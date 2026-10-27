Vsetínští hokejisté uctí všeuměla Sousedíka dresy se Slovenskou strelou

Úvodní buly přitom vhodí v 17 hodin Tomáš Sousedík, syn někdejšího vynálezce, průmyslníka, starosty města, protinacistického odbojáře a valašského patriota.
„Volba dominantního motivu dresů není náhodná. Slovenská strela představuje jeden z nejvýznamnějších Sousedíkových vynálezů a symbol jeho technické odvahy, vizionářství a schopnosti posouvat hranice tehdejších možností,“ řekl generální manažer vsetínského klubu Daniel Vaněk.
Pro rychlovlak jezdící na trase Praha–Brno–Bratislava konstruoval Sousedík unikátní elektrický pohon. Vycházel z toho, který využíval ve vlastním voze.
„Sousedík byl klasický selfmademan, který se vypracoval z chudých poměrů. Podobal se lidem, kteří po roce 1989 začínali podnikat v garáži a dnes dodávají do celého světa,“ řekl Aleš Hudský, producent dokumentárního dramatu o Josefu Sousedíkovi.
Fotky a video lákající na zápas vznikly přímo v depozitáři Slovenské strely v Muzeu Tatry Kopřivnice, která dva vínově červené luxusní motorové vozy v roce 1936 pro potřeby tehdejší Československé státní dráhy vyrobila.
Na bílých dresech bez log klubových partnerů je vlak vyvedený ve zlaté barvě. Vedle dominantního motivu Slovenské strely je zdobí lipové listy, československá trikolora, lev a heslo „Pravda vítězí“.
Datum zápasu 28. října zvolil klub záměrně. Připadá na Den vzniku samostatného československého státu, jehož významným představitelem Josef Sousedík byl.
„Je to ideální příležitost, jak připomenout odkaz osobnosti, jejíž život a dílo jsou neodmyslitelně spjaty s československou historií a ideály svobody a odvahy,“ zmiňují webové stránky klubu.
Výroční dresy zamíří do aukce. Hokejisté Vsetína v nich půjdou do utkání z prvního místa Maxa ligy a doufají v co nejvyšší podporu svých fanoušků.
„Máme radost, že chodí čím dál tím víc lidí,“ pochvaloval si vsetínský trenér Luboš Jenáček po sobotním domácím vítězství 4:0 nad Havířovem, které sledovalo na Lapači bezmála tři tisíce diváků.