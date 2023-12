Útočník Rob dal stý gól za Vsetín, zlínští hokejisté zklamali u odpadlíka

Když ve čtvrté minutě domácího zápasu proti Litoměřicím otevřel skóre, byl to jeho jubilejní 100. gól ve vsetínském drese. Luboš Rob mladší jím nasměroval svůj tým k divokému vítězství 8:5. „Už před loňskou sezonou jsem věděl, že mi chybí do stovky devětadvacet gólů, a říkal jsem si, že bych to mohl dát. Letos jsem na to nemyslel, ale před minulým utkáním na Slavii mi to připomněli. Sto branek v jednom klubu je slušný počet,“ usmíval se Rob, který zdolal tuhle metu za tři a půl sezony.