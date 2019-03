Nad líhní talentů se smráká. Co bude s hokejem ve Žďáru nad Sázavou?

Haman: Věřím, že zvítězí zdravý rozum Na začátku loňského prosince se bývalý dlouholetý extraligový útočník Radek Haman vrátil k hokeji. Jako nový parťák Michala Konečného zažil s druholigovým žďárským A-týmem spoustu výher, ale také zklamání z vyřazení ve čtvrtfinále play off od Valašského Meziříčí. „Je pravda, že ambice jsme měli vyšší, ale zase na druhou stranu jsme vypadli s kvalitním soupeřem, který si postup zasloužil,“ měl jasno devětačtyřicetiletý odchovanec žďárského hokeje a někdejší hráč Brna, Znojma, Jihlavy či Olomouce. Radek Haman se podepisuje fanouškům. Jak se s odstupem díváte na svoje rozhodnutí vrátit se do Žďáru?

V žádném případě toho nelituju. Naopak mě práce s klukama dobíjela a bavila. Síla tady byla rozložená do celého mančaftu. Takže se rýsuje prodloužení spolupráce?

Domluva zněla do konce sezony, měl jsem to tak nastavené i v hlavě. Tudíž jsem neřešil, co bude dál. Navíc je to spíš otázka na vedení klubu. Jestli byli spokojeni s mojí prací a jaké mají vlastně plameny další cíle. Dobře, zeptám se jinak, vy byste zájem měl?

Ano, za sebe můžu říct, že já chuť pokračovat mám. Ale opravdu je tam spousta aspektů, které budou rozhodovat. Jako třeba finanční kondice klubu? Umíte si představit, že by taková líheň talentů skončila kvůli odchodu jednoho sponzora?

Stát se to může. I když by to byla ohromná škoda. Já ale věřím, že zvítězí zdravý rozum. To zní možná hloupě, ale prostě chci říct, že věřím v pomoc města. Jak už jste zmínila, vychovala se tady spousta skvělých hráčů, což je pro město skvělá reprezentace. Navíc mladí by s případným koncem A-týmu přišli o vzory...

Přesně tak. Ti caparti k hráčům z áčka vzhlížejí. Já to měl zrovna tak. Mládež fungovat může, ale pokud chybí návaznost, je to špatně. Mladí kluci musí mít vždycky stimul dostat se minimálně do toho svého prvního mužstva.