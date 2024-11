Zaťovič by mohl posílit Přerov, klub už jedná. Zájemců z první ligy je ale víc

Podle informací MF DNES se mají o Zaťovičovy služby zajímat také Vsetín, Zlín, a dokonce i rivalové z Prostějova. „Řeší se to. Hrát ještě budu, ale kde, to nevím,“ vzkázal v pondělí hokejista.

Odchod označil za nevyhnutelný. Výkonnostně v aktuální sezoně stagnoval, ve dvaceti zápasech zaznamenal jen dva kanadské body.

„To už bylo dané i nějakou pozicí v týmu. Čtvrtá lajna, málo minut, na led jsem chodil s jinými úkoly než bodovat, jako tomu bylo dřív,“ přemítal Zaťovič.

Pro Přerov by byl ale vítanou posilou. Za A tým Zubrů odehrál 13 zápasů, ještě ve druhé lize. V extralize hrál za Karlovy Vary, následně strávil dvě sezony v KHL a od sezony 2016/17 válel právě za Kometu. Ve svém nejúspěšnějším ročníku 2018/19 zaznamenal v 62 extraligových zápasech 51 kanadských bodů. Hned v premiérové sezoně v Brně získal s týmem extraligový titul, což zopakoval i v dalším roce.

„Těžké je odcházet odevšad. Nechal jsem tam osm celých let, je to moře sezon, hodně kamarádů. Loučení to bylo smutné. Ale byl jsem v Brně už dlouho, po sezoně by konec stejně přišel,“ řekl Zaťovič.

A jeho přesun do rodného Přerova? „Uvidíme, co přijde za nabídky. Představu mám, ale je potřeba počkat si, jak to bude v realitě,“ cítí.

„S Martinem tuto variantu řešíme už několik dní,“ přiznal Deníku sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

Jenže rozpočtově se Zubři například Zlínu či Vsetínu rovnat příliš nemohou, navíc za Berany hraje i dlouholetý Zaťovičův kamarád a spoluhráč z formace Petr Holík. Zvítězí tedy návrat domů, plat, anebo možnost zahrát si – asi naposledy – po boku dobrého přítele?