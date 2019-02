Hokejový Vsetín se opírá o oba gólmany. Střídají se i po výhrách

V pondělním domácím duelu proti Prostějovu jim vychytal třetí vítězství v řadě (4:1). Přesto nebude překvapením, pokud David Gába zůstane v příštím utkání hokejistů Robe Vsetín jen na střídačce.

„Zvláštní to je, ale bavili jsme se o tom s trenérem gólmanů. V lednu je zápasů dost a budeme mít vytížení oba, abychom byli v zápřahu,“ zmínil Gába svého konkurenta ve vsetínském brankovišti Jana Šelepněva. Vsetín začal sezonu bez jasně určené jedničky a zatím se nevyprofilovala ani po třech čtvrtinách základní části.

„Čísla mají vyrovnaná. Jejich výkony kopírují týmové výsledky. Jsou tam občas vlnky, ale jsme rádi, že se můžeme spolehnout na oba,“ těší druhého kouče mužstva Luboše Jenáčka.

Zatím se oba gólmani střídají v relativně pravidelných intervalech.

„Chtěli jsme je vidět proti každému soupeři. Na některého to sedí více Jankovi, na jiného zachytal lépe Gábič. Nechceme je měnit po jednom zápase, i dva jsou málo. Ideální jsou tři čtyři,“ uvedl Jenáček.

Výjimkou byl start sezony, kdy Gába onemocněl a jeho běloruský kolega odehrál osm z deseti úvodních kol. Po včerejšku má Gába už jen o čtyři starty méně. Jako každý gólman by chtěl být jasnou jedničkou, nejistotou se však nestresuje.

„Z Budějovic jsem na tohle vyčkávání psychicky otrkaný,“ zmínil své předchozí působiště, odkud loni v létě na Valašsko přestoupil. Gába se v Motoru dělil tři sezony o místo mezi tyčemi s Kváčou, jeho maximem bylo 24 zápasů za sezonu. „Představy, se kterými jsem šel do Vsetína, se naplňují, i když bych chtěl být o trochu více vytížený,“ přiznal čtyřiadvacetiletý gólman. „Ale konkurence je zdravá,“ dodal na adresu Šelepněva.

Vsetínští brankáři 25 startů si připsal Jan Šelepněv, vychytal 15 výher s úspěšností zásahů 90,1 %. 21 startů má David Gába, vychytal 14 vítězství při úspěšnosti zákroků 91,4 %.

I když si vzájemně berou minuty v brankovišti, vycházejí vzájemně bez větších problémů.

„Klacky si pod nohy neházíme, spolupracujeme. Janko se snaží česky, já sem tam něco zamumlám anglicky. Na čem potřebujeme, se domluvíme,“ prohodil Gába.

S kvapem se blížícím závěrem základní části se však budou muset vsetínští trenéři rozhodnout, komu svěří důvěru na začátku play off.

„Jeden z nás dostane asi více prostoru, aby se to před play off ustálilo,“ předpokládá Gába, který ve středu na ledě poslední Kadaně pravděpodobně přenechá své místo Šelepněvovi.

Vsetínský brankář Jan Šelepněv čelí šanci slávisty Zdeňka Kubici.

Vsetín půjde do zápasu ze druhého místa, které by mu po celé play off zaručilo výhodu startu série v domácí hale. O účasti v extraligové baráži, natož postupu, však rodák z Písku nechce po špatných zkušenostech z Motoru mluvit.

„V Budějovicích se muselo - a asi to byl vždycky hlavní důvod, proč to nedopadlo. Ve Vsetíně se mi líbí, že se netlačí na pilu. Chceme sami a snažíme se tomu jít naproti,“ pronesl Gába.

I díky vyrovnané brankářské dvojici se to může Vsetínu podařit.