Vrchlabští hokejisté mají na ledě u přátel už i jejich hráče

Poté, co se vrchlabský mecenáš Petr Dědek stal spolumajitelem extraligových Pardubic a tím nasměroval krkonošský klub na spolupráci s nimi, se ukazují první konkrétní výsledky tohoto kroku. Tak především vrchlabský tým na první tréninky na ledě během letošního léta vyrazil právě do Pardubic.



A už také dochází k naplnění avizované spolupráce na hráčském poli. K týmu, jenž v Pardubicích trénuje celý týden, se totiž připojilo několik vesměs mladých tamních hráčů, kteří by měli ve Vrchlabí minimálně začít sezonu.

„Rozhodně by to neměly být veškeré přesuny, ke kterým by mezi Pardubicemi a Vrchlabím došlo. Jde o hrubý základ, se kterým začínáme intenzivně pracovat a který má podle našeho názoru slušný hokejový i lidský potenciál,“ poznamenal k tomu Jiří Jakubec, sportovní manažer a zároveň jeden z jednatelů vrchlabského klubu.

Aktuální kádr Vrchlabí Brankáři: Jakub Soukup, Martin Abrahám, Ondřej Holubec, Oliver Štěpánek (zatím se připravuje s Pardubicemi, ale vrchlabský klub s ním počítá).

Obránci: David Kajínek, Ján Niko, Tomáš Jirků, Tomáš Kynčl, Jakub Moník, Marek Voženílek, Tomáš Linhart, Jan Oliva, Daniel Blažej, Vojtěch Faltys.

Útočníci: Pavel Mrňa, Patrik Urban, Tomáš Nouza, Jiří Hozák, Martin Heřman, Ondřej Chrtek, Filip Moník, Radim Šlaiche, Albert Cerman Lukáš Kučera (je ve Vrchlabí na zkoušce, předtím působil v zámoří), Ondřej Matýs, Michal Pochobradský, Michal Machač, Ondřej Rohlík, Tomáš Mazura

Trenérské duo Václav Baďouček a Jiří Malinský, jenž se k týmu dostal i díky spolupráci s Pardubicemi, tak dostalo k dispozici, vedle dosavadního kádru hned několik převážně mladých hráčů.



Z obránců se s Vrchlabím tento týden připravují tři obránci Jan Oliva, Daniel Blažej a Vojtěch Faltys a čtyři útočníci Ondřej Matýs, Michal Pochobradský, Michal Machač, Ondřej Rohlík a Tomáš Mazura. Počítá se také s brankářem Oliverem Štěpánkem, který se však nyní připravuje s Pardubicemi.

I přes docela slušný počet hráčů ve Vrchlabí i v Pardubicích počítají s tím, že tento výčet není konečný. „Pohyby v kádrech, a to oběma směry, by měly fungovat i v průběhu sezony,“ upozornil vrchlabský manažer.

Vrchlabí půjde do nové sezony jako nováček druhé nejvyšší soutěže. Po postupu ze druhé ligy vedení klubu avizovalo, že dojde k výrazné obměně kádru, a to se také děje. Z týmu, který usiloval o postup, odešli především zkušení harcovníci, například obránce Jiří Vašíček či útočníci Jaroslav Bednář a Jan Hlaváč.

Klub místo nich angažoval do obrany Tomáše Linharta, jehož z Hradce přivedly Pardubice a daly k dispozici právě Vrchlabí, a Davida Kajínka a do útoku Tomáše Nouzu, Martina Heřmana či Ondřeje Chrtka. Ani stávající kádr ale nemusí být konečný. „Uvidíme, jak se vše bude dále vyvíjet,“ uvedl Jakubec.

Vrchlabští tráví v Pardubicích tento týden i proto, že led v jejich hale má být k dispozici až od úterý a právě Pardubice jsou podle Jakubce vzhledem k rozvíjející se spolupráci obou klubů velmi příhodné.

„Tento týden vnímáme a pojímáme jako klasický první týden na ledě, kdy se hodně bruslí a taky to dost bolí. Pro náš tým je skvělé, že se mohli kluci poprvé potkat spolu jak na ledě, tak mimo něj,“ pochvaluje si manažer.

Vedle přípravy na prvoligovou sezonu, do které by Vrchlabští měli vstoupit v sobotu 12. září zápasem v Havířově, vedení klubu také bedlivě sleduje aktuální dění především s ohledem na koronavir.

„Situace je značně nepřehledná a je velice obtížné predikovat, jaký bude následovat další scénář. Jsme ve spojení s lékaři, hygieniky i s ČSLH a zatím existuje mnohem více otázek než odpovědí,“ sdělil k tomu vrchlabský manažer, „možná se mýlím, ale věřím, že pokud strach a paniku z nakažení nevystřídá selský rozum, tak bude velice obtížné obnovit veškerý společenský život včetně sportovních akcí i hokeje.“

Klub podle něj počítá i s tím, že by opatření dopadla na tým: „Snažíme se dodržet veškerá nařízení i pravidla, ale pokud se nezmění úhel pohledu na koronavirus v celé společnosti, tak je to spíše jen otázka času, kdy se to dotkne i našeho týmu.“

Pokud se tak nestane a příprava poběží podle stanoveného plánu, měli by Vrchlabští sehrát první přípravný zápas v úterý 11. srpna v Benátkách.