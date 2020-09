Ve Vsetíně doufají, že k nim diváci neotočí zády. Láká je Winter Classic

Jenže v době koronavirové se z výhody může stát lehce nevýhoda s přímým dopadem na ekonomiku klubu. Přestože platná protiepidemická opatření dovolují na Lapači už dva tisíce diváků, pět dnů před domácím startem prvoligové sezony dumají ve Vsetíně, jak je dostat zpátky na stadion.

„Věříme, že fanoušci nebudou mít strach chodit na hokej. Bez nich vsetínský hokej fungovat nemůže,“ apeloval na příznivce jednatel klubu Daniel Tobola prostřednictvím pondělní online tiskové konference. Šestinásobní extraligoví šampioni na ní představili tři nové sady dresů pro nadcházející sezonu včetně netradiční černé domácí varianty, hlavním tématem však byla hrozba prázdného hlediště.

Vsetínské vystrašily nezvykle nízké návštěvy v přípravě. Zatímco loni chodily na předsezonní zápasy i dva tisíce diváků, na poslední domácí duel dorazila sotva čtvrtina. „Nemile nás to překvapilo,“ přiznal Tobola.

Pro Vsetín je příjem ze vstupného životně důležitý. V rozpočtu klubu představuje na rozdíl od jiných účastníků Chance ligy nezanedbatelnou položku. Klub už přitom musel snížit budget, ve srovnání s loňskou nedohranou sezonou o čtvrtinu. „A to je optimistická varianta, pokud budou lidé chodit na hokej. Pokud ne, může být hůře,“ upozornil Tobola.

Na Lapači se upínají k úterní domácí generálce proti Porubě, která vypukne v 18 hodin a leccos může naznačit.

„V sezoně sice budou přímé přenosy přes internet, ale nemáme z toho radost, protože nám to bere fanoušky. Jestli nám chcete fandit, tak v co nejvyšším počtu na Lapači už v úterý proti Porubě a pak v sobotu proti Šumperku,“ vzkázal Tobola v emotivním proslovu, který zakončil osobním vzkazem: „Nebojte se chodit na hokej. Pojďte na Lapač. Rouška, nerouška, koronavirus, nekoronavirus. Bez vás to nezvládneme.“ Na příznivce žlutozelených se obrátil také nový trenér Jan Srdínko, který nahradil Jiřího Dopitu.

„Chtěl bych tady zažít atmosféru, kterou jsem tady zažil jako hráč nebo jako trenér soupeře. Vsetín rovná se Lapač a Lapač rovná se fanoušci. Chtěl bych poprosit všechny fanoušky, aby nás přišli podpořit v co největším počtu,“ připojil se Srdínko, který sám onemocnění covid-19 s nepatrnými příznaky prodělal v červenci ještě před zahájením přípravy na ledě. „Koronavirus jsem si prožil. Až tak tragicky to neberu.“

Koronavirus každopádně naboural plán přípravy, ze které se musel škrtnout mezinárodní turnaj v Porubě. A může nabourat i nejbližší ligový program. „Dostali jsme zprávu, že Vrchlabí se chystá na testy, takže možná nebudeme mít soupeře pro druhé kolo,“ naznačil Tobola. Sobotní domácí duel proti Šumperku v ohrožení zatím není.

Kromě návštěvnosti řeší na Lapači také rozsáhlou marodku. I proto klub na poslední chvíli přivedl tři nové tváře. Po karanténě dorazil na střídavé starty brankář Jan Strmeň z Českých Budějovic, z extraligových Karlových Varů na hostování do konce roku útočník Patrik Machač a na zkoušku z Jihlavy další forvard Adam Zeman.

„Museli jsme rychle reagovat. Hrozilo, že nebudeme moci v sobotu nastoupit kompletní,“ vyložil Srdínko. I přes objektivní problémy mají ve Vsetíně znovu vysoké ambice. Do nové sezony jdou ostatně s mottem: „Nová éra, stejné cíle“.

„Tým jsme skládali tak, aby tady byli kluci, kteří chtějí vyhrávat, jsou hladoví po úspěchu. Chceme do play off a pak se uvidí, kdo bude mít nejlepší formu a kdo to dotáhne nejdále,“ nadhodil Srdínko, někdejší vynikající obránce Vsetína.

První a nečekaný vrchol sezony čeká na hokejisty Robe možná už v prosinci. Na spadnutí je jejich účast na Winter Classic ve Špindlerově Mlýně, které pořádá Jágrovo Kladno. Ve hře je zápas proti Rytířům.

„Pamětníci by mohli zamáčknout slzu a vzpomenout na přelom 70. a 80. let, kdy se na Lapači hrával několik měsíců v roce Winter Classic,“ připomněl Tobola, že vsetínský stadion tehdy neměl střechu. „Doufáme, že se to podaří, i když to neovlivníme jenom my. Ovlivnit to může určitě koronavirus,“ zmínil Tobola aktuálně největšího nepřítele nejen hokejistů.