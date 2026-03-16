Přestárlý kádr a chybějící lídři. Recept na krach v play off. Kudy teď dál, Vsetíne?

Právě jeho příběh jako by symbolizoval trápení Valachů. Dlouhá léta nepostradatelný lídr během sezony ztrácel prostor na ledě, a na měsíc byl proto odeslán do Přerova. Chemie dříve klíčového útoku Klhůfek, Jonák, Rob je dávno fuč a do první lajny naskočil Petr Straka, jediná letní posila Vsetína, která nezklamala.
Straka zakončil play off s bilancí 2+2, Rob naopak zůstal na nule a Jonák s Klhůfkem, kteří v základní části ovládli klubové bodování, zapsali jen po jedné asistenci.
A co hlavně: klub ztratil herní tvář. Živelný a bruslivý hokej, kterým dříve nejen doma dominoval, je minulostí. Nový trenér Babka razil více kontrolovaný styl hry, jenže až moc často nebylo znát, co vlastně chce tým hrát. Vsetínu není vlastní takticky svázaný a organizovaný hokej, jaký hrají v sousedním Zlíně. Dobrovolně však od něj začal ustupovat. A ani po Babkově vyhazovu a nástupu oblíbence fanoušků Jenáčka se řemen nenahodil.
Krátkodobě sice přišlo zlepšení, jenže v play off se všechny neduhy ukázaly naplno. Třeba zkušená, ale málo pohyblivá obrana, která rychlonožkům z Litoměřic odevzdávala puky. Nebo výkony nadstandardně placeného brankáře Svobody, které byly jako na houpačce: v prvním utkání série dostal pět gólů, ve druhém vychytal nulu, ve třetím inkasoval třikrát za první třetinu.
Vsetín hraje první ligu devátým rokem a dlouho na výsledkové pyramidě stoupal vzhůru. Předloni soutěž vyhrál a šel do baráže. Od té doby je na opačné trajektorii: loni padl v semifinále, teď o kolo dřív.
V kancelářích klubu se proto teď řeší dilema: co s týmem plných třicátníků, kteří zažili zmíněnou baráž, ale hlad po úspěchu už nemají jako dříve a někteří na Lapači jenom dohrávají bohatou kariéru? Mnozí mají přitom smlouvu i na příští rok. Měl by je klub vyplatit a doufat, že už tak na přebraném trhu ještě objeví zajímavá jména? A má cenu nechat skládat kádr sportovního ředitele Hanáka, který přišel loni z Přerova a fanoušci s ním nejsou příliš spokojeni?
Otázek je mnoho. Odpovědi je nutné najít co nejdříve.