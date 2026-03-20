Vsetín řízne do kádru, tým potřebuje omladit. Brzké vyřazení stojí miliony

„Je to neúspěch. Musíme si poctivě vyhodnotit, co se stalo. Abychom špatné věci neopakovali,“ řekl jednatel Valašského hokejového klubu Petr Neumann na netradičním posezonním setkání s novináři.
Překvapivý čtvrtfinálový krach s Litoměřicemi s ním u jednoho stolu komentovali sportovní ředitel Pavel Hanák, hlavní trenér Luboš Jenáček a nejproduktivnější vsetínský hráč základní části Pavel Klhůfek.
„Personální důsledky to bude mít určitě a týká se to nás všech. Otázkou je, na jakých postech a kolika lidí se to dotkne. Po zhruba dvou týdnech začneme změny oznamovat,“ uvedl Neumann.
Už před startem play off zmiňoval Jenáček přestárlý tým s věkovým průměrem přes 30 let a vyřazení od mladších Litoměřic nutnost omlazení vsetínského kádru jen potvrdilo.
„Nebude to jen kosmetický řez, musí přijít mladší hráči,“ prohlásil kouč Vsetína.
Neznamená to, že se na Lapači začnou bezhlavě zbavovat všech třicátníků, daleko pečlivěji ale budou zvažovat, kdo z nich ve změněném mužstvu zůstane.
„Nevadí mi starší, zkušený hráč s dobrým charakterem, který si nehraje jen na svém písečku, ale je mladším klukům mentorem a jde jim příkladem životosprávou a profesionalitou. Samozřejmě musí mít odpovídající výkonnost,“ shrnul Jenáček, který tým převzal v prosinci po odvolaném Danielu Babkovi.
Celou sezonu neabsolvovali ani jeho asistenti Michal Broš s Ondřejem Němcem. „Pokud dostanu mandát, abychom s kluky našli cestu, jak být lepší, budu rád pokračovat v práci,“ řekl Jenáček ke své vsetínské budoucnosti.
Když hledal příčiny nezdaru v sérii s Litoměřicemi, zmínil slovo hladovost týmu po úspěchu.
„Nikdo si nepřipouštěl, že by sezona mohla skončit takhle brzo. Jsem hodně zklamaný a pořád se mě to drží,“ přiznal Klhůfek, který má ve Vsetíně podepsanou smlouvu ještě na příští sezonu.
I odchovanec Zlína patří mezi armádu třicátníků v týmu a místo na soupisce nemá garantované.
Jisté je, že Valašský hokejový klub sčítá finanční škody. Jenom na předpokládaném zisku ze vstupného v play off tratí miliony korun.
„Rozpočet plánujeme zodpovědně, ne na maximální hodnoty. Nespoléháme, že dojdeme do baráže jako před dvěma lety. Věřím, že tuto sezonu dostojíme všem svým závazkům,“ řekl Neumann, podle něhož by se to nemělo negativně promítnout ani do hospodaření v příštím ročníku.
Faktem ale je, že hokej ve Vsetíně už tolik netáhne. „Nepříjemně nás překvapilo, když na druhý zápas čtvrtfinále dorazilo 2 700 lidí,“ zmínil vsetínský boss.
Jak zareagují hlavní partneři klubu včetně generálního sponzora Robe Lightning, se teprve uvidí. „Áčko je ze 70 procent závislé na podpoře,“ přiznal Neumann, že bez jejich financí by se hokejisté museli uskromnit.