Mělo to spád, říz, rychlost. Hokejisté Robe Vsetín vlétli pod dohledem nového trenéra Daniela Babky do přípravy na ledě po hlavě. „Už předem jsme si řekli, že nebudeme na nic čekat a začneme hned naplno. Výhodou je, že máme dvě skupiny po patnácti hráčích. Každá trénuje na ledě hodinu, musí to mít tempo,“ podotkl slovenský kouč, jehož obří postava budí respekt.