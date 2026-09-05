Vsetínský kapitán Slováček: Odešli kamarádi. Řez se dal čekat, je to byznys

„Zažil jsem tady pány Vlacha a Dopitu. Přede mnou dělali úspěšně kapitána Erik Hrňa a Víťa Jonák. Laťka je vysoko. Doufám, že na ně navážu,“ přeje si ofenzivní bek.
Kdo z nich je vaším vzorem?
Těžká otázka. Kapitánů, kteří prošli Vsetínem, je hodně. Ale kdybych měl jmenovat jednoho, tak Jirka Dopita. Byl to jeden z nejlepších kapitánů v historii české extraligy. A díky tomu, že mě pak trénoval, jsem ho mohl poznat blíže. V hokejovém světě jsem neviděl člověka s větší autoritou a respektem.
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Přestože bylo po sezoně avizováno, že odejdete, zůstal jste. Co se změnilo?
Ještě jsem chtěl zkusit zahraničí, kde jsem předtím s přestávkami působil. Po určité době, kdy mi to nedávalo smysl finančně nebo herně, jsme se ve Vsetíně dohodli. Líbila se mi vize klubu. Věděl jsem, že trenéři budou pokračovat. Věřili mi v minulé sezoně a Luboš Jenáček mě trénuje kolik roků. Ondra Němec (trenér obránců) měl nádhernou kariéru a umí předávat zkušenosti. S Michalem Brošem (trenér útočníků), který se stará o přesilovky, máme podobný pohled na hokej. Nebylo co řešit.
Trenér Jenáček na vás údajně čekal do posledního momentu.
Měli jsme deadline, ale trh se pořád hýbe, v některých soutěžích se přestupy rozjíždí později a my jsme skončili celkem brzo. Proto to trvalo tak dlouho. Jsem vděčný, že na mě počkali. Snad jim to splatím měrou vrchovatou.
Nad extraligou jste nepřemýšlel?
Jen o zahraničí. Extraliga se posouvá mílovými kroky a na pozici, kterou bych chtěl hrát, jsou cizinci za hodně peněz nebo reprezentanti. A jsem realista. Kdybych dostal nabídku hrát sedmého beka, šel bych raději do zahraničí. Vyhovuje mi více hokej, který se třeba hraje na Slovensku. Hra je otevřenější, bruslivější. V české extralize se více brání, dbá na taktiku, je svázanější.
Takže extraliga je pro vás minulostí?
Ne. Pořád jsem hodně ambiciózní. Když se to podaří, můžete jít do extraligy kdykoliv, třeba na střídavé starty. Výhodou je, že mám extraligovou historii.
Překvapilo vás, jak moc Vsetín po minulé sezoně řízl do kádru a zbavil se takových person jako Vít Jonák a Luboš Rob?
Nečekal jsem to. Změny se daly tušit, protože se řeklo, že sezona byla neúspěšná. Ale nebyla tragická jako v Porubě, která spadla, i když měla být v top čtyřce. Samozřejmě jsem smutný, že odešli mí kamarádi. Spousta z nich mi byla na svatbě. Jsme stále v kontaktu. Ale tak to chodí. Je to byznys. Trenéři mají nějakou vizi, která se mi líbí. Kdyby se to dělalo podle pocitů, nikam se to neposune. Každý je nahraditelný, každý může zítra odejít. Už jsme se s tím srovnali. Věřím, že se přes to přenesli i kluci. Víťa bude lídrem v Prostějově, Kondor (Rob) v Třebíči.
Vsetín se chce přizpůsobit trendu Maxa ligy, která je bruslivá a rychlá. Byla změna herního stylu vidět v přípravě?
Je to celosvětový trend, kam se hokej ubírá. Na olympiádě se hrál nádherný hokej. Je neuvěřitelné, v jaké rychlosti dokážou hráči cokoliv udělat. Všichni sledují NHL, chtějí mladší a rychlejší hráče. Kdybychom hráli vrcholné turnaje jinak, nikam to nedotáhneme ani jako reprezentace, ani jako klub.
Jak do toho zapadáte vy ve svém věku?
Nejmladší nejsem, ale naštěstí mi bůh nadělil dobré bruslení. Dokud budu stíhat, pořád mám co nabídnout. Jinak bych tu nebyl. To je úplně jednoduché. Nevadí mi tvrdý trénink. Jsem rád. Vím, že z toho budu brát v únoru, v březnu a nedojde mi dech. Líbí se mi, že tým je dobře namíchaný z mladších hráčů, střední generace, nás starších, se silnou brankářskou dvojicí.
Z předchozí, turbulentní sezony jste se už oklepal?
Měl jsem platný kontrakt v Michalovcích, ale tam se měnilo vedení, všechno a mě vyplatili ze smlouvy. Dvakrát jsem byl před podpisem smlouvy a ani jednou to nedopadlo. Když jsem se v říjnu domluvil ve Vsetíně na měsíc, zranil jsem si ruku. Pak jsem si natrhl vazy v kotníku. Měl jsem dost bodů, ale nebylo to příjemné. V létě jsem dobře potrénoval. Věřím, že se mi zranění budou vyhýbat.
Jak hodnotíte změnu play off Maxa ligy, díky níž bude mít její vítěz více času na přípravu na extraligovou baráž?
Zažil jsem to z druhé strany dvakrát. Říká se, že extraligový klub má výhodu. Zastanu se ho. Je to pekelných čtyřicet dnů čekání. Na psychiku příšerné. Extraligista může jen ztratit. Ale jít tři dny po sedmizápasové finálové bitvě na odpočinutého soupeře jako Jihlava, a ještě venku je nesmysl. Doufám, že až se bude za pár let podepisovat nová smlouva, dojde k rozumnému kompromisu.
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Je reálný proklamovaný cíl klubu postoupit v horizontu tří až pěti let do extraligy?
To je otázka na vedení klubu, renovace stadionu je zatím jen na papíře. V létě klub představil svoji novou identitu. Každý rok se to bude nabalovat. Robe je silný generální partner, a kdyby se extraliga naskytla, sponzoři by do toho šli.
Hodně vášní vzbudil v létě nový vizuál klubu s logem ve tvaru písmena V. Upřímně, líbí se vám?
Nepamatuji se, že by zmiňovaný panáček s hokejkou byl nějak výrazný na dresech v mistrovských sezonách. Jasně, patří k úspěšné éře Vsetína, ale jdeme s dobou. Líbí se mi myšlenka, že logo je nejen pro Vsetín, ale pro celé Valašsko, pro lidi, kteří dojíždějí na zápasy třeba od slovenských hranic a podporují nás. Je fajn, že na logu najdete všechno včetně roku založení klubu.