Vsetínský kapitán Jonák: Našel jsem tým, proti kterému se mi daří

„Vypadá to, že jsem asi našel svůj tým, proti kterému se mi daří,“ pousmál se 31letý Jonák, který ve Vsetíně působí od návratu do první ligy v ročníku 2017/18. „Už před zápasem mi Roman Přikryl říkal, že zase vsítím gól. Jsem rád, že se mi to povedlo hned dvakrát.“

Na svém kontě máte i 158 extraligových zápasů. Dařilo se vám proti Zlínu i tam?

Moc gólů jsem nedal (10, pozn. red.), ale pamatuju si, že nějaký byl proti Zlínu.

Pro celý region není prestižní bitvy. Jaké bylo druhé letošní derby pro vás?

Byl to zápas, na který se všichni těšili. Celé Valašsko. Pár zápasů zpátky jsme byli úplně dole, že níž už jsme se dostat nemohli, teď naskakujeme na správnou cestu, která vede tam, kam chceme. Proti Zlínu jsme to chtěli potvrdit, což se nám povedlo. Snažili jsme se trošku uklidňovat hlavy, ať nejsme přemotivovaní, aby z toho nepramenily chyby a vyloučení.

Vítězství potvrdilo, že pod novými trenéry se zvedáte. Co nejvíc změnili?

Na nějakých detailech, které nám nešly, jsme zapracovali víc. Trenér nás hodně motivuje, je to dobrý motivátor. To bylo potřeba, protože psychika týmu byla úplně na bodu mrazu. Snaží se nám dodávat sebedůvěru, protože tým je tady hodně zkušený. Na první ligu jsou tu nadstandardní hokejisté. Bylo to jenom o tom ze sebe to dostat.

Stadion Na Lapači byl poprvé v sezoně vyprodaný. Jak se vám v této atmosféře hrálo?

Nějaké vyprodané zápasy už jsem tady zažil. Atmosféra byla úžasná. Člověku se potom hraje úplně jinak. Věřím, že i fanoušci si to užili.j