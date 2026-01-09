Defenziva především. Zlín spoléhá na pevnou obranu - a začal vítězit

Prvním a základním přikázáním je perfektní defenziva. Vzhledem k tomu, že v útoku se mužstvo trápí a má průměr pouhých dvou gólů na zápas, mu ani nic jiného nezbývalo.
„Snažíme se, aby šancí na nás bylo minimum,“ přitakal asistent trenéra RI Okna Berani Zlín Martin Hamrlík.
V určitých fázích zápasů na přelomu roku to bylo víc než patrné. V úvodní třetině proti Chomutovu dovolili soupeři pouhé dvě střely, při středeční výhře 2:1 nad Třebíčí ve stejné fázi jedinou.
„V situaci, ve které jsme, se od něčeho musíme odrazit. Řekli jsme si, že budeme vzadu poctiví a zodpovědní,“ podotkl útočník Jakub Šlahař. Opět září Daniel Huf, který našel svou tradiční formu. Před vlastními fanoušky neinkasoval už 253 minut a 13 sekund. Jeho úžasnou sérii přerušilo drobné zranění, od druhé třetiny chytal proti Třebíči Marek Čiliak. Klub nechtěl o Hufově zdravotním stavu prozradit žádné detaily, ale nemělo by jít o nic vážného.
„Gólmani nám chytají dobře, můžeme se o ně opřít,“ poznamenal Šlahař. Spolehlivé brankářské výkony jsou základem, důraz na defenzivu pochopitelně platí pro celé mužstvo. Útočníci pomáhají obráncům daleko víc než v úvodu sezony.
„Je to hlavně o dodržování systému a kluci ho dodržují,“ pochválil Hamrlík. „Na tréninku to pilujeme každý den. Jak hrajeme, tak i trénujeme.“ Že se to vyplácí, si hráči ověřili na výsledcích. Vyhrát čtyři domácí zápasy v řadě s gólovým průměrem 1,75 kandiduje do Guinnessovy knihy rekordů.
Všem ve Zlíně je ale jasné, že bezchybnou defenzivu musí podpořit také na opačné straně hřiště. Se zakončením se hráči trápili už v minulých sezonách, letos je to ještě horší. Neproměněné šance pak sráží sebevědomí mužstva.
„To je normální, že se to do tebe zažírá,“ prohodil Hamrlík. „Nedáš gól a pak hrozí vyrovnání z každé šance. Najednou je to 1:1 a jsi pod tlakem, protože cítíš, že to mělo být 3:0.“
Zlínští hokejisté jsou proto rádi za jakékoliv trefy. Třeba za tu, kterou Třebíči vstřelil Šlahař. Od zadního mantinelu nahrával před branku na najetého Vojtěcha Riedla, trefil přitom brusli obránce, od kterého se puk odrazil do klece.
„Nepamatuju se, kdy jsem dal takový gól, ale strašně se mi ulevilo,“ přiznal Šlahař, který se prosadil poprvé od 26. listopadu. „Snad už se to prolomí. Do šancí se dostáváme víc a víc, jdeme tomu naproti.“
Berani si stále nedokážou pomoci přesilovkami, jejich úspěšnost 13,04 % je řadí na předposlední místo. Horší už je jenom Přerov.
„Proti Třebíči to nebylo špatné, ale nehraje se na šance. Hraje se na góly,“ upozornil Hamrlík. „Vepředu potřebujeme někoho nakopnout, protože každý zápas dává gól někdo jiný. V týmu není nikdo, kdo by skóroval pokaždé.“
I když zlínská kabina doufá, že je na dobré cestě, zlepšení platí zejména pro domácí zápasy. Venku se mužstvo trápí. Naposledy tam vyhrálo 26. října v prodloužení v Sokolově, za tři body o den dříve při otevření nové jihlavské haly. Od té doby devět porážek a jediný bod!
Další šanci na reparát dostane zítra a v neděli, kdy se představí na ledě čtvrtých Litoměřic a vedoucí Slavie.
„Když budeme hrát jako doma, nějaké body přivezeme,“ věří Šlahař.
Nejen on dobře ví, že je Berani nutně potřebují. Pořadí v dolní polovině tabulky je totiž neuvěřitelně našlapané. Týmy od osmého do čtrnáctého místa od sebe dělí deset bodů. Kromě Pardubic B přitom všichni odehráli o jeden či dva zápasy méně než jedenáctý Zlín.
„S trenéry jsme si v kabině řekli, že se od něčeho musíme odpíchnout, takže jsme si po Vánocích udělali minitabulku. Podle ní se budeme řídit, abychom si na sebe nedávali tlak,“ popsal Šlahař. „Je to jenom na nás. Věřím, že se semkneme jako v posledních dvou zápasech a další body ubojujeme venku.“