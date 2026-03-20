Vsetín řízne do kádru, tým potřebuje omladit. Brzké vyřazení stojí miliony

Petr Fojtík
  15:45
Zatímco celou základní část trápící se hokejisté Zlína rozehráli v Kolíně sérii o postup do finále Maxa ligy, jejich vsetínský rival začal důkladnou analýzu sezony, která pro předloňského vítěze soutěže skončila poprvé po osmi letech před branami semifinále.
Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off první ligy. | foto: FOTO: MAFRA - Salač JanMAFRA

„Je to neúspěch. Musíme si poctivě vyhodnotit, co se stalo. Abychom špatné věci neopakovali,“ řekl jednatel Valašského hokejového klubu Petr Neumann na netradičním posezonním setkání s novináři.

Překvapivý čtvrtfinálový krach s Litoměřicemi s ním u jednoho stolu komentovali sportovní ředitel Pavel Hanák, hlavní trenér Luboš Jenáček a nejproduktivnější vsetínský hráč základní části Pavel Klhůfek.

„Personální důsledky to bude mít určitě a týká se to nás všech. Otázkou je, na jakých postech a kolika lidí se to dotkne. Po zhruba dvou týdnech začneme změny oznamovat,“ uvedl Neumann.

Už před startem play off zmiňoval Jenáček přestárlý tým s věkovým průměrem přes 30 let a vyřazení od mladších Litoměřic nutnost omlazení vsetínského kádru jen potvrdilo.

„Nebude to jen kosmetický řez, musí přijít mladší hráči,“ prohlásil kouč Vsetína.

Neznamená to, že se na Lapači začnou bezhlavě zbavovat všech třicátníků, daleko pečlivěji ale budou zvažovat, kdo z nich ve změněném mužstvu zůstane.

„Nevadí mi starší, zkušený hráč s dobrým charakterem, který si nehraje jen na svém písečku, ale je mladším klukům mentorem a jde jim příkladem životosprávou a profesionalitou. Samozřejmě musí mít odpovídající výkonnost,“ shrnul Jenáček, který tým převzal v prosinci po odvolaném Danielu Babkovi.

Celou sezonu neabsolvovali ani jeho asistenti Michal Broš s Ondřejem Němcem. „Pokud dostanu mandát, abychom s kluky našli cestu, jak být lepší, budu rád pokračovat v práci,“ řekl Jenáček ke své vsetínské budoucnosti.

Když hledal příčiny nezdaru v sérii s Litoměřicemi, zmínil slovo hladovost týmu po úspěchu.

„Nikdo si nepřipouštěl, že by sezona mohla skončit takhle brzo. Jsem hodně zklamaný a pořád se mě to drží,“ přiznal Klhůfek, který má ve Vsetíně podepsanou smlouvu ještě na příští sezonu.

I odchovanec Zlína patří mezi armádu třicátníků v týmu a místo na soupisce nemá garantované.

Jisté je, že Valašský hokejový klub sčítá finanční škody. Jenom na předpokládaném zisku ze vstupného v play off tratí miliony korun.

„Rozpočet plánujeme zodpovědně, ne na maximální hodnoty. Nespoléháme, že dojdeme do baráže jako před dvěma lety. Věřím, že tuto sezonu dostojíme všem svým závazkům,“ řekl Neumann, podle něhož by se to nemělo negativně promítnout ani do hospodaření v příštím ročníku.

Faktem ale je, že hokej ve Vsetíně už tolik netáhne. „Nepříjemně nás překvapilo, když na druhý zápas čtvrtfinále dorazilo 2 700 lidí,“ zmínil vsetínský boss.

Jak zareagují hlavní partneři klubu včetně generálního sponzora Robe Lightning, se teprve uvidí. „Áčko je ze 70 procent závislé na podpoře,“ přiznal Neumann, že bez jejich financí by se hokejisté museli uskromnit.

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Vsetín řízne do kádru, tým potřebuje omladit. Brzké vyřazení stojí miliony

Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off...

Zatímco celou základní část trápící se hokejisté Zlína rozehráli v Kolíně sérii o postup do finále Maxa ligy, jejich vsetínský rival začal důkladnou analýzu sezony, která pro předloňského vítěze...

20. března 2026  15:45

Byl absolutně fenomenální, slyšel Vejmelka po nule. V NHL patří k nejlepším

Brankář Utahu Karel Vejmelka zasahuje v utkání NHL proti Vegas.

Předvedl jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Našlapaný útok Vegas vymazal, gólman Karel Vejmelka tak dotlačil hokejisty Utahu k cenné výhře 4:0. Navíc potvrdil, že se ve statistikách v celé NHL řadí...

20. března 2026  14:33

Přepnuli jsme do jiného módu, líčil po výhře nad Spartou plzeňský Měchura

Adam Měchura z Plzně slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Plzně se ve čtvrtfinálové sérii se Spartou nedokázali dlouho gólově prosadit. Střelecké trápení zlomil až těsně před polovinou druhého duelu útočník Adam Měchura, který v početní výhodě...

20. března 2026  14:30

Po obratu předvedl zkrat. Zohorna oslabil Kometu, kapitán jen hlesl: Ví, že to zkazil

Brněnský Tomáš Zohorna slaví gól proti Pardubicím.

Do konce zápasu chybělo lehce přes devět minut, skóre hovořilo 7:3 jednoznačně ve prospěch Pardubic. I přesto se brněnský útočník Tomáš Zohorna nechal vyprovokovat. Soupeře udeřil hlavou, utkání pro...

20. března 2026  13:13

Hradecký kapitán Pláněk: Osudový Třinec? Věřím, že ho konečně porazíme

Akce před brankou Hradce Králové, zleva Filip Sandberg z Liberce, Martin Pláněk...

Loni sice jejich soupeř vypadl už ve čtvrtfinále, tedy o kolo dříve než oni, a v letošní sezoně skončil v základní části až za nimi, ale přesto Třinec vzbuzuje před pátečním startem čtvrtfinále play...

20. března 2026  12:28

Liberec proti Varům očekává vyrovnané čtvrtfinále: Jsme nepříjemní pro každého

Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Liberce vstupují do čtvrtfinálových bojů play off extraligy. Sérii s Karlovými Vary začínají jako třetí tým po základní části dvakrát doma, v pátek i v sobotu se hraje od 18 hodin. Bílí...

20. března 2026  10:14

Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?

Václav Varaďa na vítkovické střídačce.

Když v minulé sezoně pomohl Václav Varaďa Vítkovicím zachránit sezonu a zabojovat alespoň v předkole play off, snad nikdo nepochyboval, že muž s aureolou jednoho z nejlepších českých trenérů...

20. března 2026  10:12

Nejdřív chyba, pak pět bodů. Jsem rád, že jsem hrubku odčinil, ulevilo se Sedlákovi

Lukáš Sedlák dal druhý hattrick v dresu Pardubic a zařídil Dynamu vedení ve...

Pardubičtí hokejisté měli ve druhém čtvrtfinále s Kometou Brno chvíli namále, když jim v prostřední třetině během necelých tří minut otočila z 0:2 na 3:2 a měla našlápnuto za vyrovnáním série. Jenže...

20. března 2026  9:57

Důvěra v kouče workoholika. Hradec se vyhýbá panice, Martinec má vzácnou pozici

Nespokojený trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

Patří mezi extraligové unikáty. Na jiných adresách se trenéři točí, jeho pozice zůstává stabilní. A to za jakýchkoliv okolností. Jen málokdo je na nejvyšší úrovni v českém hokeji tak úzce spjatý...

20. března 2026  9:50

Po faulu od Gudase musel na operaci. Matthews se bude léčit dvanáct týdnů

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs klečí na ledě v zápase s Anaheim Ducks, v...

Kapitán hokejistů Toronta Auston Matthews podstoupil operaci postranního vazu v koleni, které mu poranil český obránce Radko Gudas z Anaheimu v zápase NHL v minulém týdnu. Američan, jenž s...

20. března 2026  9:44

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off.

Potřetí v historii se hokejoví Oceláři Třinec v extraligovém play off střetnou s Hradcem Králové. Předchozí dvě série, ve finále 2023 a v semifinále 2018, vždy vyhráli 4:2 na zápasy. To už je ale...

20. března 2026  9:13

Kde se odehraje MS v hokeji 2026? Stadiony v Curychu a Fribourgu

Swiss Life Arena v Curychu, jeden z hlavních stadionů mistrovství světa.

Hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku (15. - 31. května) se blíží. O špičkové zázemí a skvělou atmosféru se podělí moderní arény v Curychu a Fribourgu. Jak oba stadiony vypadají a co divákům...

20. března 2026

