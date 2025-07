Ještě ke Kometě. Nemrzí vás, že jste do finále nezasáhl?

Jasně, rád bych odehrál více zápasů. Naskočil jsem v play off na pár minut do dvou utkání. Ale celou dobu jsem to prožíval s týmem. Většinou se v play off zraní dost hráčů, ale tentokrát kluci drželi. Samozřejmě jsem nikomu nic zlého nepřál. Byl jsem rád, že všechno bylo v pohodě. Ani mě to nemrzí. Tak to mělo být. Musím být rád, že jsem mohl být součástí mužstva. Na začátku sezony by mě to ani nenapadlo.

Byla šance, že byste zůstal v Brně, nebo jste si hned začal hledat nové angažmá?

Řešili jsme určité varianty, ale už jsem nechtěl zažít takovou sezonu. Hrál jsem málo. Chci ukázat, že jsem zdravý, že můžu odehrát velkou porci minut. Proto jsem zvolil Vsetín.

Ani pokračování v extralize nebylo ve hře?

Dostával bych malou minutáž. Po minulé sezoně bych neměl ideální startovací pozici. Doufám, že ve Vsetíně to na mně může i stát.

Zleva Tomáš Dujsík z Olomouce, Peter Trška ze Zlína a brankář Daniel Huf ze Zlína.

Hrálo roli, že Vsetín je blízko od vašeho domova a má vysoké ambice?

Budu dojíždět z Olomouce. Největší roli hrály ambice. Chci hrát vítězný hokej, nahoře.

Sledoval jste Maxa ligu?

Moc ne. Až barážové zápasy. Viděl jsem pár zápasů v play off. Ale bavil jsem se s kluky a zhruba vím, co mě čeká.

Vsetín má extraligové sny, projít skrz baráž v současném modelu se ale zdá nemožné.

Neustále se to řeší. Pamatuji se, že když jsem hrál v Karlových Varech, byl systém baráže přívětivější. Hrály dva týmy z extraligy a dva z první. Šance byla větší. Teď je cesta nahoru obtížnější, ale ne nereálná.

Vsetín od vás hodně čeká. Počítáte s rolí tahouna defenzivy?

Tak nějak jsme se o tom bavili. Jsou tady výborní obránci. Věřím, že minuty budou férově rozdělené. Bude záležet, jaký si kdo vybojuje čas.

Vsetín od vás čeká fyzickou a důraznou hru před bránou.

Jsem všestranný obránce. Nemám to založené jen na nepříjemné hře. Samozřejmě, tvrdost ke mně patří, ale třeba v Olomouci jsem hrával i přesilovky. Doufám, že pomůžu týmu i nějakými góly.

Stihl jste poznat spoluhráče?

Měl jsem v létě individuální přípravu. Tím, že jsem měl ještě svatbu, jsem to měl rozfázované. S kluky jsme se poznali blíže na třídenním soustředění. Je vidět, že tým drží pospolu, že jeho jádro tady je delší dobu.

Extraligový titul, svatba. Pěkně se to sešlo.

Bylo to divoké a zároveň hezké, že jsem si mohl vzít pohár na svatbu.

Tomáš Dujsík na vsetínském stadionu

První trénink na ledě byl hodně intenzivní. Jste na to zvyklý z extraligy?

Mělo to tempo. Led nebyl ideální, takže přihrávky úplně nešly, navíc má každý novou výstroj. Konkrétně já jsem po čtyřech letech měnil brusle, protože původní se už nevyrábí, takže jsem malinko trpěl.

Zažil jste někdy specifické prostředí na Lapači?

Hrál jsem tady jednou, když jsem měl vyřízené střídavé starty v Havířově. Pamatuji si, že to bylo divoké. Těším se.

Z Brna jste na velkou podporu fanoušků, zvyklý, že?

I v Olomouci byla atmosféra v plechové aréně vynikající. Tady je to ještě specifičtější. Jezdili jsme sem i na mládežnické zápasy. Lapač je legendární zimák.