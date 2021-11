Očkovaných bylo málo, derby v druhé hokejové lize se odkládá

Poprvé před týdnem, kdy se kvůli výskytu několika případů onemocnění rušilo utkání s Hodonínem, a podruhé ve středu, kdy mělo být na pořadu derby s Velkým Meziříčím.

„Na prokázání bezinfekčnosti už ale nestačí ani PCR testy, musíme mít hráče naočkované a my jich dali dohromady jen deset nebo jedenáct,“ vysvětloval hlavní kouč žďárského A-týmu Martin Sobotka.

Kvůli novým vládním pravidlům, která v Česku platí od pondělka, musel klub v podstatě přemlouvat zbývající hráče, aby se nechali naočkovat. A to co nejdříve, aby odložených zápasů nepřibývalo.

„Nakonec nám kývlo nějakých sedm hráčů, které jsme hned v pondělí poslali na očkování. Ovšem jeden z nich mi druhý den volal, že má nějakou špatnou reakci. Nechtěli jsme tudíž riskovat a raději jsme požádali o přeložení derby na jiný termín. V sobotu ve Valašském Meziříčí už bychom ale nastoupit měli,“ prozradil kouč.

S PCR testy jsou problémy

Stoprocentní jistotu však zatím nemá. Očkovaných hráčů už sice bude dost, ovšem ti, kteří za sebou mají teprve první dávku, se musí navíc prokázat PCR testem. A v tom vidí Sobotka problém.

„Vůbec není jednoduché testy sehnat. A když už seženete termín, tak vám výsledek pošlou třeba až za několik dnů, protože je laboratoře nestíhají vyhodnocovat,“ krčil rameny. Stejné problémy ovšem neřeší jen druholigové A-týmy, které jsou vedené jako amatérské, podobně jsou na tom i mládežnické celky. „Například naši osmáci by měli jet do Jindřichova Hradce a my vůbec netušíme, jestli budeme mít s kým vyrazit,“ povzdechl si Sobotka.

V případě „áčka“ nakonec vše vyřešila domluva s rivalem z Velkého Meziříčí, který plamenům vyšel vstříc s odkladem. Vlastně také trochu proto, že i v Horáckém hokejovém klubu řešili doočkování několika hráčů.

„U nás jich ale nebylo tolik, možná jen dva,“ uvedl hlavní kouč velkomeziříčského A-týmu Karel Vejmelka. „Tým bychom tedy na zápas dohromady dali, ale netrvali jsme na něm,“ dodal.

Tři hráči vakcínu odmítají

Také Velké Meziříčí tudíž odehraje další utkání až v sobotu, kdy doma už v plné sestavě přivítá Nový Jičín.

To Žďáru budou i ve Valašském Meziříčí minimálně tři hráči chybět, očkování totiž odmítají.

Horácký hokejový klub Velké Meziříčí

„Nevím, jak se to bude řešit. Každopádně by mě jejich absence hodně mrzela, protože každého hráče, kterého jsme si do týmu pro letošní sezonu vybrali, potřebujeme,“ zdůraznil Sobotka.

Náhradní termín odloženého derby Vysočiny zatím ještě není známý, naopak s Hodonínem se Žďár doma utká 8. prosince.

„Doufám, že do té doby vláda zase nezakáže lidem chodit na stadiony,“ svěřil se s obavou Sobotka.