Vrchlabí přišlo doma o jeden zápas a na další o útočníka Heřmana

První domácí zápas dopadl podle představ, byť si výhru nad Vsetínem museli vydřít až v prodloužení, druhý ale patřil soupeři. Návrat hokejistů Vrchlabí do play off prvoligové soutěže po řadě let tak ve čtvrtfinálové sérii zatím dopadá nerozhodně s tím, že do třetího, který se hraje zítra na ledě soupeře, půjde oslabený o jednu ze svých opor.