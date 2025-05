Ústecký patriot povede Slovan jako jednatel, pomůže i s tréninkovým procesem. Krizovým manažerem bude Jaroslav Linet, ten by měl tým vést i jako hlavní kouč. Velký otazník ovšem je, v jaké soutěži. Ústí se zatím přihlásilo do druhé i do krajské ligy, což regule umožňují. A teď se snaží zajistit sezonu finančně.

Potíž je v tom, že bývalý klub přišel o dotaci ve výši 3,2 milionu korun pro rok 2025. Město ji nemělo komu vyplatit, protože Ústečtí Lvi ukončili činnost a příspěvek byl navázaný na IČO tehdejšího šéfa Lukáše Vobeckého.

„Proběhlo první jednání s městem a hledáme společnou cestu jak zachránit seniorský hokej v Ústí nad Labem. Musí se jednat rychle, všechna mužstva ve druhé lize už staví kádry, my zatím nemůžeme nikoho podepsat a čas běží. Už není za pět minut dvanáct, ale za minutu dvanáct,“ říká Čaloun.

Ústecký brankář David Stahl v akci proti Chomutovu.

Druholigový rozpočet startuje na třech až čtyřech milionech korun. „A to se bavíme o spodku tabulky. Pokud ji chcete hrát důstojně, potřebujete tak pět až sedm milionů,“ odhaduje Čaloun.

Nečeká jen na to, jestli hokejisty spasí město, sám se snaží oslovit malé i velké sponzory. „Mám sjednané schůzky, potenciální partnery budu žádat o spolupráci, ale je to ve fázi jednání. A když to nevyjde, pak určitě nebudeme dělat harakiri a podepisovat hráče za nějaké peníze, které nemáme. Naším prvotním cílem je mít vyrovnaný rozpočet. Hokej Ústí nad Labem, kde jsem jednatelem, nemá žádné dluhy, ale pro přihlášení 2. ligy musí převzít hokejové závazky po předchozím provozovateli.“

Konkrétní výši závazků zaniklého spolku neřekl. Hráči dostali výplatu naposledy v říjnu. „První věc, kterou musíme udělat, je vypořádat se s hráči, svazem a kluby. Pokud na to nebudeme mít peníze, není jiná cesta, než jít do do kraje,“ připomněl Čaloun, že podmínkou účasti ve druhé lize je bezdlužnost.

Jasno o tom, jakou soutěž bude Ústí hrát, chce mít co nejdříve. „Důležitá jednání budou probíhat nadále s městem, jaké jsou jeho možnosti pomoci s pokračováním seniorského hokeje v Ústí nad Labem. Po těch dvou letech, co se tady kolem hokeje událo, není jednoduché jít někam o něco žádat,“ nediví se nedůvěře potenciálních partnerů bývalý útočník.

Do mateřského klubu se vrátil i proto, aby se Ústí znovu stalo hodnověrnou značkou. „Poslední dva roky to tu vypadalo tak, že vždy někdo přišel, slíbil všem nemožné a po sezoně zmizel. Slovan potřebuje dlouhodobě strategického a stabilního partnera. Chápu, že do druhé ligy nedostanete velkého sponzora, který by vám dal 30 milionů, ale chtělo by to někoho, kdo nás podpoří finančně tak, abychom měli minimálně vyrovnaný rozpočet,“ přál by si staronový šéf klubu.

Slovan teď musí překlenout nejtěžší období do konce roku 2025, v lednu už by mohl dostat polovinu z řádné třímilionové dotace od města pro rok 2026. Teď je ale situace kritická. „Slovan má stále vysokou diváckou návštěvnost, proto i krajská liga je nouzové řešení. V současných podmínkách je druhá liga optimální, nicméně do budoucna by tu měla být spíš první, která tu byla historicky nejdéle.“