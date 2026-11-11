Vsetínští hokejisté deklasovali Přerov, Zlín si veze z Třebíče výhru v prodloužení

Vsetín na Lapači uhájil domácí neporazitelnost, uspěl tam pojedenácté a celkově si připsal 17. vítězství v ročníku. Přerov prohrál potřetí v řadě a v tabulce je desátý.
Pardubické béčko po dvou třetinách s Jihlavou prohrávalo 1:3, ale pak už třikrát skórovali jen domácí. Prodloužení ukončil František Formánek, Daniel Rákos si připsal tři body (2+1). Jihlava drží čtvrté místo, poslední přímé postupové do čtvrtfinále.
Slavia výhrou 5:1 na ledě Havířova ukončila sérii čtyř porážek. Pražský celek je dvanáctý se stejným počtem bodů jako třináctý Chomutov, který navázal na nedělní překvapivé vítězství nad Třebíčí a porazil 2:1 domácí Kolín.
Třetí tým tabulky Třebíč podlehl v prodloužení 2:3 Zlínu. Až samostatné nájezdy rozhodly duel Litoměřic s Frýdkem-Místkem, rozhodující proměnil Oskar Haas a zajistil hostům výhru 3:2.
25:11 J. Müller (Csamangó, Vracovský)
56:57 M. Adámek
14:06 Kvasnička (P. Novák, Pech)
37:49 Pech (P. Novák, Drančák)
55:27 Valský (Mertl)
D. Král (Habal) – Štebih, Perčič, Pulpán (C), Hlinský, Dlapa, J. Müller, Vogel – Šik, Dalecký (A), E. Pospíšil – Vracovský, Urban, Csamangó – Šiler, M. Adámek, Janata – Šlechta, Dobřemysl, Dommers.
Mařík (F. Novotný) – Babka, Plášil, Kvasnička (A), Eichler, Benda, Haman, Kříž – Tomáš Chlubna, Mertl (A), Valský – P. Novák, Pech (C), Drančák – Jungwirth, Slavíček, Lev – Humeník, Zadražil, Dančišin – Hubata.
Rozhodčí: Petružálek, Pilný – Klouček, Teršíp
Počet diváků: 374
07:49 Suchý (Šmerha, Slováček)
17:37 Jandus (Slováček, Klhůfek)
25:16 Plos (Costa, Dědek)
27:41 Jandus (Suchý, Kříženecký)
30:22 Jenáček (Matějček, Jandus)
30:47 Dědek (Plos)
38:56 Šmerha (Klhůfek, Miroslav Svoboda)
51:56 Suchý (Šmerha, Slováček)
01:31 Žálčík (Mácha, Anděl)
42:29 Žálčík (M. Novák, Mrázek)
53:32 Mrázek (Anděl)
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Weinhold, Jenáček, Zahradníček (A), Kříženecký, Dorot – Straka, Klhůfek (A), Šmerha – Suchý, Matějček, Jandus – Plos, Dědek, Costa – Půček, Š. Bláha, L. Adámek.
P. Švančara (31. Honzík) – Krisl (C), Černý, Pěnčík, Zbořil (A), Zdráhal, Řezníček, Nedelka, Mozr – M. Novák (A), Anděl, Mácha – Mrázek, Pechanec, Žálčík – Pajer, Hanák, Ministr – Hradil, A. Stránský, Nášel.
Rozhodčí: Horák, Schenel – Tvrdý, Babulík
Počet diváků: 2310
25:24 E. Mareš (Nahodil, Tureček)
59:55 Malý
01:51 Holba (Vaculík, Heš)
41:31 Heš (Vaculík)
60:36 Guévin (Holík, Doktor)
Mičán (Jan Brož) – Ošmera, Poledna, T. Müller, Bartejs, Tureček, E. Mareš, A. Svoboda – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Rob, Nahodil (A), Kozlík – Ferda, Michálek, Malý – V. Brož, Vodný, Tecl.
Huf (Kantor) – Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Šenkeřík, Guévin, Ondračka, Zavřel – Köhler, Süss, Jarůšek (A) – Doktor, Holík, Válek – Heš, Holba, Vaculík – Čechmánek, P. Sedláček (C), Bačo – Sadovikov.
Rozhodčí: Jechoutek, Trnka – Jindra, Dědek
Počet diváků: 1224
03:43 Ton (Kern, Smetana)
52:20 Ton (Tomov)
26:39 Ročák (Hrbas)
50:33 Střondala (Lazovský)
Haas
Michajlov (Škorpík) – Koštoval, Suhrada, Smetana (A), Bjakov, J. Tůma, Tomov, Samson – Malát, Kuťák (C), Jelínek – Ton, Kern (A), Přibyl – Pšenička, Hujer, Steklý – Holčák, Špilka, R. Chlán.
Dolejš (Javorek) – Hrbas (A), Ročák, Gutwald, Prčík, Aubrecht, Žůrek, Volas – Kofroň (A), Ostřížek (C), Matiaško – Haas, Střondala, Lazovský – Ižacký, Rybnikár, R. Švančara – Gerych, Macháček, Indrst – Vojáček.
Rozhodčí: Sýkora, Valenta – Malý, Baxa
Počet diváků: 771
31:33 Březina (P. Moravec, Křepelka)
26:39 Bareš (O. Bláha, Žovinec)
29:47 Eret (Přikryl)
Soukup (Kasal) – Skärberg, Sýkora, Křepelka, Bernad (A), T. Moravec, Hampl, Černohorský – P. Svoboda, Závora, Chalupa – Šimek, P. Moravec, Březina – Zvagulis, Pokorný, Dlouhý (C) – Ouřada, Malínek, Adamec – Veselý.
Čajan (Málek) – Krutil, Žovinec (C), Kadeřávek, Baránek, Pinkas, Matějíček – Coskey, J. Stránský, Přikryl (A) – Bareš, O. Bláha, Eret – Havelka, Badinka, Boucher – M. Tůma (A), Matyáš Svoboda, T. Svoboda – Šprynar.
Rozhodčí: Hucl, Domský – Sýkora, Černohlávek
Počet diváků: 935
01:17 Jáchym
04:44 Havlín (Kružík, Gricius)
33:49 Polák (Havlín, Průžek)
39:32 Průžek (Trunda)
58:40 M. Beran (Huhtamaa, Gaspar)
59:20 Berka (Knotek)
Žukov (Kořének) – Hromádka, Stříteský, Kubíček, Chroboček (A), Teper, Ševčík, Bilčík – Zaťovič (A), Glas, Kucsera – Kotala (C), Jáchym, Razgals – Šuhaj, Bednář, O. Šedivý – Vehovský, Koudelný, Mrva.
Huhtamaa (Pavelka) – Gaspar (A), Holý (C), Piskáček, Kočí, Havlín, Havránek, Hrdinka – M. Beran, Gricius, Kružík – Průžek, Trunda, Elias – Berka, Knotek (A), Polák – Židlický, Čermák, Varvařovský.
Rozhodčí: Grygera, Mrkva – Hanzlík, Král
Počet diváků: 1244
20:24 Rákos (Kolář, Formánek)
46:35 Rákos (Pavlata, M. Pekař)
56:26 Jevtěchov (Kaplan, Voženílek)
60:39 Formánek (Kolář, Rákos)
29:21 Kulda (Lhoták, Jiránek)
37:27 Menšík (Burkov, Michnáč)
39:06 Menšík (Cachnín, Riedl)
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Hrádek, Tvrdík – Formánek, Rákos (A), Kusý – M. Pekař, Hrníčko, Kaplan – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Štěpánek, Sekanina, Pavlata – Jevtěchov.
Pařík (A. Beran) – Ozols, Bergmanis, Riedl, Strejček (A), Rašner, Dundáček, Chvátal – Lhoták, Kulda, Michnáč – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Jiránek, Jaroslav Brož, Štefančík.
Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Zídek, Roischel
Počet diváků: 320
Tabulka:
|1.
|Vsetín
|20
|14
|3
|2
|1
|87:36
|50
|2.
|Pardubice B
|21
|11
|4
|1
|5
|71:58
|42
|3.
|Třebíč
|21
|10
|3
|4
|4
|56:43
|40
|4.
|Jihlava
|21
|10
|3
|3
|5
|72:58
|39
|5.
|Tábor
|20
|10
|4
|1
|5
|55:43
|39
|6.
|Litoměřice
|20
|11
|1
|3
|5
|73:52
|38
|7.
|Kolín
|20
|7
|4
|4
|5
|50:46
|33
|8.
|Frýdek-Místek
|21
|7
|3
|3
|8
|63:64
|30
|9.
|Havířov
|21
|5
|2
|4
|10
|48:63
|23
|10.
|Přerov
|21
|7
|1
|0
|13
|47:76
|23
|11.
|Zlín
|21
|4
|3
|4
|10
|53:67
|22
|12.
|Slavia Praha
|21
|4
|3
|2
|12
|51:68
|20
|13.
|Chomutov
|21
|5
|1
|3
|12
|57:81
|20
|14.
|Sokolov
|21
|4
|1
|2
|14
|47:75
|16