Šéfové hokejového Zlína hodnotí sezonu: Zklamání, v baráž jsme věřili

Je to neúspěch?

Pravda: Asi všichni jsme cítili, že Jihlava je pro nás daleko hokejovější soupeř než Vsetín, se kterým by to byl hlavně boj, na ledě i mimo. Duklu jsme si i vnitřně přáli, že to budou hokejové zápasy, což se i potvrdilo. Neúspěch je to z pohledu toho, že jsme finále chtěli urvat. Do extraligy chceme postoupit co nejrychleji. Ale když shrnu celou sezonu, tak oproti loňské byla daleko stabilnější. Druhé místo po základní části hodnotím pozitivně.

Jak jste si vyhodnotili porážku ve finálové sérii?

Srdínko: Chyběly drobnosti, které dělají zápasy. Efektivita v zakončení a proti menším a drobnějším klukům Jihlavy ještě větší důraz.

Pravda: Naše finále s Jihlavou bych přirovnal k extraligovému semifinále Sparty s Brnem, které hraje podobným stylem jako Dukla. Místo abychom těžili z chyb soupeře, lacině jsme je dělali sami a ten byl nekompromisní v zakončení.

Trenér Pardavý zmínil vlažnější vstup do úvodního duelu finále.

Srdínko: Hráči byli nastavení, ale poznamenala je prvotní nervozita. První třetina nám utekla a už jsme to nedohnali. Druhý zápas jsme doma urvali a jeli do Pelhřimova, kde byly oba zápasy z hlediska pohybu, tlaku a nasazení možná nejlepší za celou sezonu, ale paradoxně jsme z toho vůbec nic nevytěžili. Poslední zápas jsme hráli takticky dobře, vedli 1:0, ale místo abychom přidali další gól, udělali jsme dvě fatální chyby během minuty. Totální zatmění. Věřili jsme, že si vynutíme sedmý zápas, na který bude plný zimák. Obrovská škoda.

Nezávidíte fotbalistům Zlína, kteří hned po sestupu míří suverénně za přímým postupem, zatímco vy se moříte v play off a pak ještě čeká vítěze baráž?

Pravda: Byli jsme tři roky ve finále a ani jednou jsme to neurvali. Baráž je strašně těžko průchozí. Uvidíme, jak dopadne Jihlava. Jsem v představenstvu sdružení prvoligových klubů, kde baráž řešíme. Koncem dubna má extraliga rozhodnout, zda ji změní. Náš názor znají.

Jaký systém navrhujete?

Pravda: Přímý postup a sestup je teď neprůchodný. Prvním krokem je rozšířená baráž dvou týmů z extraligy a dvou z první s tím, že by se finále Maxa ligy nehrálo.

Dalo by vám to větší šanci zkvalitnit tým?

Pravda: Musíme počkat na rozhodnutí extraligy. Hodně to ovlivní výsledek baráže. Na chvostu extraligy bylo letos namočeno pět klubů, což bohužel moc nepřeje změně. Doufám, že extraliga první krok udělá. A pokud se to stane, můžeme zareagovat, i když kádr skládáme v průběhu celé sezony. Stejně ale nikdy neseženeme top extraligové hráče. Ti, co přemýšlí o Maxa lize, jsou v extralize na rozhraní sestavy. Na začátku sezony nemůžeme nikdy složit tým, který by měl extraligové kvality. Kádr máme hotový z nějakých osmdesáti procent.

Zlínský sportovní manažer Jan Srdínko. Jednatel hokejového Zlína Jan Pravda.

Základem je brankář Huf, který už smlouvu prodloužil. Má extraligové ambice, měl i nějaké možnosti. Jak těžké ho bylo udržet?

Pravda: Nebylo to snadné. Chce chytat extraligu a je ve věku, kdy musí přemýšlet, jestli krok do extraligy udělá, nebo ne. Na druhou stranu je to velký klubový srdcař a řekl, že chce pokračovat s námi a posunout to dál. Moc si toho vážím. Tím, že jsme se potkali na podmínkách, které chtěl a které jsme mu byli schopni dát, se rozhodl zůstat.

Co Petr Holík, jemuž podruhé za sebou play off nevyšlo podle představ?

Pravda: Je to neskutečný dříč. Odehrál skoro všechny zápasy snad kromě dvou, kdy měl autonehodu. Na ledě by byl pořád. Po základní části byl v týmové produktivitě třetí, svoji roli splnil. V play off se od něj i první lajny čekalo více. Na druhou stranu jejich útok nekazil. Holas má smlouvu i na příští sezonu. Chceme po něm, aby udělal letní přípravu jako loni. Věříme, že se může posunout ještě dále.

Hledáte mu vhodnější křídla?

Pravda: Na tom si teď dáváme nejvíce záležet. Potřebuje k sobě hráče, který to bude pálit, typického střelce, hráče, který puky před bránou ubojuje. Druhá lajna je stabilní, v té jsme Kverku s Válkem podepsali už v průběhu sezony.

Co Bedřich Köhler, jemuž se nechce končit ani ve čtyřiceti?

Pravda: Béďa je ikona klubu. Přistupujeme k tomu s velkým respektem. Jednání probíhají. Má chuť dál hrát. Na druhou stranu jsme se zavázali, že potřebujeme hrát s mladšími hráči, omladit tým.

Trenér Pardavý pokračuje?

Pravda: Měl opci a tu jsme v březnu uplatnili. Složení realizačního týmu je v řešení.

Zlínský kouč Ján Pardavý.

Jak hodnotíte jeho přínos?

Srdínko: Přišel jako osoba, která nebyla spjatá s klubem. Má zkušenosti ze slovenské reprezentace, je to znát. Tým byl velice dobře takticky připravený a vedený. Kluci v realizáku odvedli velmi dobrou práci, není to jenom o Jánovi.

Jak dopadla sezona ekonomicky? Nechybí peníze ze sedmého zápasu finále, baráže?

Pravda: Čísla teprve vyhodnocujeme, ale oproti minulému roku jsme zaznamenali nárůst v prodeji vstupenek celkově. V základní části chodily tři tisíce lidí, v play off přes pět. Loni to bylo horší, série jsme začínali venku a ve finále hráli doma jen dvě utkání. Sedmý zápas s Jihlavou a baráž chybí, takže s nějakou ztrátou musíme počítat. Otázka, jak se to projeví v rozpočtu.

Jste třetí sezonu v první lize. Jaký je zájem o hokej ve Zlíně?

Pravda: Letos to bylo výrazně lepší. Nebyl žádný problém s fanoušky oproti loňsku, kdy se řešily různé věci. Pokud jde o partnery klubu, máme významný nárůst jejich počtu, přibylo jich něco přes deset. Hokej vnímají ve Zlíně jako sport číslo jedna a tak tomu i přistupují. Samozřejmě někdo ukončil spolupráci, ale to jsou třeba jen dva.

Co nový generální partner RI Okna?

Pravda: Máme smlouvu i na příští sezonu. Pan Ingr (majitel firmy RI Okna) je výborný člověk, hokeji dává maximum. Líbí se mi, že pomáhá i mimo hokej.

Jak vidíte budoucnost soutěže, když čím dál tím více klubů deklaruje extraligové ambice?

Srdínko: Že budeme každý rok ve finále, vypadá jako samozřejmost. Ale podívejte se, jaké týmy skončily letos za branami finále – Vsetín, Poruba... A Prostějov, který měl být do první čtyřky a spadl.

Pravda: Když srovnám naši první sezonu v lize s touhle, vidím obrovský rozdíl v celé soutěži. Hodně se zkvalitnila a bude to jenom těžší.

Srdínko: Nové stadiony budou mít Jihlava, Třebíč, kluby dostanou nový impulz, ambice. V každém týmu je spousta kvalitních hráčů. Když budete chtít hrát údržbu, může se vám to krutě vymstít.

Co nového je s rekonstrukcí zlínského stadionu?

Pravda: Jeho majitelem je město, je to jeho záležitost. My do toho vstupujeme s tím, že bychom byli šťastní, kdyby se něco změnilo. Můžeme to navrhnout. S projektanty předěláváme zásadní velkou rekonstrukci na menší, abychom se dostali na rozumnou cenu. Každý by chtěl nový stadion na zelené louce, ale to není cesta. Doufám, že město najde v rozpočtu peníze, abychom zimák co nejrychleji opravili. Patří k nejstarším a změna musí přijít.

Zlínský klubový jednatel Jan Pravda a sportovní manažer Jan Srdínko.

Jak ho vnímají hráči?

Pravda: Na Maxa ligu je výborný, máme kapacitu sedm tisíc lidí. Když hrajeme se Vsetínem, je vyprodaný. Zázemí je nové. Kluci jsou v sedmém nebi.

Srdínko: Při jednání s hráči jsem mile překvapený, jak všichni oceňují, jak se klub nastartoval, jaké je tady zázemí, jaké mají podmínky od stravy po regeneraci. Vnímají návštěvy, které se zvedly.

Dá se říct, že Zlín je v Maxa lize nejlepší adresa?

Pravda: Tak to vnímám. O to více nás mrzí, že i když nabízíme nejvyšší úroveň, nevyhrajeme finále.