Gólman Pavelka drží Zlín, zraněný Huf bude brzy zpět

„Může se stát cokoliv, ale na play off by měl být k dispozici,“ vydechl si Pardavý.

To samé platí pro útočníka Lukáše Adámka, kterého z ledové plochy stadionu na Lapači odvážela nosítka.

„Zlé prognózy se naštěstí nepotvrdily,“ prohodil kouč celku RI Okna Berani Zlín, který se v pátečním souboji s Porubou obával o dalšího svěřence. Finský obránce Aleksi Salonen se ocitl v péči zdravotníků poté, co inkasoval ošklivý krosček do krku. „Dostal do ohryzku. Kdyby došlo k fraktuře, mohlo to být nepříjemné a nebezpečné.“

Na Hufovu absenci parádním způsobem zareagoval jeho gólmanský kolega Jaroslav Pavelka. Už ve Vsetíně udržel čisté konto (odchytal 28,5 minuty), aby následně zářil proti Porubě. Svým nejlepším výkonem ve žlutomodrém dresu postavil základ důležité výhře 3:1, která potvrdila pozici Beranů na druhém místě tabulky.

„Jarda se toho po zranění Hufína chopil velmi dobře,“ ocenil Pardavý. „Potvrdil to, o čem pořád přemýšlíme. Že chceme mít vyrovnanou dvojici brankářů.“

Přestože během sezony zkušený Pavelka odchytal výrazně méně zápasů než jeho mladší kolega, statistikami se mu blíží. Zatímco Huf je v hodnocení procentuální úspěšnosti druhý (92,99 %), Pavelkovi patří čtvrtá příčka (92,44 %).

„Jako tým jsme byli trpěliví a obětaví. No a my brankáři jsme v bráně od toho, abychom kluky podrželi,“ komentoval duel s Porubou Pavelka, který své nejlepší zákroky předvedl při hostující hře bez gólmana.

Ve zbylých pěti zápasech základní části se Berani budou soustředit zejména na to, aby uhájili druhou příčku. Pavelka je ve svých 31 letech dost zkušený na to, aby si s takovou situací poradit. Právě proto ho klub před sezonou přivedl.

„S Hufínem jsme si k sobě našli cestu. Doufám, že bude brzo zpátky,“ zareagoval Pavelka. „I když chceme chytat oba, je jasné, že v brance může být jen jeden. Důležité je podporovat se a vzadu být jistotou pro tým.“

Ve středu se Berani představí na ledě Prostějova, který bojuje o záchranu. Uplynulé dvě sezony tam Pavelka strávil.

„Měl jsem se tam dobře, ale mojí starostí je podávat co nejlepší výkony ve Zlíně,“ podotkl. „Chceme udržet co nejlepší pozici, protože začínat čtvrtfinále doma je výhodou.“