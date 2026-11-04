Týmu jste věřil, ale že to bude až tak dobré, asi ne?
Že nějaké prohry budou, je jasné. Je důležité udržet proces, výkon a věci, které po hráčích chceme celou sezonu. Všichni víme, že dílčí propad nebo krize můžou přijít, ale nebudeme panikařit. Pokud budeme takhle dál pracovat a trénovat, věřím, že v případě slabší chvilky, to naskočí zase zpátky.
Překvapuje vás, jak jste odskočení?
Je třeba říct, že spousta mančaftů má kvalitu. Utkání jsou většinou vyrovnaná. Maxa liga je taková, že nikdo si nemůže dopředu říct, že mu bude stačit standardní, průměrný výkon, aby zápasy vyhrával s prstem v nose.
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Jak pracujete s hráči, aby nelítali v oblacích?
Budeme držet tréninkovou morálku, aby se trénovalo na sto dvacet procent. Raději hráčům dáme o den více volna. Když už se sejdeme, děláme všechno na maximum. Snažíme se mít zápasové tempo a to pak přenášet do utkání. Dnes jsou kluci někde a myslím, že jim to zachutnalo. Chtějí se nahoře udržet co nejdéle. Všechno jsou spojené nádoby. Daří se jim, mají sebevědomí. Je tam i finanční složka, vydělají si nějakou kačku navíc. Každý si umí spočítat, za co hraje.
Užíváte si postavení na špici?
Je pohoda, radost chodit do kabiny, radost trénovat. Všichni se těšíme na další zápas. Nejdeme do něj s obavou, co zase bude, že když se nedaří a dostaneme gól, všechno se bortí. I když se tým omladil, je v něm pořád dost zkušených kluků, aby mužstvo drželi v pnutí a dělali věci, jak je děláme. V pondělí a v úterý dostali volno. Zápas v Táboře jsme si předehráli v neděli, abychom si pauzu natáhli do další středy, kdy máme doma Přerov. Důležité bude, abychom hned do toho naskočili, ideálně vítězně.
Nehráli byste raději dál, aby vás případně reprezentační přestávka nezabrzdila?
Všichni po pauzách volali. Přijde vhod. Jasně, v euforii by chtěli kluci hrát. Ale je dobře, že si odfrkneme. Měli jsme i zdravotní trable, někteří hráli se zdravotním sebezapřením. Pauza přišla v pravý čas a myslím, že nám pomůže.
Projevuje se tvrdá letní kondiční příprava, kterou hráči často zmiňují?
Jsem o tom přesvědčený. Srpen je zásadní. Pak už se to v sezoně těžko honí. Odráželo se to i v prvních přípravných zápasech, kdy na to nebyla dobrá odezva. Sami jsme cítili, že výkony nebyly dobré. Prohráli doma s Frýdkem-Místkem, s Havířovem. Byl jsem ale přesvědčený, že se únava odplaví a všechno se vrátí. Jsem rád, že se to potvrdilo. Energii máme. Troufnu si říct, že nás zatím nikdo nepřebruslil, nikdo nás nepřehrál.
Ani béčko Pardubic, na jehož ledě jste nechali všechny body po výsledku 5:6?
I s nimi jsme měli jednou tolik střel co oni, i více šancí. Ale nebyli jsme tak dobří a konzistentní v obraně. Mají hodně šikovné hráče a příležitosti, které jsme jim nabídli, proměnili. Ale že by nás tam motali jako loni, to určitě ne.
Nebojíte se, že jste teď na vrcholu? Jak velké máte rezervy?
Je spoustu věcí, které se dají zlepšit. Nejsme na našem topu. Každý zápas si analyzujeme, každý pouštíme individuálně i týmově na videu. Prostor pro zlepšení je velký.
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Jste nejlepší na přesilovkách, druzí v oslabení. Co jste změnili? Nebo to jde ruku v ruce se všeobecnou pohodou?
Ondra Němec má na starosti oslabení, Michal Broš zase přesilovky. Všichni se o tom bavíme, ale je to jejich job. Dělají to velmi dobře. Dávají klukům perfektní servis, na whatsappové skupině mají den před tréninkem videa. Dost se tomu věnujeme. Ustálily se formace. Přináší to ovoce. Ale kór přesilovky jsou hodně o vlnách. Jeden zápas dáme gól třebas náhodně odraženým pukem. Pak jsou utkání, kdy to krásně vybagujeme do prázdné brány a nakonec nám puk skočí. Blížíme se třiceti procentům využití přesilovek, což je krásné číslo. To samé oslabení s takřka devadesáti procenty. Chceme v nich zůstat v lize mezi nejlepšími.
Produktivitě vládne útok Straka–Klhůfek–Šmerha. V čem je jejich síla?
Sedli si. Všichni tři jsou dobří bruslaři a hokejisti. Umí zakončit, chodí do spolupráce, umí si nahrát, vyhoví si, vnímají se na ledě. O hokeji se dost baví.
Původně ale spolu hrát neměli, že?
Se Strakou a Šmerhou měl nastupovat Matějček. S Klhůfkem měli být Suchý a Jandus. Zpočátku jsme tak i hráli, ale pak se zranil Matějček na delší dobu a v jednom utkání jsme je zkusili dát dohromady. Vypadali dobře, tak jsme to tak nechali a teď to není třeba měnit. Mají fazonu a daří se jim. Straka je na bodech, co měl za celou sezonu. Osobní statistiky mají rozjeté přes padesát bodů. Bude těžké to udržet.
Pochválíte je i za defenzivní činnost?
Když vidím, jak Šmerha dobrusluje hráče při přečíslení soupeře a kolikrát je první, mám z toho stejnou radost, jako že dává góly. Tohle dříve v takové míře nedělal. Ostatní ho strhli a dnes je týmový hráč, který dělá věci, které nebývaly jeho silnou stránkou.
Klhůfek před lety vévodil produktivitě v jedné formaci s Robem a Jonákem, se kterými klub po sezoně rozvázal smlouvu. Přemýšlel jste hodně, jestli si ho ponechat?
Potřebovali jsme se s ním opakovaně pobavit. Každého hráče jsme řešili zvlášť a u něj převážilo, aby zůstal. Je výborný centr. Nebál bych se ho zařadit mezi pět nejlepších v lize. Vždycky uměl dát gól a je fyzicky a kondičně výborně připravený. Má výbornou životosprávu, nikdy neinklinoval k jejímu porušování a je v tom profík. Třeba jídlo si nechává posílat v krabičkách. Při vyhodnocování převážily plusy a rozhodli jsme se, že to postavíme kolem něho.
Brankář Miroslav Svoboda, který přišel z Finska v půlce sezony, chytá ještě lépe, že?
Loni odchytal v základní části deset zápasů a čísla měl srovnatelná. Končil na nějakých 94 procentech úspěšnosti zákroků. Pak se zranil, měl problémy s prstem a do play off šel z voleje. Neměl možnost dobře potrénovat, což ho částečně limitovalo. Nepochybujeme o něm, stejně jako o Adamu Pavlíčkovi. Je to skvělá dvojice. Vzájemně se skvěle doplňují. Samozřejmě Mirek je jednička, ale Adam mu šlape na paty a chytá velmi dobře. Máme radost, že kluci spolu dobře vychází a tým drží ve chvílích, kdy si vybere slabší chvilku, když propadne v obraně nebo v oslabeních. Mira si musel na ligu zvykat a dneska si myslím, že je v ní nejlepší gólman.
Neříkáte si, že vaše výsledky a výkony by si zasloužily na Lapači vyšší návštěvy?
Byl dlouho pěkný podzim a na Vsetíně je hodně lidí, kteří jezdí na kole, sportují. Možná si řekli, že hokeje bude ještě dost a takhle krásně už nebude. Zpočátku to bylo poznat, jednou nepřišlo ani dva tisíce diváků. Ale teď návštěvy pomalu rostou, už jsme se skoro dostali na tři tisíce. Pořád je to slušné, když se podívám na větší města, kde nechodí ani tisíc lidí... Nebo Zlín měl propad, hrají níže než my, ale mají potenciál, aby měli čtyři tisíce fanoušků místo současných dvou.
Takže jste s návštěvami spokojení?
Přáli bychom si více. Těsně před svátky, kdy už jsou lidi doma, a po Vánocích nás čekají na Lapači tři zápasy a věřím, že jsme schopni atakovat čtyři tisíce. Atmosféra je skvělá, kdykoliv přijde přes dva tisíce lidí. Fanoušci jsou výborní, fandí a podporují. Jezdí i na daleké štreky. Na tohle si nestěžujeme. Když srovnám atmosféru ze základní části loňské a letošní sezony, je někde jinde. Klukům se v ní musí hrát parádně a jsou to procenta navíc, která vyrovnané zápasy kolikrát překlopí na naši stranu.
Zlín se na rozdíl od vás trápí a nedávno ho převzal váš někdejší vsetínský spoluhráč Antonín Stavjaňa. Těšíte se o to více na listopadové derby?
Teď jak jsme měli volno, zajel jsem za rodiči do Zlína a stavil se také za Tondou na zimák. Uznávám ho. Je to borec. Je v Česku nedoceněný, ale má velkou kvalitu a velké zkušenosti. Jsem přesvědčený, že Zlínu může pomoct.