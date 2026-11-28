Druhé Třebíči naopak stačilo 60 minut hry, aby porazila Tábor 6:3. Soupeře zlomila třemi góly v poslední třetině.
Třetí je pardubické béčko po výhře 2:1 po nájezdech nad Přerovem, blýskl se při nich domácí gólman Lukáš Matěcha, z jeho spoluhráčů se prosadili Vít Macek a Karel Nedbal.
Stejným výsledkem zdolaly Litoměřice poslední Sokolov a Zlín porazil Chomutov. Piráti od poloviny třetí třetiny vedli, 32 sekund před koncem ale poslal zápas do prodloužení Petr Holík a stejný hráč pak rozhodl nájezdy.
51:41 Tvrdík (Kusý, Rolinek)
Macek
35:28 Žálčík (Sloboda, Eret)
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Vápeník, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík – Hauser, A. Fiala, Kusý – Formánek, Rolinek, Pavlata – Pochobradský, Sekanina, Macek – Štěpánek, Jevtěchov, Bórik.
P. Švančara (Schnattinger) – Krisl (C), Pěnčík, Zbořil (A), Černý, Zdráhal, Krajčík, Nedelka, Mozr – M. Novák (A), Raška I, Mrázek – Sloboda, Eret, Žálčík – Pajer, Hanák, Ministr – Hradil, Pechanec, Nášel.
Rozhodčí: Zavřel, Pilný – Roischel, Brož
Počet diváků: 231
07:02 Menšík (Cachnín, Čachotský)
26:41 Lhoták (Rašner, Jaroslav Brož)
51:07 Lhoták (Chvátal)
22:42 Macháček
A. Beran (Pařík) – Riedl, Strejček (A), Ozols, Bergmanis, Rašner, Dundáček, Chvátal – Lhoták, Jaroslav Brož, Michnáč – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Štefančík, Pořízek, Burkov – Harkabus (A), Kulda, Jiránek.
Javorek (Dolejš) – Hrbas (A), Ročák, Gutwald, Průšek, Žůrek, Prčík, Volas – Lednický, P. Chlán, Střondala (A) – Haas, Ostřížek (C), Ižacký – Matiaško, Rybnikár, R. Švančara – Spěváček, Macháček, Gerych.
Rozhodčí: Jechoutek, Grygera – Kokrment, Otáhal
Počet diváků: 4292
12:39 Polák (Židlický, Eliáš)
22:03 Šťovíček (Gaspar, Knotek)
48:06 Průžek (Holý, Knotek)
59:36 Šťovíček (Holý, Kružík)
16:38 Suchý (Klhůfek, Jandus)
21:17 Plos (Costa, Suchý)
26:05 Slováček (Matějček, Hryciow)
27:49 Weinhold (Suchý)
58:46 Matějček (Costa, Hryciow)
59:43 Jandus (Weinhold)
Horák (Pavelka) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), Havránek, Eliáš, Kočí – Čermák, Gricius, Elias – Průžek, Trunda, Kružík – M. Beran, Knotek (A), Šťovíček – Židlický, Polák, Varvařovský.
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Hryciow, Slováček (C), Kříženecký, Weinhold, Jenáček, Dorot, Stejskal – Ramik, Klhůfek (A), Jandus – Plos, Suchý, Costa – Š. Bláha (A), Matějček, Frömel – L. Adámek, Dědek, Půček.
Rozhodčí: Horák, Turhobr – Černohlávek, Pěkný
Počet diváků: 1773
00:28 L. Král (Kuťák, Suhrada)
Hujer
37:15 Perčič (M. Adámek)
Volevecký (Škorpík) – Koštoval, Suhrada, Smetana, Bjakov, J. Tůma, Samson, Dvořák – L. Král, Kuťák (C), Malát – Ton, Kern (A), Holčák – Pšenička, Hujer, R. Chlán – Husák, S. Fiala, Marek.
Hamalčík (Dybal) – Pulpán (C), Hlinský, Štebih, Perčič, J. Müller, Klejna, Vogel – Šik, Dalecký (A), Csamangó – Vracovský, M. Adámek, M. Váňa – Osmík, Kverka (A), V. Tomeček – Ouřada, Marha, Janata – Dommers.
Rozhodčí: Úlehla, Bernat – Maštalíř, Dědek
Počet diváků: 919
59:28 Holík (Šenkeřík, Číp)
Holík
45:07 J. Stránský (Krutil, Hanzl)
Huf (Kantor) – Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Šenkeřík, Guévin, Ondračka, Rajaniemi – Číp, Holík, Doktor – Jarůšek (A), P. Sedláček (C), Válek – Heš, Süss, Vaculík – Čechmánek, Holba, Köhler – Bačo.
Honzík (Málek) – Kadeřávek, Krutil, Žovinec (C), T. Tůma, Matějíček, Pinkas – Boucher, Hanzl (A), J. Stránský – Šilar, O. Bláha, Titlbach – Přikryl, T. Svoboda, M. Tůma (A) – Peksa.
Rozhodčí: Vrba, Šudoma – Mikšík, Bartoň
Počet diváků: 1518
04:49 T. Müller (Ferda, Michálek)
17:38 Jaša (E. Mareš, Vodný)
31:13 Psota (Bittner, Dočekal)
40:48 Malý (Nahodil, Rob)
53:04 T. Müller (Nahodil)
57:43 Dočekal (Vodný)
01:12 Fronk (Hejduk, Pech)
17:56 Tomáš Chlubna (Mertl, Valský)
28:26 Fronk (Hejduk)
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Ošmera, Bartejs, T. Müller, E. Mareš, Tureček, A. Svoboda – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Rob, Nahodil (A), Kozlík – Ferda, Michálek, Malý – V. Brož, Vodný, Jaša.
Mařík (F. Novotný) – Plášil, Babka, Haman, Cícha, Kříž, Benda, J. Šedivý – Valský, Mertl (A), Tomáš Chlubna – Fronk, Pech (C), Hejduk – Lev, Jungwirth, Hubata – Dančišin, Zadražil (A), Vlček – Slavíček.
Rozhodčí: Wagner, Veselý – Vašíček, Homolová Smetková
Počet diváků: 1298
Tabulka:
|1.
|Vsetín
|26
|19
|3
|3
|1
|112:54
|66
|2.
|Třebíč
|27
|14
|4
|4
|5
|78:58
|54
|3.
|Pardubice B
|27
|13
|6
|1
|7
|88:73
|52
|4.
|Litoměřice
|25
|14
|2
|4
|5
|91:61
|50
|5.
|Jihlava
|26
|13
|4
|3
|6
|90:67
|50
|6.
|Tábor
|26
|12
|4
|3
|7
|72:61
|47
|7.
|Kolín
|25
|9
|5
|4
|7
|65:59
|41
|8.
|Frýdek-Místek
|27
|7
|5
|4
|11
|78:85
|35
|9.
|Přerov
|27
|9
|1
|2
|15
|59:93
|31
|10.
|Slavia Praha
|27
|6
|4
|4
|13
|76:88
|30
|11.
|Zlín
|27
|5
|4
|5
|13
|70:86
|28
|12.
|Chomutov
|27
|6
|3
|4
|14
|71:97
|28
|13.
|Havířov
|26
|5
|2
|5
|14
|54:81
|24
|14.
|Sokolov
|27
|4
|2
|3
|18
|55:96
|19