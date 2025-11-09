Dojemné gesto. Legendě Pirátů se vrátil postupový prsten, který dala na charitu

Dojemný příběh se stal srdečnou pointou výročního zápasu k 80 letům chomutovského hokeje, jemuž předcházel slavnostní ceremoniál. Domácí navíc vyhráli 2:1, to už s Hanuljakovou podobiznou pod střechou, a odlepili se z prvoligového dna.
„To je velká věc, návrat prstenu,“ těšil se populární Hany ze shledání se svým „miláškem“ po dvou letech odloučení. „Znamenal pro mě vzpomínku. Když byly důležité momenty v kariéře, bral jsem si ho s sebou na zápas jako talisman pro štěstí.“
Přestože je zlatý prsten originální a cennou relikvií, neváhal ho dát na dobrou věc. Když Pavla Čihaře přepadla mrtvice, Hanuljak sám oslovil vedení, ať ho zařadí do dražby klubové nadace Pirátské srdce. Ukázal tím svůj charakter. „Chtěl jsem, aby někomu pomohl. A teď se podařilo obojí – prsten pomohl a zároveň se mi vrátil.“
V roce 2023 Hanuljakův artefakt vydražil místopředseda a jednatel oddílu Jiří Sochor, což nynější vedoucí mužstva až do soboty ani v nejmenším netušil. „Já měl v plánu hned, že ho Hanymu při nějaké příležitosti dám zpátky. Jenže mi to vypadlo z hlavy, až teď mi to před výročním utkáním připomněli. Byla to vynikající příležitost,“ líčil Sochor. Za prsten zaplatil 15 tisíc korun a pak ho schoval doma v šuplíku.
Chomutov oslavil osmdesátiny pompézně. Hala před utkáním potemněla, ledovou plochu ozařovaly červené svítící tyče a na červený koberec nakráčelo devět osobností, které Piráti přijali do Síně slávy.
Nad všemi čněl nyní jednačtyřicetiletý Hanuljak, jehož barevná fotka s číslovkou 72 vystoupala pod střechu. Jeho číslo dresu je vyřazeno, nikdo ho už nesmí nosit. Na stropě visí vedle dalších legend, které mají ještě černobílé fotky – Karel Straka, Otto Cimrman, Miroslav Klůc, Jiří Růžička.
„Je to pro mě strašně emotivní moment. Chci poděkovat všem klukům, celé rodině, rodičům, kamarádům, fanouškům. Bude dost vtipné koukat se na sebe každý den,“ pousmál se v projevu rekordman v počtu startů mezi chomutovskými brankáři v dohledatelném období. Chytal převážně v první lize, ale má i 34 extraligových startů za Piráty, Litvínov a Plzeň.
Na led si s sebou vzal manželku a své tři děti. „Byl jsem hodně dojatý, projev jsem si v hlavě připravoval, stejně jsem blábolil… Jsem hrozně poctěný! A považuji to za neuvěřitelné.“
Další noví členové Síně slávy
Piráti zase ukázali, že marketing je jejich výstavní disciplínou. Tým oblékli do červených retro dresů ze sezony 1952/53, na jeden večer se přejmenovali podle dobového týmu na Sokol Chomutov Spojené Ocelárny, při přerušeních zněly z amplionů poválečné písničky a o přestávkách chodili do studia na rozhovory noví členové Síně slávy.
A když napínavé střetnutí skončilo nejtěsnější výhrou, kterou sledovala nejvyšší návštěva sezony 2 311 fanoušků, trenér Martin Pešout zaťukal vedoucímu týmu Hanuljakovi na rameno a ukázal mu ke stropu na jeho podobiznu: Pod tebou jsme vyhráli! „Tenhle zápas a tohle vítězství je pro něj,“ vzkázal kouč.
A možná už zase úřadoval Hanuljakův prsten pro štěstí.