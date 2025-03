Jen dva góly? Počítají se výhry a ty máme, zůstává zlínský Okál nad věcí

Čekal jste, že to bude s Piráty až tak těžké?

Žádné play off není jednoduché. Vždycky se hraje nadoraz a jak my, tak i Chomutov to potvrzujeme.

V čem je to nejtěžší? Ve formě brankáře Jekela?

Samozřejmě chytá výborně. Je rychlý. Musíme na něj najít recept a znepříjemnit mu to, častěji střílet a více se tlačit do jeho branky, clonit mu. Být lepší, trefit místo, kde není. Dva góly za dva domácí zápasy je málo, ale počítají se výhry a ty máme dvě.

Zatím si nepomáháte přesilovkami. Proč nevycházejí?

Chybí nám závěrečný úder, kdy to sedne na jedničku a trefíme to. Nebo nějaký odražený puk, který přijde na hokejku, dorážka. Když se budeme tlačit do branky, přijde to. Možná to chce ještě více zjednodušit, bez střely není gól.

Museli jste jít pokaždé do prodloužení. Jste pod větším tlakem než soupeř. Byli jste nervózní?

Před každým zápasem jsem lehce nervózní. Po prvním střídání to ze mě spadne a podobně to mají ostatní kluci.

Kolik fyzických sil vám dvě prodloužení odčerpala?

Je to play off, tak to je. Musíme se s tím srovnat. Samozřejmě nožky sem tam bolí. Máme dva dny, abychom je vytřepali a pořádně zregenerovali. Jedeme do Chomutova už ve středu. Je to dálka, nějakých 400 kilometrů, ale popereme se s tím.

Posledně jste jeli do Chomutova také den před zápasem, ale moc to nepomohlo.

To jsme také nedali gól, co si pamatuji. Jak říkám, musíme se tlačit do brány a konečně dát nějaké góly.

Trenér Pardavý říká, že prostředí v Chomutově je specifické.

Nepřijde mi to. Led je pro všechny stejný. Jasně, hřiště mají menší, ale to není problém.

Kdo vás zlobí nejvíce? Exlitvínovští útočníci Hübl s Lukešem?

Určitě první lajna. Jsou šikovní, dobří s pukem. Mají i mladé a bruslivé kluky, kteří se srážejí. Musíme se jim vyrovnat a být ještě lepší.