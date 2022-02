Důležitý bod, ale mohli jsme mít tři, mrzí vrchlabského kouče

I proto, že minulý týden prohráli obě svá utkání shodným výsledkem 2:3. Jenomže zatímco o víkendu to bylo na Slavii po samostatných nájezdech, a tudíž s bodem do tabulky, uprostřed týdne to bylo na ledě vedoucích Litoměřic v základní hrací době.

„Mám takové smíšené pocity. Na jednu stranu jsme získali bod, což je samozřejmě v této fázi sezony pro nás hodně důležité, na druhou stranu si myslím, že kdybychom hráli celých šedesát minut tak jako celou druhou třetinu, mohli jsme si odvézt body tři,“ sdělil po zápase na Slavii Tomáš Jirků, hlavní kouč vrchlabského týmu.

Právě po sobotním kole, v němž Vrchlabští hostovali v Praze, našla 1. liga svého druhého sestupujícího. Prvním se stala už před několika měsíci Kadaň, která kvůli finančním problémům ze soutěže odstoupila a její následné zápasy jsou kontumovány ve prospěch soupeřů.

O víkendu tím získal tři body Havířov, ale definitivní sestup do 2. ligy tím neodvrátil. Druhá nejvyšší soutěž ještě hledá třetího přímého sestupujícího, k tomu zatím mají jasně nejblíž patnácté Benátky nad Jizerou. Ani to však nebude konec a následující konstatování se týká právě už i Vrchlabí.

Týmy na 13. a 14. místě po základní části, do jejíhož konce zbývá šest kol a řada dohrávek, si to totiž rozdají v sérii na čtyři výhry o to, kdo se v soutěži zachrání a kdo ji pro příští sezonu opustí.

Aktuálně deváté Vrchlabí má před třináctým Ústím nad Labem náskok pouhých dvou bodů, před čtrnáctým Šumperkem jen o tři více. Další body může tým z Krkonoš získat už dnes, v další dohrávce hostuje v Jihlavě.

Vrchlabí ve svém úsilí spoléhá na pomoc partnerských extraligových Pardubic. Rovněž extraligový Hradec Králové pomáhá podobně ohroženému Kolínu.