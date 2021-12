Vsetín drtí marodka. I tak hraje vysoko a má nejlepší skóre

„Není to nejhorší, ale mohlo by to být lepší,“ ví hlavní trenér Vsetína Roman Stantien, jehož tým pořád dohání manko z úvodní třetiny základní části, ve které prohrál šest zápasů. I vinou rozsáhlé marodky, která ho sužuje od začátku sezony. V mužstvu není ani jeden člen, který by zvládl všech 26 utkání.

„Měli jsme strašně moc zraněných klíčových hráčů z prvních dvou pětek,“ stýská si Stantien.

Červený křížek v kroužku značící zdravotní indispozici svítí momentálně u pětice vsetínských hokejistů, nejdéle chybí brankář David Gába, který chytal naposledy 23. října. A to je pro Vsetín problém, protože jeho jednička Jakub Málek bude na přelomu prosince a ledna reprezentovat Česko na mistrovství světa juniorů v Kanadě.

„Je to komplikace. Chytal výborně, jak jsme si představovali. Rok od roku se lepší. Uvidíme, jak se s tím vypořádají náhradníci. Budeme muset hrát ještě více zezadu,“ plánuje Stantiem před víkendovým dvojzápasem ve Vrchlabí a v Ústí nad Labem.

Vánoční čas a nabitý leden budou podle slovenského kouče rozhodující pro umístění po základní části.

„Nejraději bychom skončili první. To je sen každého trenéra,“ přeje si Stantien, jehož tým hledí na záda překvapivým lídrům - vedoucí Třebíči a Litoměřicím.

„Čekali jsme nahoře jiné týmy, ale počítali jsme, že někdo vyskočí, což se potvrdilo,“ prohodil Stantien.

Byť Vsetín nedávno suveréna soutěže doma celkem hladce zdolal, ztrácí na něj s jedním zápasem k dobru devět bodů.

„Pokud bude hrát Třebíč jako doteď, těžko ji dohoníme,“ předpokládá Stantien. Přesto neskládá zbraně. Před play off odehraje Vsetín ještě 22 kol. „Na každého může přijít krize, zranění. Nikdo neodehraje sezonu bez výkyvů.“

Na Lapači se přitom nevzdávají myšlenek na posílení mužstva, v defenzivě i útoku.

Vsetínský trenér Roman Stantien

„Hledáme, ale je to složité. Každý o něco hraje a těžko nám někdo šikovného hráče pustí,“ tuší Stantien, který čeká více od kmenových hráčů. „Před pauzou jsme sice získávali body, ale nehráli jsme moc dobře. Předtím jsme zase nedávali góly, ale hra byla dobrá,“ zmínil Stantien paradoxy vsetínských zápasů.

Ze všeho nejvíce ho však mrzí, že kvůli zpřísněným protiepidemickým opatřením může poslední měsíc vidět přímo v hledišti hokejové zápasy jen tisíc fanoušků. Vsetín má přitom nejvyšší domácí průměrnou návštěvnost (1 934).

„Prostředí ve Vsetíně je výborné nejen pro nás, ale i pro soupeře. Kluky pak hokej více baví. Chceme se lidem odměnit, když chodí i v takové době. Také tisíc fanoušků na Lapači dokáže vytvořit dobrou atmosféru,“ děkuje Stantien za podporu.