Tupé nože? Ani tak vsetínského rychlíka Machalu nikdo nechytí

To musíte vidět! Když rozkmitá svoje nohy, jen se kolem protihráčů mihne. Ondřej Machala teď staví do role statistů soupeře prvoligových hokejistů Robe Vsetín. „Věřím si. Vím, že moje první tři kroky jsou rychlé. To je moje role. Dokážu to využít,“ povídal Machala po nedělním druhém zápase čtvrtfinálové série.