Zlínský Čáp vyhlíží se Vsetínem odvetu: Pro dva hráče jela nosítka, to o něčem svědčí

„Je to sport. Play off se blíží. Nám je jedno, na koho v něm narazíme. Máme jasný cíl. Doma jsme to sice nezvládli s Kolínem, ale tady jsme ukázali týmovost. Jedeme dál,“ říká Čáp po prohře 1:4.

Nebylo středeční dění už za hranou?

Derby se Vsetínem je vždycky vyhrocené. Ale že pro naše dva hráče jeli s nosítkami, o něčem svědčí. Kdo viděl, udělá si obrázek. Někteří inženýři v hledišti, raději ani nekomentovat. Celé bych to nazval bullshit. Prohráli jsme, ale sezona bude ještě dlouhá a zajíci se počítají až po honu.

Cítíte, že soupeř se ve vzájemných zápasech cíleně zaměřuje na vašeho gólmana Hufa?

Jdou po něm v každém zápase. Hlídali jsme si to, ale pak úplně nesmyslně do něj najedou, poraní mu ruku. Přijde mi to až směšné. Myslím, že to bude mít dohru. Teď se to skládá. Takhle to bude vypadat v play off. Nemůžeme se nechat takhle vyprovokovat, mít tolik vyloučených.

Neměli byste Hufa přece jen bránit více? V úvodní třetině se toho zhostil váš nejmenší hráč Holík.

Máme to nastavené tak, že kdo je nejblíže, jde do toho. Je jedno jestli je to Holas, nebo někdo jiný. Musíme jeden za druhého. To jsme teď ukázali a od toho se můžeme odrazit do pátečního zápasu doma s Porubou.

Nebyla ještě horší sekera Stříteského přes lýtko nepřipraveného Adámka?

Za mě je to trest pět plus do konce a minimálně stopka na tři zápasy.

Že jste si po hromadné bitce po závěrečné siréně nepodali ruce, se dalo čekat, že?

Tak to chtěli rozhodčí. Já bych klidně šel.

Dříve jste říkal, že máte některé hráče Vsetína v zápisníčku. Přibyli další?

Jsou takoví, kteří, když je chceš čistě trefit, zvednou ti ruce do obličeje.

Teď ztrácíte na první Vsetín šest bodů. Je to už moc?

Letos může porazit každý každého, kór v závěru základní části. Hlavně se chceme dobře naladit na play off a dostat se na vítěznou vlnu.