„Stát na zlínské střídačce je pocta i obrovská zodpovědnost, přesto jsem nervozní nebyl. Týmy v této soutěži už jsem vedl,“ poznamenal 51letý Janeček, který má za sebou angažmá v Šumperku, Frýdku-Místku nebo Prostějově. „Byl jsem velmi natěšený a věřil, že zápas zvládneme. Nepovedlo se to, takže se budeme připravovat dál, abychom to zvládli příště.“
Zlínské vedení povýšilo Janečka a jeho asistenta Martina Hamrlíka od juniorky k prvnímu týmu, poté co odvolalo Jána Pardavého i s asistentem Richardem Kapušem. Slovenské dvojici zlomila vaz série čtyř porážek v řadě a až desáté místo v tabulce.
„Byli to skvělí trenéři, akorát my hráči jsme jim to pokazili. Neměli jsme výsledky,“ podotkl kapitán RI Okna Berani Zlín Pavel Sedláček.
Zlín hraje po sestupu z extraligy Maxa ligu čtvrtým rokem, přesto má už pátého trenéra. Jen Pardavý loni vydržel celou sezonu.
Prvním trenérem po pádu o stupeň níž byl Rostislav Vlach, zůstal pouze do prosince 2022. Nahradil ho Miloš Říha mladší, s nímž si tým zahrál baráž. Přesto se za necelý rok pakoval, aby jeho následovník Jan Srdínko s týmem postoupil do finále druhé nejvyšší soutěže. Následně se přesunul do funkce sportovního manažera a po něm nastoupil Pardavý, který Berany rovněž dovedl do finále play off.
„Mrzí to, ale hokejový život je takový, že dochází ke změnám,“ glosoval Sedláček časté výměny trenérů. „Pro všechny je to ale vždycky nepříjemné.“
Janeček dostal za úkol oživit tápající tým, jehož výkony jsou nevyrovnané. Proti zvučným jménům se vyhecuje, s těmi ostatními se trápí. Ve vyrovnaném středu tabulky Zlín moc nezaostává, ovšem týmu chybí navzdory zkušené soupisce větší sebevědomí a herní převaha. Patrné to bylo i proti Přerovu, který na Zimní stadion Luďka Čajky přivezl mladý tým. I tak uspěl.
„Je to o hlavách, na druhou stranu víme, jak se z toho dostat,“ tvrdí Janeček, který má za sebou i asistentské angažmá ve Spartě. „Musíme plnit to, co máme. Pokud to plnit nebudeme, sami se budeme dostávat do problémů.“
Na mysli měl přitom jednu konkrétní situaci. Na konci druhé třetiny přišel zbytečný návrat do vlastního pásma, následoval faul a hostující přesilovka, která vedle k vyrovnání na 1:1 sedm vteřin před druhou sirénou. Podobné kiksy přitom zlínskou hru provázejí od úvodního domácího debaklu 1:6 se Slavií.
„Vedle toho musíme být hladoví do brány, jinak budou zápasy vypadat stejně. Měli jsme několik šancí a zbytečně jsme je přehráli,“ uvedl trenér Zlína. „Budeme nabádat tým, aby byl sebevědomý na kotouči. A taky musíme víc střílet.“
K tomu Berani potřebují vylepšit přesilovky, které jsou v jejich provedení vším, jen ne obávanou zbraní. Proti Přerovu promarnili všechny tři. Dvě přitom sehráli v posledních sedmi minutách (ve třetí gól padl, ale rozhodčí ho pro kontakt s brankářem neuznali). Dokonale to zapadlo do celosezonních statistik. V početní výhodě dali zlínští hokejisté jen 10 gólů z 68 možností, což je tristní úspěšnost 14,71 procenta. Horší jsou v soutěži jen tři týmy.
„Musíme na tom hodně makat,“ ví Janeček. „Ale věřím, že tak, jak jsme to poskládali, by to mohlo fungovat.“
Receptem mají být nahrávky centra Petra Holíka na střílející spoluhráče. Jestli nový trenér našel způsob, jak tuto spolupráci oživit, naznačí už sobotní zápas v Chomutově. A následně pondělní doma proti nováčkovi z Tábora.
„Musíme makat a jít do všeho naplno. Věřím, že se to otočí,“ burcuje kapitán Sedláček.