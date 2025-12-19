Skvělé derby a staronový kouč. Do Vsetína se po velké výhře vrací Jenáček

Petr Fojtík
  12:30
Ráno odvedl trénink extraligových juniorů Slavie, rozloučil se s hráči, sbalil poslední věci ze svého pražského bytu a po půldenní štrece přes dálnici D1 se stihl ještě stavit na chvilku domů. „Přijel jsem půl hodiny před zápasem, ale viděl jsem ho celý,“ líčí staronový kouč prvoligových hokejistů Robe Vsetín Luboš Jenáček.

Vsetínský trenér Luboš Jenáček | foto: Luboš VáchaMAFRA

Po hektické středě se ve čtvrtek ujal vlády nad týmem, od něhož byl den před derby náhle odvolán Daniel Babka. Ten přitom ještě v úterý dopoledne spolu se svými asistenty Michalem Brošem a Ondřejem Němcem připravoval mužstvo na utkání se Zlínem.

„V hokeji se pohybujeme dlouho, tyhle momenty jsme zažili. Bylo to očekávané překvapení,“ komentoval Broš po vítězném derby předčasný Babkův konec.

Slovenský trenér, který po minulé sezoně nahradil Jiřího Weintritta, doplatil na neuspokojivé výsledky a výkony týmu. Ten na šestém místě ztrácí na čelo Maxa ligy propastných osmnáct bodů. Ambice předloňského vítěze soutěže jsou vyšší a naplnit je má starý známý.

Situace je kritická. Zlínský trenér Oremus po derby sepsul beky

„Vracím se domů. Do města, kde žiji, kde mám rodinu, kde jsem hrál nebo trénoval devatenáct sezon. To se nezapomíná, je to v srdci, i když jsem si na pár let odskočil mimo. Vsetín jsem celou dobu sledoval a věřil, že se jednou vrátím,“ vyznal se Jenáček ze vztahu ke vsetínskému klubu v rozhovoru pro klubový web.

Na Lapači získal jako hráč dva extraligové tituly. V trenérském tandemu s bývalým spoluhráčem Jiřím Dopitou postoupili se Vsetínem do první ligy. V roce 2021, kdy měl po svém boku současného sportovního manažera Zlína Jana Srdínka, pak odešel. Mezitím si odskočil do Zlína, se kterým sestoupil z extraligy, a poslední tři sezony trénoval juniory Slavie.

„Opustit kluky v rozehraném ročníku je složité. Ale Vsetín nešlo odmítnout. Těšil jsem se, je hodně lákavé vrátit se do profihokeje, kór tady, kde chodí tolik lidí. Být to třeba Sokolov, Kolín, Litoměřice, nešel bych do toho,“ přiznal 53letý Jenáček.

Jihlava po deseti zápasech prohrála, první ligu vede Slavie. Vsetín si poradil se Zlínem

Středeční výsledek 4:2 a také svižný výkon jeho nového mužstva ho potěšil.

„Viděl jsem i televizní utkání s Chomutovem, které bylo poznamenané marodkou, někteří kluci hráli s teplotou. Byly to zápasy jako den a noc,“ poznamenal Jenáček. „Tohle by měl být náš standard. Kluci napadali, stříleli, dostávali se do nebezpečných akcí, mělo to koule. Lidi zápasem žili, bylo vidět, že je to baví.“

Momentka z utkání první hokejové Maxa ligy mezi Vsetínem a Zlínem.

Ve Vsetíně se chce prezentovat aktivním a útočným hokejem s presinkem. „Vím, že můžeme hrát ještě lépe. Spousta kluků zdaleka nehraje na svých sto procent,“ je přesvědčený Jenáček, jemuž zůstanou jako asistenti Broš s Němcem.

Obnovenou vsetínskou premiéru si odbude v sobotu v Třebíči, domácí pak o den později s Litoměřicemi. „Tým má kvalitu, aby hrál špičku první ligy. Moc bych do něj nesahal. Jádro, které tady mělo úspěchy, zůstalo.“

Špatné, slabé, hodnotil výkon vítkovický asistent. Největším problémem jsou góly

Asistent trenéra Aleš Krátoška z Vítkovic na pozápasové tiskové konferenci.

Méně střel na branku, méně hitů i méně zblokovaných střel než soupeř předvedli hokejisté Vítkovic ve středeční dohrávce 13. kola extraligy. K tomu nevyužili ani jedinou přesilovku. I proto doma...

18. prosince 2025  8:48

Vejmelka kraluje NHL v počtu výher, na ledě Detroitu byl třetí hvězdou

Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje v zápase s Detroit Red Wings.

Ve skvělých výkonech v hokejové NHL pokračuje gólman Karel Vejmelka. Naposledy ve středu 27 zákroky podpořil vítězství Utahu 4:1 na ledě Detroitu, za což byl zvolen mezi hvězdy duelu. Svou 15....

18. prosince 2025  6:12,  aktualizováno  7:45

