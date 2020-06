Vsetín má hotový kádr. Chceme se prát se o extraligu, vyhlašují v klubu

„Ještě přemýšlíme o jednom obránci, ale dříve než v srpnu by nepřišel,“ nastínil v rozhovoru pro vsetínský web jednatel klubu Daniel Tobola.

Poslední akvizicí šestinásobných extraligových šampionů se stal útočník Jan Kloz, který sice pomohl Českým Budějovicím k postupu, ale do týmu extraligového nováčka se nevešel.

„Propustili mě z klubu, takže jsem hledal alternativu. A když nevyšla extraliga, tak Vsetín byla jasná volba. Chtěl mě už delší dobu, ale vyšlo to asi až na podesáté,“ usmál se Kloz.

„Je to zkušený hráč, výborný do přesilovek, které nám loni moc nešly. Věříme, že bude osobností v kabině,“ řekl sportovní manažer Vsetína Radim Tesařík na adresu 33letého forvarda.

„Kádr doznal značných změn, ale kostra zůstala v podobě, v jaké jsme si ji přáli,“ shrnul Tobola průvan v kabině, který odnesl třináct hráčů.

Přestože přišel Vsetín mimo jiných o první obrannou dvojici Slováček – Teper nebo kapitána Jonáka, jeho ambice zůstávají vysoké.

„Není důvod, abychom šli do sezony s tím, že ji odehrajeme v klidu. Chceme se měřit s nejlepšími. Cíl zůstává stejný – prát se o extraligu,“ vyhlásil Tobola.

Stejně jako v předchozí sezoně si postup z Chance ligy zajistí vítěz play off, podle svazového šéfa Tomáše Krále však mají stadiony na nejvyšší soutěž jen dva kluby, a to ještě s přimhouřeným okem. Vsetín by musel žádat o doložku pro diváky, protože nemá dostatek míst pro sezení. Tobola v tom ale problém nevidí.

„Mají licenční řád, ale stejně musí vydávat výjimky,“ podotkl vsetínský šéf.

Novou sezonu rozehrají hokejisté Robe v sobotu 12. září na Lapači proti Chomutovu. Před rozdělením na dvě výkonnostní skupiny absolvují 36 zápasů, přičemž do horní nadstavby postoupí deset týmů. Čtyři nejlepší se pak kvalifikují rovnou do čtvrtfinále, pátý až dvanáctý celek čeká předkolo.

„Chceme skončit do čtvrtého místa, abychom měli záruku, že play off začneme doma,“ doplnil Tobola.