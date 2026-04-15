Pokračovat budou trenér Peter Oremus s veteránem Bedřichem Köhlerem, konec kariéry oznámil nejlepší střelec Beranů ve finálové sérii Jakub Šlahař.
„Podepsanou smlouvu nemám, ale jsme ústně dohodnutí. Jsem tady rád a příští sezonu uděláme maximum, abychom se dostali opět tak daleko,“ pronesl Oremus, který převzal trápící se tým na konci listopadu a přes značné obtíže ho dovedl ze dna až těsně pod prvoligový vrchol.
„Prohrát sedmý zápas finále je nejhorší pocit, ale řekl jsem klukům, že když si za deset let vezmou medaili do ruky, vzpomenou si, že odvedli kus dobré práce pro klub, pro město i pro sebe,“ podotkl slovenský stratég, který řeší soupisku už s novým sportovním manažerem Jaroslavem Balaštíkem.
Nový kontrakt podepsal jeho bývalý spoluhráč Köhler (41), který po nedobrovolném konci ve Zlíně začal právě končící sezonu ve druholigovém Uherském Brodu.
„Baví mě soutěžit s mladšími kluky. Samozřejmě mám nějaké roky, ale jako každý sportovec mám také ego a chci dokázat, že na to pořád mám a můžu se měřit s mladšími,“ přiznal Köhler.
Nejlepší zlínský střelec finále končí kvůli zdraví
Do hokejové penze naopak odchází v 34 letech Šlahař. „Smutný konec kariéry. Prohrál jsem i svoje čtvrté finále, ale loučím se s čistým štítem,“ povídal Šlahař, který už nechtěl pokračovat ze zdravotních a rodinných důvodů. „Se zraněními jsme se potýkal celou kariéru. Lékař mi po loňské sezoně řekl, že mám rok, dva a nechci být ve čtyřiceti mrzák. Také chci vidět vyrůstat svoje kluky.“
Další změny nejsou oficiálně potvrzené, ale v zákulisí se o nich mluví. Brankář Daniel Huf zatím neuplatnil výstupní klauzuli, místo Marka Čiliaka by s ním měl vytvořit rovnocenný gólmanský tandem ze Slovenska se vracející se Pavel Kantor.
Rekonstrukce čeká obranu. Do Jihlavy odchází Vojtěch Riedl, do Finska se vrací Alexi Salonen, který byl ve všech třech sezonách ve Zlíně nejproduktivnějším zadákem Beranů. Podle informací iDNES.cz skončí zřejmě dvojice Zdeněk Čáp, Tomáš Hanousek.
Více otazníků je v útoku. Z elitní lajny má smlouvu jen Richard Jarůšek, který přišel do Zlína na konci ledna zároveň s Tomášem Rachůnkem. Kontrakt dobíhá Petru Holíkovi, který odehrál svoje nejlepší play off od comebacku do mateřského klubu a Balaštík by si kapitána přál mít v týmu dál.
„Domluvili jsme se, že to nebudeme řešit během play off,“ prohodil Holík, který se nedávno stal dvojnásobným otcem a Zlín je pro něj prioritou. „Nabídku z Jihlavy nemám,“ odmítl spekulace o zájmu finálového soupeře.
Z druhé formace končí zmíněný Šlahař, nejisté je setrvání Jaromíra Kverky, který podstatnou část sezony promarodil kvůli následkům opakovaných otřesů mozku a v sedmém finále se nevešel do sestavy. Podobně bude klub zvažovat i pokračování Roberta Říčky, který nenaplnil očekávání, s nímž se před sezonou vracel.
Finskou stopu ve Zlíně má udržet bojovník Jesse Paukku, překvapením by bylo, kdyby zůstali Přemysl Svoboda, Zdeněk Doležal, Pavel Kordule a Radek Mužík, kteří celé play off proseděli na tribuně.
Balaštík plánuje tým postupně omladit, šanci mají dostat vlastní odchovanci vycházející z juniorské kategorie.