl, že mám rok, dva a nechci být ve čtyřiceti mrzák. Také chci vidět vyrůstat svoje kluky.“

Další změny nejsou oficiálně potvrzené, ale v zákulisí se o nich mluví. Brankář Daniel Huf zatím neuplatnil výstupní klauzuli, místo Marka Čiliaka by s ním měl vytvořit rovnocenný gólmanský tandem ze Slovenska se vracející se Pavel Kantor.

Rekonstrukce čeká obranu. Do Jihlavy odchází Vojtěch Riedl, do Finska se vrací Alexi Salonen, který byl ve všech třech sezonách ve Zlíně nejproduktivnějším zadákem Beranů. Podle informací iDNES.cz skončí zřejmě dvojice Zdeněk Čáp, Tomáš Hanousek.

Více otazníků je v útoku. Z elitní lajny má smlouvu jen Richard Jarůšek, který přišel do Zlína na konci ledna zároveň s Tomášem Rachůnkem. Kontrakt dobíhá Petru Holíkovi, který odehrál svoje nejlepší play off od comebacku do mateřského klubu a Balaštík by si kapitána přál mít v týmu dál.

Zlínský hokejista Aleksi Salonen se po sezoně 2025/26 vrací domů do Finska.

„Domluvili jsme se, že to nebudeme řešit během play off,“ prohodil Holík, který se nedávno stal dvojnásobným otcem a Zlín je pro něj prioritou. „Nabídku z Jihlavy nemám,“ odmítl spekulace o zájmu finálového soupeře.

Z druhé formace končí zmíněný Šlahař, nejisté je setrvání Jaromíra Kverky, který podstatnou část sezony promarodil kvůli následkům opakovaných otřesů mozku a v sedmém finále se nevešel do sestavy. Podobně bude klub zvažovat i pokračování Roberta Říčky, který nenaplnil očekávání, s nímž se před sezonou vracel.

Finskou stopu ve Zlíně má udržet bojovník Jesse Paukku, překvapením by bylo, kdyby zůstali Přemysl Svoboda, Zdeněk Doležal, Pavel Kordule a Radek Mužík, kteří celé play off proseděli na tribuně.

Balaštík plánuje tým postupně omladit, šanci mají dostat vlastní odchovanci vycházející z juniorské kategorie.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

