Každopádně Valaši jsou jasným favoritem prestižní partie, kterou vyhráli čtyřikrát po sobě. V září doma Berany vyprovodili potupným debaklem 8:1.
V té době ještě vedl Zlín slovenský trenér Peter Oremus, jehož šéfové klubu odvolali na konci října z jedenáctého místa. Jeho nástupcem se stal Antonín Stavjaňa, který na sklonku minulého tisíciletí získal se Vsetínem čtyři extraligové tituly. Premiérový se současným koučem soupeře Lubošem Jenáčkem.
„Uznávám ho. Je to borec. V Česku je nedoceněný, ale má velkou kvalitu a velké zkušenosti. Jsem přesvědčený, že Zlínu může pomoct,“ řekl Jenáček na adresu svého hokejového kamaráda.
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Vsetín jde do trháku. Porazil Pardubice B a první ligu vede už o 11 bodů
Zatím se to nedaří a Berani přešlapují na místě. Po sedmi Stavjaňových zápasech se z jedenácté příčky nepohnuli. Po sérii tří vítězství se zdálo, že jsou z nejhoršího venku, po třech nezdarech v řadě jsou ale zase tam, kde byli před jeho příchodem. Do derby jdou navíc po porážce na ledě posledního Sokolova v nájezdech. Předtím doma vybouchli s oslabenými Litoměřicemi.
„Problémem je nastavení hlav hráčů od začátku zápasu. Potřebujeme hrát celých šedesát minut,“ zmínil Stavjaňa opakující se výpadky tu v první, tu ve druhé třetině.
Vsetín naopak pokračuje v krasojízdě. V sobotním šlágru prvního s druhým porazil béčko Pardubic 2:1, zapsal jubilejní 20. výhru sezony a na čele tabulky si vytvořil dvouciferný náskok 11 bodů. K metě sto vstřelených gólů mu chybí jediný.
Vsetínskou pohodu kazí jen dlouhodobé zranění nejproduktivnějšího hráče Maxa ligy Tomáše Šmerhy z posledního venkovního utkání v Chomutově, kde ho poslal na marodku drsným hitem do hlavy obránce Marek Baránek.
„Zranil nám hráče v posledním domácím zápase bez odezvy rozhodčích a disciplinární komise. A teď znovu. Měli bychom dělat všechno pro to, abychom podporovali šikovné a kreativní hráče, a ne že si je necháme zraňovat hráči, kteří nic jiného neumějí,“ odsoudil Broš faul chomutovského rabiáta, který vyřadil Šmerhu nejen ze středečního derby. Jeho absence bude trvat v řádu týdnů.