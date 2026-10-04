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Hokejisté Vsetína desátou výhru v řadě nepřidají. Havířovu podlehli na nájezdy

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  20:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Vsetín v dohrávce třetího kola první hokejové ligy přišel v Havířově na poslední chvíli o vítězství a podlehl 3:4 po samostatných nájezdech. Valaši prohráli poprvé v sezoně a tabulku vedou o čtyři body před B-týmem Pardubic.

Naopak Havířov, který v posledních zápasech porazil Jihlavu, Slavii i Zlín, si připsal další skalp velkého favorita. Nováček soutěže je s 12 body na deváté příčce.

Havířov odvrátil prohru vyrovnávací trefou Lukáše Bednáře při risku bez brankáře tři sekundy před koncem třetí třetiny. Prodloužení gól nenabídlo a tak rozhodly samostatné nájezdy. V těch byli úspěšní domácí díky Ondřeji Šedivému, který se prosadil dvakrát.

Maxa liga
3. kolo 4. 10. 2026 17:00
AZ Havířov : VHK ROBE Vsetín 4:3N (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
32:44 Teper
34:49 Mrva (Chroboček, Tvrdý)
59:57 Bednář (Mrva, O. Šedivý)
O. Šedivý
Góly:
13:12 Kříženecký (Costa, Dědek)
26:16 Klhůfek (Jenáček, Plos)
43:18 Suchý (Šmerha, Slováček)
Sestavy:
Žukov (Kořének) – Kubíček, Stříteský, Teper, Chroboček (A), Bilčík, Ševčík – Kordule, Jáchym, Razgals – Zaťovič (C), Süss, Kucsera – Šuhaj, Bednář (A), O. Šedivý – Mrva, Koudelný, Tvrdý.
Sestavy:
Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Slováček, Weinhold, Šalda, Kříženecký, Zahradníček, Jenáček, Stodůlka – Půček, Suchý, Jandus – Straka, Klhůfek, Šmerha – Costa, Dědek, Plos – E. Pospíšil, Š. Bláha, L. Adámek.

Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Bartoň, Tvrdý

Počet diváků: 2141

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