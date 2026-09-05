Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vsetínský kapitán Slováček: Odešli kamarádi. Řez se dal čekat, je to byznys

Petr Fojtík
  15:43

Fotogalerie4

Ondřej Slováček ze Vsetína | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Ve Vsetíně se před 31 lety narodil, učil se hokej. A teď Ondřeji Slováčkovi našili na dres poprvé kapitánské céčko mužského týmu. „Vyrůstal jsem v mistrovské éře. Byl to jeden z mých menších snů, který si můžu odškrtnout,“ říká nový vůdce prvoligových hokejistů Robe Vsetín.

„Zažil jsem tady pány Vlacha a Dopitu. Přede mnou dělali úspěšně kapitána Erik Hrňa a Víťa Jonák. Laťka je vysoko. Doufám, že na ně navážu,“ přeje si ofenzivní bek.

Kdo z nich je vaším vzorem?
Těžká otázka. Kapitánů, kteří prošli Vsetínem, je hodně. Ale kdybych měl jmenovat jednoho, tak Jirka Dopita. Byl to jeden z nejlepších kapitánů v historii české extraligy. A díky tomu, že mě pak trénoval, jsem ho mohl poznat blíže. V hokejovém světě jsem neviděl člověka s větší autoritou a respektem.

První liga mění program. Její vítěz bude mít víc času pro přípravu na baráž o extraligu

Přestože bylo po sezoně avizováno, že odejdete, zůstal jste. Co se změnilo?
Ještě jsem chtěl zkusit zahraničí, kde jsem předtím s přestávkami působil. Po určité době, kdy mi to nedávalo smysl finančně nebo herně, jsme se ve Vsetíně dohodli. Líbila se mi vize klubu. Věděl jsem, že trenéři budou pokračovat. Věřili mi v minulé sezoně a Luboš Jenáček mě trénuje kolik roků. Ondra Němec (trenér obránců) měl nádhernou kariéru a umí předávat zkušenosti. S Michalem Brošem (trenér útočníků), který se stará o přesilovky, máme podobný pohled na hokej. Nebylo co řešit.

Trenér Jenáček na vás údajně čekal do posledního momentu.
Měli jsme deadline, ale trh se pořád hýbe, v některých soutěžích se přestupy rozjíždí později a my jsme skončili celkem brzo. Proto to trvalo tak dlouho. Jsem vděčný, že na mě počkali. Snad jim to splatím měrou vrchovatou.

Nad extraligou jste nepřemýšlel?
Jen o zahraničí. Extraliga se posouvá mílovými kroky a na pozici, kterou bych chtěl hrát, jsou cizinci za hodně peněz nebo reprezentanti. A jsem realista. Kdybych dostal nabídku hrát sedmého beka, šel bych raději do zahraničí. Vyhovuje mi více hokej, který se třeba hraje na Slovensku. Hra je otevřenější, bruslivější. V české extralize se více brání, dbá na taktiku, je svázanější.

Takže extraliga je pro vás minulostí?
Ne. Pořád jsem hodně ambiciózní. Když se to podaří, můžete jít do extraligy kdykoliv, třeba na střídavé starty. Výhodou je, že mám extraligovou historii.

Překvapilo vás, jak moc Vsetín po minulé sezoně řízl do kádru a zbavil se takových person jako Vít Jonák a Luboš Rob?
Nečekal jsem to. Změny se daly tušit, protože se řeklo, že sezona byla neúspěšná. Ale nebyla tragická jako v Porubě, která spadla, i když měla být v top čtyřce. Samozřejmě jsem smutný, že odešli mí kamarádi. Spousta z nich mi byla na svatbě. Jsme stále v kontaktu. Ale tak to chodí. Je to byznys. Trenéři mají nějakou vizi, která se mi líbí. Kdyby se to dělalo podle pocitů, nikam se to neposune. Každý je nahraditelný, každý může zítra odejít. Už jsme se s tím srovnali. Věřím, že se přes to přenesli i kluci. Víťa bude lídrem v Prostějově, Kondor (Rob) v Třebíči.

Ondřej Slováček ze Vsetína
Ondřej Slováček ze Vsetína (uprostřed) se z nevýhodné pozice snaží havířovským...

Vsetín se chce přizpůsobit trendu Maxa ligy, která je bruslivá a rychlá. Byla změna herního stylu vidět v přípravě?
Je to celosvětový trend, kam se hokej ubírá. Na olympiádě se hrál nádherný hokej. Je neuvěřitelné, v jaké rychlosti dokážou hráči cokoliv udělat. Všichni sledují NHL, chtějí mladší a rychlejší hráče. Kdybychom hráli vrcholné turnaje jinak, nikam to nedotáhneme ani jako reprezentace, ani jako klub.

Jak do toho zapadáte vy ve svém věku?
Nejmladší nejsem, ale naštěstí mi bůh nadělil dobré bruslení. Dokud budu stíhat, pořád mám co nabídnout. Jinak bych tu nebyl. To je úplně jednoduché. Nevadí mi tvrdý trénink. Jsem rád. Vím, že z toho budu brát v únoru, v březnu a nedojde mi dech. Líbí se mi, že tým je dobře namíchaný z mladších hráčů, střední generace, nás starších, se silnou brankářskou dvojicí.

Z předchozí, turbulentní sezony jste se už oklepal?
Měl jsem platný kontrakt v Michalovcích, ale tam se měnilo vedení, všechno a mě vyplatili ze smlouvy. Dvakrát jsem byl před podpisem smlouvy a ani jednou to nedopadlo. Když jsem se v říjnu domluvil ve Vsetíně na měsíc, zranil jsem si ruku. Pak jsem si natrhl vazy v kotníku. Měl jsem dost bodů, ale nebylo to příjemné. V létě jsem dobře potrénoval. Věřím, že se mi zranění budou vyhýbat.

Jak hodnotíte změnu play off Maxa ligy, díky níž bude mít její vítěz více času na přípravu na extraligovou baráž?
Zažil jsem to z druhé strany dvakrát. Říká se, že extraligový klub má výhodu. Zastanu se ho. Je to pekelných čtyřicet dnů čekání. Na psychiku příšerné. Extraligista může jen ztratit. Ale jít tři dny po sedmizápasové finálové bitvě na odpočinutého soupeře jako Jihlava, a ještě venku je nesmysl. Doufám, že až se bude za pár let podepisovat nová smlouva, dojde k rozumnému kompromisu.

Vyzbrojení Piráti. Kladno poslalo pět hokejistů, pomůže i exreprezentant Hanzl

Je reálný proklamovaný cíl klubu postoupit v horizontu tří až pěti let do extraligy?
To je otázka na vedení klubu, renovace stadionu je zatím jen na papíře. V létě klub představil svoji novou identitu. Každý rok se to bude nabalovat. Robe je silný generální partner, a kdyby se extraliga naskytla, sponzoři by do toho šli.

Hodně vášní vzbudil v létě nový vizuál klubu s logem ve tvaru písmena V. Upřímně, líbí se vám?
Nepamatuji se, že by zmiňovaný panáček s hokejkou byl nějak výrazný na dresech v mistrovských sezonách. Jasně, patří k úspěšné éře Vsetína, ale jdeme s dobou. Líbí se mi myšlenka, že logo je nejen pro Vsetín, ale pro celé Valašsko, pro lidi, kteří dojíždějí na zápasy třeba od slovenských hranic a podporují nás. Je fajn, že na logu najdete všechno včetně roku založení klubu.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Tappara vs. Kölner HaieHokej - 2. kolo - 5. 9. 2026:Tappara vs. Kölner Haie //www.idnes.cz/sport
5. 9. 16:00
  • 1.56
  • 4.91
  • 4.58
Plzeň vs. TychyHokej - 2. kolo - 5. 9. 2026:Plzeň vs. Tychy //www.idnes.cz/sport
5. 9. 16:30
  • 1.11
  • 9.91
  • 18.90
Pardubice vs. Rögle BKHokej - 2. kolo - 5. 9. 2026:Pardubice vs. Rögle BK //www.idnes.cz/sport
5. 9. 17:00
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.47
Moser Medical Graz 99ers vs. BordeauxHokej - 2. kolo - 5. 9. 2026:Moser Medical Graz 99ers vs. Bordeaux //www.idnes.cz/sport
5. 9. 18:30
  • 2.07
  • 4.29
  • 2.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Experiment, který se nevydařil. V Rusku zkusili nové pravidlo, po chaosu ho zrušili

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

„Pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil.“ Tato slova z populárního seriálu Okresní přebor sedí na situaci v ruském hokeji takřka dokonale. V tamním prostředí totiž během...

Jágr tam vstřelil poslední gól v NHL. Hala, kam se báli i novináři, půjde k zemi

Scotiabank Saddledome - stadion Calgary Flames

V roce 1988 byl ozdobou zimních olympijských her v Calgary, o rok později na jeho ledě hráči Flames zvedli nad hlavu svůj první a dosud jediný Stanley Cup. Nyní však hokejové fanoušky čeká změna,...

Zrození katastrofy. Po trapasu se Švédy pršely plechovky. Jak hluboko klesneme?

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru v roce 1996.

Čtrnáct tisíc duší se ve Sportovní hale v pražských Holešovicích zmítalo mezi žalem a vztekem. Hokejoví fanoušci v proslulé aréně doufali v povstání svých bojovníků, těšili se na slavnost, sledovali...

Třinec odmítl pokračovat v zápase s Kometou. Kovařčík utrpěl otřes mozku

Třinecký útočník Michal Kovařčík ujíždí pardubickému Miloši Kelemenovi.

Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo již po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní dvacetiminutovky po střetu s Janem Ščotkou...

Zrození katastrofy. Děsná generálka, spor o tenisky. A rval se Reichel s Nedvědem?

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru 1996

Mocné naštvání bublající v nitru hokejového národního mužstva se už muselo prodrat ven. Přípravný turnaj ve Zlíně před Světovým pohárem před třiceti lety ještě proběhl bez skandálů. Po něm se vše...

Vyzbrojení Piráti. Kladno poslalo pět hokejistů, pomůže i exreprezentant Hanzl

Třinecký obránce Richard Nedomlel a vítkovický útočník Martin Hanzl sledují...

Sedmi posilami se těsně před startem první ligy vyzbrojili hokejoví Piráti. Extraligové Kladno do Chomutova pustilo obránce Martina Matějíčka, Tomáše Vandase i útočníky Adama Bareše, Sebastiána...

4. září 2026  16:50

Srp a kladivo? Jako by Němci nosili hákový kříž. Hokejové CSKA opět popudilo dresy

Dresy, v kterých slaví hokejisté moskevského CSKA, se staly terčem kritiky....

Není to poprvé, co pobouřili. U moskevského celku CSKA znovu vyvolaly pozdvižení jejich dresy. V Rusku slaví 80. výročí hokeje, klub zase stejnou dobu od založení. V rámci vzpomínání tak oblékl nový...

4. září 2026  16:42

Čínský gigant vstoupil do hokejové Energie. Cíl? Titul! usmál se jednatel

Hokejový tým Karlových Varů před Grandhotelem Pupp, kde klub představil...

Do českého hokeje vstoupil velký hráč. Světový. Extraligové Karlovy Vary si pod křídla jako generální partner vzala čínská automobilka BYD, světový lídr v prodeji elektromobilů a plug-in hybridů....

4. září 2026  12:22,  aktualizováno  15:37

Olesen: Priskeho mám rád, asi mu napíšu o lístky. Co ho udrželo v Budějovicích?

Dánský útočník Nick Olesen během letní přípravy hokejistů Českých Budějovic.

Třetí sezonu v dresu hokejového Motoru začíná Nick Olesen. Třicetiletý dánský útočník hovoří o tom, proč odmítl nabídky odjinud a spojil svou nejbližší budoucnost s Českými Budějovicemi. V novém...

4. září 2026

Zaťovič varuje: První liga je nejtěžší soutěž. Věří, že s Havířovem v ní obstojí

Havířovský útočník Martin Zaťovič na tréninku tečuje puk letící na brankáře...

Má dva tituly s Kometou Brno a jeden s Karlovými Vary. V nadcházející sezoně se někdejší reprezentant Martin Zaťovič chce prosadit s Havířovem v první lize. Do ní se Havířovští i s jeho přispěním...

4. září 2026  13:06

Zdraví riskovat nechceme. Žabka si po předčasně ukončeném zápase stěžoval

Nová posila třineckých hokejistů Filip Pyrochta na tréninku brání útočníka...

Zůstával klidný, i když zrovna přišel o Michala Kovařčíka. Klíčový hráč schytal ránu v souboji, led opustil na nosítkách a jeho zdravotní stav byl nejistý. „Vypadá to, že to asi dobré nebude,“...

4. září 2026

Stojíš tam jako komunista! Kouč brankářů Hradce Horyna: Hašek zámoří ustál, já ne

Robert Horyna ze střídačky Hradce komunikuje se Stanislavem Škorvánkem.

Stadion burácel, na ledě se s hráči radovaly stovky lidí. „Domácí Piešťany tehdy vyhrály a v baráži se zachránily v extralize. A já jsem tam musel vlítnout a Patrika Rybára najít, abych ho pozdravil....

4. září 2026

Nové dresy ukrylo Kladno do kontejneru, odhalilo je po Spartě. Mají neonový efekt

Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Jakub Konečný...

Mystické představení nových dresů trochu ve formátu únikovky. Hokejoví Rytíři Kladno je ukryli na více než týden do zakódovaného kontejneru před ČEZ stadionem, otevřel ho vítěz fanouškovské soutěže...

4. září 2026  9:55

Pojď hrát hokej, budou i Rusové! Česká reprezentace se chystá porušit tabu

Ruský brankář Alexander Samonov zasahuje před Lukášem Sedlákem.

Jedni od zapeklité otázky dávají ruce pryč, druzí s ní nemají problém. Čeští hokejisté a české hokejistky se v lednu 2027 zúčastní turnaje společně s Rusy (a Ruskami), proti nimž můžou reprezentační...

4. září 2026  7:11

Třinec odmítl pokračovat v zápase s Kometou. Kovařčík utrpěl otřes mozku

Třinecký útočník Michal Kovařčík ujíždí pardubickému Miloši Kelemenovi.

Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo již po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní dvacetiminutovky po střetu s Janem Ščotkou...

3. září 2026  18:37,  aktualizováno  23:02

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Pardubice na úvod Ligy mistrů rozmetaly Tychy, slaví i Plzeň. Liberec dostal šestku

Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy.

Hned v první hrací den nového ročníku hokejové Ligy mistrů vyrazili do akce všichni tři čeští zástupci. Přesvědčivou výhrou začaly Pardubice, které doma přehrály polský celek Tychy přesvědčivě 6:0....

3. září 2026  17:15,  aktualizováno  22:12

Navrátilec Nosek po Lize mistrů: Už na rozbruslení mi naskakovaly vzpomínky

Pardubický útočník Nosek zakončuje na bránu GKS Tychy.

Na destrukci polského celku GKS Tychy v Lize mistrů v poměru 6:0 se podílel dvěma asistencemi. Hokejový centr Tomáš Nosek, jedna z velkých letních posil Dynama, si první ostrý zápas v dresu rodných...

3. září 2026  22:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.