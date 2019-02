Hokejový Vsetín se utrhl Budějovicím, bude útočit na druhé místo

„Jsme spokojení, že to klaplo. Teď jsme byli na řadě my. Hodně jsme tomu šli naproti,“ radoval se brankář David Gába, který se konečně dočkal vítězství proti svým bývalým spoluhráčům. „Je nás tady z Budějovic více. Něco nás to bude stát do klubové pokladny.“

Rob, Jonák a Gába zaplatí rádi. Jihočeši byli posledním týmem, který Vsetín předtím v sezoně neporazil. „Dvakrát jsme padli o gól. Věřili jsme si, že jsou hratelní. Chtěli jsme využít toho, že nejsou v optimální formě,“ podotkl Gába.

Vsetín naopak zastihl přelom roku ve velké pohodě. Od 12. prosince prohrál jediné z jedenácti utkání a ve třetí čtvrtině základní části posbíral nejvíce bodů ze všech týmů.

„Když se udělá série vítězství, sebevědomí stoupá. Teď jde o to navázat na ni. Zápasy jdou ve zběsilém tempu za sebou,“ zmínil kouč Vsetína Luboš Jenáček, že čtvrtou „rundu“ utkání rozehraje jeho celek už dnes doma proti Prostějovu. Před play off bude chtít Vsetín svoji pozici ještě vylepšit. Teď je třetí o skóre za druhým Kladnem, které však odehrálo o zápas více.

Umístění do čtvrté příčky přitom zajistí Gábovi a spol. výhodu domácího prostředí na začátku čtvrtfinálové série, druhá pozice pak po celé play off.

„To by bylo ideální. Určitě se o to porveme. Ale tak daleko se nedíváme,“ mírní Jenáček optimismus, který v sobotu na Lapači panoval.

Radim Kucharczyk ze Vsetína

Vsetínu se totiž v poslední třetině povedla k potěše čtyř tisíc fanoušků během 64 sekund obrátka ve skóre. Po druhé třetině prohrával 1:2.

„Zmobilizovali jsme se, dostali se do tlaku a za podpory fantastického publika jsme výsledek otočili. Pro sebevědomí hráčů je cennější vyhrát takovým způsobem než třeba porazit Jihlavu 9:2,“ připomněl Jenáček listopadovou demolici lídra Chance ligy. „Dokázali jsme si, že můžeme hrát s nejlepšími, mezi které chceme patřit.“