Hokejisté Vsetína desátou výhru v řadě nepřidají. Havířovu podlehli na nájezdy

Naopak Havířov, který v posledních zápasech porazil Jihlavu, Slavii i Zlín, si připsal další skalp velkého favorita. Nováček soutěže je s 12 body na deváté příčce.
Havířov odvrátil prohru vyrovnávací trefou Lukáše Bednáře při risku bez brankáře tři sekundy před koncem třetí třetiny. Prodloužení gól nenabídlo a tak rozhodly samostatné nájezdy. V těch byli úspěšní domácí díky Ondřeji Šedivému, který se prosadil dvakrát.
32:44 Teper
34:49 Mrva (Chroboček, Tvrdý)
59:57 Bednář (Mrva, O. Šedivý)
O. Šedivý
13:12 Kříženecký (Costa, Dědek)
26:16 Klhůfek (Jenáček, Plos)
43:18 Suchý (Šmerha, Slováček)
Žukov (Kořének) – Kubíček, Stříteský, Teper, Chroboček (A), Bilčík, Ševčík – Kordule, Jáchym, Razgals – Zaťovič (C), Süss, Kucsera – Šuhaj, Bednář (A), O. Šedivý – Mrva, Koudelný, Tvrdý.
Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Slováček, Weinhold, Šalda, Kříženecký, Zahradníček, Jenáček, Stodůlka – Půček, Suchý, Jandus – Straka, Klhůfek, Šmerha – Costa, Dědek, Plos – E. Pospíšil, Š. Bláha, L. Adámek.
Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Bartoň, Tvrdý
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