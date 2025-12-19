Po hektické středě se ve čtvrtek ujal vlády nad týmem, od něhož byl den před derby náhle odvolán Daniel Babka. Ten přitom ještě v úterý dopoledne spolu se svými asistenty Michalem Brošem a Ondřejem Němcem připravoval mužstvo na utkání se Zlínem.
„V hokeji se pohybujeme dlouho, tyhle momenty jsme zažili. Bylo to očekávané překvapení,“ komentoval Broš po vítězném derby předčasný Babkův konec.
Slovenský trenér, který po minulé sezoně nahradil Jiřího Weintritta, doplatil na neuspokojivé výsledky a výkony týmu. Ten na šestém místě ztrácí na čelo Maxa ligy propastných osmnáct bodů. Ambice předloňského vítěze soutěže jsou vyšší a naplnit je má starý známý.
|
Situace je kritická. Zlínský trenér Oremus po derby sepsul beky
„Vracím se domů. Do města, kde žiji, kde mám rodinu, kde jsem hrál nebo trénoval devatenáct sezon. To se nezapomíná, je to v srdci, i když jsem si na pár let odskočil mimo. Vsetín jsem celou dobu sledoval a věřil, že se jednou vrátím,“ vyznal se Jenáček ze vztahu ke vsetínskému klubu v rozhovoru pro klubový web.
Na Lapači získal jako hráč dva extraligové tituly. V trenérském tandemu s bývalým spoluhráčem Jiřím Dopitou postoupili se Vsetínem do první ligy. V roce 2021, kdy měl po svém boku současného sportovního manažera Zlína Jana Srdínka, pak odešel. Mezitím si odskočil do Zlína, se kterým sestoupil z extraligy, a poslední tři sezony trénoval juniory Slavie.
„Opustit kluky v rozehraném ročníku je složité. Ale Vsetín nešlo odmítnout. Těšil jsem se, je hodně lákavé vrátit se do profihokeje, kór tady, kde chodí tolik lidí. Být to třeba Sokolov, Kolín, Litoměřice, nešel bych do toho,“ přiznal 53letý Jenáček.
|
Jihlava po deseti zápasech prohrála, první ligu vede Slavie. Vsetín si poradil se Zlínem
Středeční výsledek 4:2 a také svižný výkon jeho nového mužstva ho potěšil.
„Viděl jsem i televizní utkání s Chomutovem, které bylo poznamenané marodkou, někteří kluci hráli s teplotou. Byly to zápasy jako den a noc,“ poznamenal Jenáček. „Tohle by měl být náš standard. Kluci napadali, stříleli, dostávali se do nebezpečných akcí, mělo to koule. Lidi zápasem žili, bylo vidět, že je to baví.“
Ve Vsetíně se chce prezentovat aktivním a útočným hokejem s presinkem. „Vím, že můžeme hrát ještě lépe. Spousta kluků zdaleka nehraje na svých sto procent,“ je přesvědčený Jenáček, jemuž zůstanou jako asistenti Broš s Němcem.
Obnovenou vsetínskou premiéru si odbude v sobotu v Třebíči, domácí pak o den později s Litoměřicemi. „Tým má kvalitu, aby hrál špičku první ligy. Moc bych do něj nesahal. Jádro, které tady mělo úspěchy, zůstalo.“