Hokejisté Vrchlabí začínají hrát, už i s partou mladých z Pardubic

Mají za sebou týden na ledě a před sebou devět přípravných zápasů, první už zítra. Hokejisté Vrchlabí tím zahájí poslední část přípravy na druhou sezonu po svém návratu do 1. ligy. V té minulé se jim nad očekávání dařilo a výsledkem byl přímý postup do čtvrtfinále play off.