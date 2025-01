Ústecké Winter Classic bude, ale skromnější. Lvi přežili, sezonu dohrají

„Zápas bude na stání, počítáme, že se vejde tak pět set diváků, nyní je tři sta lístků prodaných,“ zvěstoval Tomáš Suchánek, šéfredaktor klubového webu a jeden z organizátorů svátečního utkání.

Ústečtí Lvi se na sklonku roku dostali do finančních těžkostí, hráčům dlužili výplaty, skládali se na ně i fanoušci. Město jim pro druhou půlku roku kvůli neprůhlednému hospodaření nepřikleplo milionovou dotaci. Schválilo však příspěvek 3,2 milionu na letošek, což je pro klub spása.

„Sezonu dohrajeme, o čemž rozhodlo, že jsme kádr osekali o sedm hráčů. Ekonomicky se to zvládne díky dotaci, která přijde do konce ledna,“ uklidnil fanoušky Suchánek. „Hrajeme normálně na tři pětky, současný kádr by měl už zůstat.“

Logo utkání Winter Classic v Povrlech.

Klub jako předseda vede Lukáš Vobecký, provozní věci řeší Miroslav Kanis, koučem zůstal mistr světa Petr Rosol. Derby s Mostem se bude hrát pod světly, buly je v 16 hodin. Původně mu měly předcházet zápasy dětí a staré gardy, ale byly zrušené stejně jako televizní přenos.

„Stadion v Povrlech splňuje normy, vedení druhé ligy ho schválilo. Snad nebude déšť; nedávno tam měly svůj Winter Classic teplické děti, moc jim nepršelo, ale led byl špatný,“ líčí Suchánek. Při zápase budou Lvi prodávat novou kolekci klubových kulichů a šál.