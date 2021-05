Zůstávají Linhart, Kajínek či Heřman. Hokejové Vrchlabí hlásí pokračování opor

„Cítil jsem z příspěvků fanoušků lehkou nervozitu v souvislosti se skládáním mužstva pro příští sezonu. Zveřejnili jsme ale spíše odchody hráčů, a proto se mohlo zdát, že oslabujeme. Myslím si ale, že za předchozí sezony si zasloužíme trochu důvěry,“ uvedl před oznámením borců, kteří budou ve Vrchlabí pokračovat, sportovní manažer klubu Jiří Jakubec.

Fanoušci reagovali především na odchod obránce Jána Nika, k němuž se přidali další bek Tomáš Jirků, jenž se ale v devětadvaceti letech rozhodl ukončit aktivní prvoligovou kariéru, a útočník Tomáš Nouza. Jeden z nejzkušenějších útočníků týmu se v osmatřiceti letech rozhodl podobně jako Jirků vrátit domů do Písku, kde se chce především věnovat trénování mládeže. K těmto třem pak přibyli dva pardubičtí borci Matouš Kratochvil a Daniel Blažej, kteří budou k dispozici extraligovému klubu.

Na druhé straně Vrchlabí potvrdilo pokračování hned u několika dalších klíčových hráčů. Jde o brankáře Jakuba Soukupa, obránce Tomáše Linharta a Davida Kajínka a hned o čtyři útočníky: Patrika Urbana, Pavla Mrňu, Davida Chalupu a Martina Heřmana.

„Tým je z 95 % poskládaný a podle mého to vypadá velice solidně. Jak tvrdím dlouhodobě, tak papír snese vše, ale bude záležet, jak si to celé sedne jako tým,“ poznamenal manažer Jakubec.

Tým také bude mít nový trenérský štáb poté, co do extraligové Plzně odešel Václav Baďouček. Do Vrchlabí se tak vrací Petr Hlaváč, jeho asistenty budou Martin Koudelka, Tomáš Jirků a Jan Starý.