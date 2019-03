Hattrick pěkný, ale hlavní je, že vedeme 3:1, říká vsetínský Březina

„Hattrick v play off je pěkný, ale přednější je bod, a že díky němu vedeme 3:1,“ zmínil Březina průběžný stav série úvodního kola Chance ligy.

Březina se prosadil střelou, dorážkou a hattrick završil v samostatných nájezdech. Jeho gól ze druhé rundy byl nakonec rozdílový.

„Asi se nedalo čekat, že bude vítězný, když se jezdí pět sérií. Hodně k tomu pomohl Janko (brankář Šelepněv), který všechno chytil, a Ondra Slováček, který precizně proměnil pátý nájezd,“ shrnul s díky Březina.

Tři zásahy v jednom utkání zvládl ve Vsetíně už podruhé. Na premiérový hattrick z loňské sezony proti Kladnu si přitom dobře pamatuje. „Byl vůbec můj první mezi chlapy,“ podotkl Březina.

Šilhavého, jemuž se stejný kousek podařil v úterý, mu bylo líto. „Vojtu i nás to mrzelo. Hattrick si zasloužil, hraje výborně,“ pochválil spoluhráče. „Ale takový je hokej.“

Druhý tým základní části splnil na Hané roli favorita, ukořistil jednu výhru, a před pátečním domácím duelem si vytvořil postupový mečbol. „Bylo by parádní, kdybychom sérii ukončili před našimi fanoušky, kteří nás skvěle podporují. Uděláme pro to maximum, ale bude to velký boj,“ předpokládá Březina.

Přestože Vsetín vede v sérii 3:1, jednotlivá utkání jsou vyrovnaná. Poslední skončila po třech periodách 3:3 a muselo je rozsoudit prodloužení. „Věděli jsme, že to bude proti Prostějovu těžké,“ přitakává Březina.

Se svými spoluhráči zvládli i dva kritické momenty, když v sudých zápasech ztratili během chvilky dvoubrankový náskok 3:1. „Že jsme nakonec oba duely vyhráli, nás může jen povzbudit,“ míní vsetínský střelec.

I když mají vsetínští hokejisté v nohou tři prodloužení v pěti dnech, Březina věří, že fyzicky to mužstvo nijak nepoznamená. Ve čtvrtém mači se zdálo, že Vsetín má více sil než soupeř. „Tak bych to nehodnotil. Ale máme dost natrénováno, jsme výborně připravení,“ dodal Březina.

Po zápase, který v pátek začíná na Lapači v 17.30 hodin, může slavit s týmem postup do semifinále.