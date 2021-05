Návrat do ráje: Vrchlabí přivádí zpět trenéra Hlaváče

„Můj návrat k vrchlabskému A týmu pro mě znamená něco jako návrat do ráje. Co víc si člověk může přát než trénovat tým ve městě, ve kterém bydlí a ve kterém působil jako hráč a později jako trenér,“ uvedl staronový kouč, který před odchodem do Nové Paky vrchlabský tým nejprve vedl sám a poté ve spolupráci s Václavem Baďoučkem. Právě Baďoučkův nedávný odchod do Plzně přinesl Hlaváčovi šanci na návrat.

Hlaváč bude mít v nové sezoně několik spolupracovníků, některých se vztahem k extraligovým Pardubicím, s nimiž Vrchlabí od minulé sezony výrazně spolupracuje. Platí to o Martinu Koudelkovi, bývalém dlouholetém extraligovém hráči, který svoji profesionální hráčskou kariéru zakončil několika sezonami v tehdy prvoligovém Hradci Králové. V minulých letech se v pardubickém klubu věnoval trénování mládežnických kategorií.

„Martin skvěle zapadá do realizačního týmu jak lidsky, tak hokejově a jeho obrovskou výhodou je, že všechny pardubické kluky, kteří u nás budou působit, dobře zná a ví, jak je hokejově posunout dál,“ míní manažer vrchlabského klubu Jiří Jakubec.

Podobně úspěšnou minulost navázanou především na Pardubice má i Jan Starý, také nový člen vrchlabského realizačního týmu. Dalším je Tomáš Jirků, ještě nedávno kapitán prvoligového mužstva, jenž se v devětadvaceti letech rozhodl ukončit hráčskou kariéru.

Vrchlabí v nedávno skončené sezoně v základní části obsadilo na nováčka 1. ligy výborné 4. místo, v následném čtvrtfinále play off nestačilo na Vsetín. Tým se k přípravě na další sezonu poprvé sešel v pondělí, na led by měl poprvé vyjet na konci července.